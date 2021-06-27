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Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC. ФОТО

В Великобритании, в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Документы были найдены в куче мусора за автобусной остановкой рано утром во вторник. Обнаружив бумаги, представитель общественности, пожелавший оставаться неизвестным, связался с изданием, поняв чувствительный характер их содержания.

Подчеркивается, что в одном из найденных наборов документов обсуждалась возможная реакция РФ на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья оккупированного Крыма.

Другие документы детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Правительство страны заявило, что начало расследование по данному факту. В британском Министерстве обороны заявили, что их сотрудник сообщил о потере конфиденциальных документов и добавили: "Неуместно будет комментировать дальше".

Издание полагает, что документы, включающие электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника Министерства обороны (МО).

Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC 01
Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC 02
Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC 03
Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC 04

Обнаруженные документы, которые касаются эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, свидетельствуют о том, что миссия, описанная Министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" проводилась в ожидании, что РФ может отреагировать агрессивно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ призвало США и Великобританию "не испытывать судьбу" в Черном море

Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от "спорных вод". Однако на презентации отмечено, что это позволило бы избежать конфронтации, но Россия могла бы расценить данный факт как свидетельство того, что "Великобритания пугается / убегает", что позволит России заявить, что Великобритания с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

"После споров, вызванных миссией HMS Defender, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение через TSS было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски", - отмечает издание.

Публикацию данной информации прокомментировал на своей странице в соцсети Фейсбук экс-представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Пикник у остановки автобуса по-английски. Британская BBC разместила статью о "найденных" документах Минобороны Ее Величества о проходе корабля Defender возле Севастополя. Говорят, нашли еще в четверг этот конверт на 50 страниц в куче мусора на автобусной остановке в Кенте. Из документов следует, что британские военные тщательно готовились к этой операции Op Ditroite. В частности, огромное внимание, как следует из документов, было уделено тому, чтобы доказать непризнание Великобританией покушения на аннексию Крыма", - пишет он.

"Ведь именно это обусловило определение Минобороны Великобритании маршрута мирного прохода именно у Крыма и привело к специальной предварительной оценке вариантов действий корабля Defender во время прохождения таким образом, чтобы РФ потом не смогла заявить, что якобы она "запугала" или "заставила изменить намерение" британцев", - добавляет Бабин.

"Зачем же корреспонденты BBC должны были копаться в сыром мусоре дождливым утром?", - задается вопросом он.

По его словам, власть Великобритании в настоящее время хочет продемонстрировать, что все не только под ее полным контролем, но и все время было под ее полным контролем. Кроме того, как известно премьер Джонсон прямо и публично поддержал в этой операции действия именно военных, а не отдельных якобы осторожных дипломатов. 

"Но просто предоставлять в медиа позицию Минобороны по всевозможным "сложным вопросам" через неких условных "арештовичей" на Альбионе не принято. Для такого в цивилизованных странах существуют мусорные кучи возле остановок. Я это пишу прежде всего, чтобы какие-то наши полезные идиоты не пугались уровнем сохранения тайн Флотом Ее Величества. Там с этим вроде все в порядке. Но Одессу на будущее спасателям цивилизованного мира все же стоит писать через одну s. Немного времени для исправления еще есть", - добавил он.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем

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Топ комментарии
+60
Вот они - один потерял, второй нашёл
Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC - Цензор.НЕТ 448
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27.06.2021 14:16
+49
Молодці Брити !
Пройшли есмінцем в територіальних водах України в Криму.
А щоб ніхто не сумнівався в зазлегідь підготовленій озброєній "провокації" "забули" документи на автобусній зупинці !!!!
Карл, на автобусній зупинці ! Британський офіцер не має машини !!!!!!!
Мі-: не відмовищ в почутті гумору при знущанні над кацапами !
Організували провокацію із продовженням
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27.06.2021 14:52
+37
Да это все развод, просто показали что Британия как решила так и сделала и срала она на вой с болот...
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27.06.2021 14:17
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And to drive home the point:

https://www.rbc.ua/rus/news/korabli-rf-provedut-strelby-vblizi-britanskogo-1624722032.html

