Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародна організація цивільної авіації має з’ясувати, хто з пасажирів залишилися в Мінську після примусової посадки літака Raynair минулої неділі, 23 травня.
Про це заявив у середу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Важливо, щоб ІСАО розслідувала цю справу терміново та ретельно. Одне з питань, яке слід уточнити: хто були ті, хто не продовжив подорож з Мінська до Вільнюса, коли це було можливо знову для всіх, окрім пана Протасевича та пані Сапеги", - сказав Зайберт.
Речник уряду також зазначив, що "канцлер рішуче засуджує огидну манеру білоруських правителів публічно показути в'язнів із так званими зізнаннями, приховуючи сліди побиття або жорстокого поводження".
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
Крім Романа Протасевича, з рейсу зняли його дівчину на ім'я Софія Сапега, громадянку Росії. Також, за даними влади Литви, в Мінську рейс залишили ще 3 пасажирів, хто вони - невідомо.
Голова компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".
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ойц, потєря контроля..?
Микола Бульба@SantaNikol 56 мин
Справка: Секретарь райкома комсомола по пропаганде (1986-1989) Ангела Меркель (Каснер) с 1968 года регулярно посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи), где была успешно завербована КГБ и прошла агентурную подготовку. Это одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
Имея возможность сравнивать методы и действия деструктивной персональной пропаганды в Украине и в Германии, поражает практическая схожесть приемов использовавшихся и использующихся для дискредитации Меркель и дискредитации Порошенко. Те же 40/60, та же «гнилая селедка», те же ложные ярлыки, вбитые до стереотипа. Причем негативная типизация Меркель началась давно, вскоре после ее первой встречи с Путиным и, видимо, по его личному указанию. Адресатами этой довольно успешной пропаганды являются не только жители Российской Федерации, но и все обитатели постсоветского пространства, включая жителей Украины и наших бывших соотечественников, живущих на Западе, особенно в Германии. После истории с уничтожением социального имиджа Ющенко и Порошенко нас это, по идее, удивлять не должно. И все таки, иногда бывает до слез обидно читать, что о ней пишут некоторые очень разумные люди в Украине, мнением которых во многих других вопросах я очень дорожу.
а иначе они никак .....
ми раді, що, нарешті, питання підняте нами 3 дні тому нарешті дійшло...
невже, схаменулись там, ті?
літак летів з афін
Вырастает алкоголик - боже мой.
Деньги тянет пылесосом - боже мой.
На отца грозит доносом - ой-ой-ой
Щось мені підказує, що від відповіді на це питання буде залежати майбутнє "северный поток 2"
Якщо виясниться що росіяни, які зійшли це працівники ГРУ чи російського посольства, то це вже може бути забагато навіть для неї.
=не остались а арестовались