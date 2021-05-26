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Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації має з’ясувати, хто з пасажирів залишилися в Мінську після примусової посадки літака Raynair минулої неділі, 23 травня.

Про це заявив у середу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо, щоб ІСАО розслідувала цю справу терміново та ретельно. Одне з питань, яке слід уточнити: хто були ті, хто не продовжив подорож з Мінська до Вільнюса, коли це було можливо знову для всіх, окрім пана Протасевича та пані Сапеги", - сказав Зайберт.

Речник уряду також зазначив, що "канцлер рішуче засуджує огидну манеру білоруських правителів публічно показути в'язнів із так званими зізнаннями, приховуючи сліди побиття або жорстокого поводження".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіакомпанії Lufthansa і KLM оголосили про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Крім Романа Протасевича, з рейсу зняли його дівчину на ім'я Софія Сапега, громадянку Росії. Також, за даними влади Литви, в Мінську рейс залишили ще 3 пасажирів, хто вони - невідомо.

Голова компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".
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Топ коментарі
+23
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 2028.
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26.05.2021 23:38
+10
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 9674
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26.05.2021 23:19
+9
Пертов и Боширов.
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26.05.2021 23:11
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ойц, потєря контроля..?
Микола Бульба@SantaNikol 56 мин

Справка: Секретарь райкома комсомола по пропаганде (1986-1989) Ангела Меркель (Каснер) с 1968 года регулярно посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи), где была успешно завербована КГБ и прошла агентурную подготовку. Это одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
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26.05.2021 23:10 Відповісти
https://defence-line.org/2021/05/chem-vazhny-dlya-ukrainy-budushhie-vybory-v-bundestag-chast-1/

Имея возможность сравнивать методы и действия деструктивной персональной пропаганды в Украине и в Германии, поражает практическая схожесть приемов использовавшихся и использующихся для дискредитации Меркель и дискредитации Порошенко. Те же 40/60, та же «гнилая селедка», те же ложные ярлыки, вбитые до стереотипа. Причем негативная типизация Меркель началась давно, вскоре после ее первой встречи с Путиным и, видимо, по его личному указанию. Адресатами этой довольно успешной пропаганды являются не только жители Российской Федерации, но и все обитатели постсоветского пространства, включая жителей Украины и наших бывших соотечественников, живущих на Западе, особенно в Германии. После истории с уничтожением социального имиджа Ющенко и Порошенко нас это, по идее, удивлять не должно. И все таки, иногда бывает до слез обидно читать, что о ней пишут некоторые очень разумные люди в Украине, мнением которых во многих других вопросах я очень дорожу.
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27.05.2021 10:53 Відповісти
Пертов и Боширов.
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26.05.2021 23:11 Відповісти
Не они, но из ихней команды, фамилии другие.
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26.05.2021 23:15 Відповісти
2 Баширова и 2 Петрова - шпилеры рас-черенковались Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 5015
а иначе они никак .....
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26.05.2021 23:16 Відповісти
Четверо же, так что - Петров, Баширов, Мишкин и Чепига Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 829
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26.05.2021 23:19 Відповісти
єрофеєв та александров...
ми раді, що, нарешті, питання підняте нами 3 дні тому нарешті дійшло...
невже, схаменулись там, ті?
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27.05.2021 05:30 Відповісти
Да нет, эти из другой оперы, эти заблуждальцы, а те шпили-вили. Это две большие разницы Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 6014
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27.05.2021 10:41 Відповісти
вони розвідники з тольятті...там потужна розвідшкола, яка, як видно по назві,зосереджувалась на середземноморському напрямі...аппеніни, балкани, піренеї...
літак летів з афін
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27.05.2021 11:06 Відповісти
Мышкины и Чепыги.
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27.05.2021 04:57 Відповісти
хороший вопрос..еще бы ответили в какой точке над беларусью, летуны получили сигнал о бимбе...
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26.05.2021 23:16 Відповісти
Авиакомпания это знает по спискам севших на борт и сошедших. Другой вопрос, что фио там будут липовые...
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26.05.2021 23:18 Відповісти
Dolzi bit kameri ************ aeroporte Afin.Najdut kto takiije,mozet i teper uze znajet no ne govorit sledovateli.
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26.05.2021 23:24 Відповісти
ФІО - липовые, лица - березовые...
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26.05.2021 23:24 Відповісти
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске - Цензор.НЕТ 9674
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26.05.2021 23:19 Відповісти
А сынок мой Анатолик - боже мой.
Вырастает алкоголик - боже мой.
Деньги тянет пылесосом - боже мой.
На отца грозит доносом - ой-ой-ой
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27.05.2021 11:09 Відповісти
Бимба у террористов и истребитель,- две вещи несовместные...
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26.05.2021 23:21 Відповісти
Волочащийся парашют - еще не улика...😀
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26.05.2021 23:27 Відповісти
Имитация имитации обеспокоенности.
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26.05.2021 23:23 Відповісти
Вышли те, которые бомбу везли... повезли ее назад, на склад КГБ.
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26.05.2021 23:34 Відповісти
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 2028.
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26.05.2021 23:38 Відповісти
Корчат дуру, идиоты!
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26.05.2021 23:41 Відповісти
Озабоченные
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26.05.2021 23:42 Відповісти
Прям все Германия хочет. Кто знает, когда Меркель свалит так, что б ее не было слышно вообще?
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26.05.2021 23:47 Відповісти
"Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске"

Щось мені підказує, що від відповіді на це питання буде залежати майбутнє "северный поток 2"
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26.05.2021 23:51 Відповісти
Не будет. Максимум - глубокая обеспокоенность.
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27.05.2021 00:33 Відповісти
Ну Меркель і так з арабськими "біженцями", плюс дружба з мордором дуже сильно підставила свою партію (читай гарантувала втрату більшості на майбутніх виборах).

Якщо виясниться що росіяни, які зійшли це працівники ГРУ чи російського посольства, то це вже може бути забагато навіть для неї.
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27.05.2021 00:47 Відповісти
Пока Германия сильно обеспокаивается,главное немецким чиновникам во время выдавать все разрешение на строительство Северного Потока
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27.05.2021 06:28 Відповісти
Германия хочет выяснить, какие пассажиры самолета Ryanair остались в Минске
 =не остались а арестовались Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 5105
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27.05.2021 06:39 Відповісти
К чему такая спешка? Могли бы еще годик подождать!
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27.05.2021 07:56 Відповісти
"Вияснялка" вже "виясняє"!!!
Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську - Цензор.НЕТ 8558
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27.05.2021 08:16 Відповісти
Это были, Иванов, Петров и Сидоров, к гадалке не ходи.
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27.05.2021 11:01 Відповісти
 
 