Німеччина хоче з'ясувати, які пасажири літака Ryanair залишилися в Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації має з’ясувати, хто з пасажирів залишилися в Мінську після примусової посадки літака Raynair минулої неділі, 23 травня.

Про це заявив у середу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Важливо, щоб ІСАО розслідувала цю справу терміново та ретельно. Одне з питань, яке слід уточнити: хто були ті, хто не продовжив подорож з Мінська до Вільнюса, коли це було можливо знову для всіх, окрім пана Протасевича та пані Сапеги", - сказав Зайберт.

Речник уряду також зазначив, що "канцлер рішуче засуджує огидну манеру білоруських правителів публічно показути в'язнів із так званими зізнаннями, приховуючи сліди побиття або жорстокого поводження".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Крім Романа Протасевича, з рейсу зняли його дівчину на ім'я Софія Сапега, громадянку Росії. Також, за даними влади Литви, в Мінську рейс залишили ще 3 пасажирів, хто вони - невідомо.

Голова компанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту літака були "співробітники КДБ" і назвав інцидент "державним викраденням літака, державним піратством".