How do you like them apples?
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27.06.2021 16:37 Ответить
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 2407
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27.06.2021 16:41 Ответить
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 3929
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27.06.2021 16:57 Ответить
Шото ті документики паРашою воняють!
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27.06.2021 14:38 Ответить
навпаки ))) Це тонкий британський гумор )))
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28.06.2021 10:40 Ответить
документи за підписом скабєєвой ..
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27.06.2021 14:38 Ответить
Как неожиданно! Вот так удача!
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27.06.2021 14:39 Ответить
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27.06.2021 15:10 Ответить
Слышал,говорят в тех документах на остановке была визитка Яроша....
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27.06.2021 14:40 Ответить
знатный троллинг=)
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27.06.2021 14:41 Ответить
"This Message Will Self Destruct In Five Seconds. Good Luck Ethan" (c)
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27.06.2021 14:56 Ответить
Яка чухня.
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27.06.2021 15:01 Ответить
Бриты тролят кацапов с соблюдением всех тонкостей английского юмора !!! Макнули в очередной раз московскую орду мордой в свои документы, где черным по белому сказано - проход эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма не случайно, а спланировано заранее, а кацапы на все это всего-лишь устроили фейковое "бомбометание" своими пердаками
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27.06.2021 15:05 Ответить
Документы нашли утром 22, событие у Крыма произошло 23. Получается, россияне заранее знали, что и зачем затевается, но британцы на тот момент тоже знали о сливе, понимали, что россияне, вероятно, в курсе, но не стали ничего менять.
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27.06.2021 15:08 Ответить
А вы только первую часть статьи прочли?)
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28.06.2021 00:18 Ответить
так нагло и издевательски для рашки "забыть" секретные документы на автобусной остановке может только британская разведка !!!!

"англичанка гадит" - русским не привыкать !

«Англичанка гадит» - устойчивое словосочетание (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC фразеологизм ) просторечного характера, означающее антироссийские внешнеполитические действия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритании . Возникло в XIX веке в связи с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0 обострением русско-британских отношений и используется в современном российском обществе и средствах массовой информации.
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27.06.2021 15:09 Ответить
Было понятно, что бриты успешно показали свою силу, пройдя в опасной близости от вольера с медведем. В этот раз медведь зарычал, но не решился напасть. Что будет с следующий раз - с британским или с другим НАТОвским кораблем? Рискнет ли запоребрик бросать бомбы даже вблизи военного судна НАТО, и, если рискнет, какая может быть реакция оттуда?
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27.06.2021 15:31 Ответить
А что за город такой Sevastapol?
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27.06.2021 15:35 Ответить
а это там кацапы видали в 1855 м гурков вот водка что с ватанами делает
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27.06.2021 15:39 Ответить
это будущая база ВМФ Ее Величества
на ближайшие 100 лет
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27.06.2021 16:02 Ответить
Вірно писати "Vato-stopol"
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28.06.2021 08:59 Ответить
Вову путина отимели
Письков и лавров дают дрыщя
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27.06.2021 15:39 Ответить
Правительство страны заявило, что начало расследование по данному факту. В британском Министерстве обороны заявили, что подозревают и.о президента Украины при Ермаке.

У него уже есть опыт слива секретной информации
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27.06.2021 15:44 Ответить
Усе понятно, знайшли у суботу...
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27.06.2021 15:46 Ответить
в куче мусора за остановкой? такое бывает? В Лондоне?
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27.06.2021 15:50 Ответить
не, документы "выбросили" в Кенте
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27.06.2021 18:37 Ответить
ну разве что в Кенте
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27.06.2021 20:14 Ответить
В 21 сторіччі , голуб ніс в клюві паперові документи . Захлинаючись від нестатку повітря , ненароком випустив їх , прямо на лавочку зупинки . Ось якось ТАК !
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27.06.2021 15:50 Ответить
Я скоріше повірив би, що подібні українські документи знайшлися б в смітті біля офісу президента Зеленського ніж в Англії.
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27.06.2021 15:57 Ответить
Знатный троллинг.
Кенты графства Кент своё дело знают.
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27.06.2021 15:59 Ответить
Теперь на московии начнут находить пачки документов, случайно упавших в выгребную яму.
С описанием стрельбы и бомбёжки "Дефендера" (но без видео)
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27.06.2021 16:02 Ответить
"Утєчка", влаштована британцями. З однієї сторони, вона позитивна, бо де хотіли пройти кораблем, там і пройшли, хоч знали про загрозу і готувались до неї. З другої, вона викликає питання, бо окуповані території названо "спірними". Хоча, можливо, це нікчемний переклад, тому завжди шукаю першоджерело, оригінал, а не істеричні перебрехи "журналістів".
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27.06.2021 16:10 Ответить
нуууусюка и тут шпилли-вилли успели.... а вы говорите....
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27.06.2021 16:17 Ответить
Секретні документи Міноборони Британії, що стосуються проходження есмінця Defender поблизу окупованого Криму, знайшли на зупинці в Кенті, - BBC - Цензор.НЕТ 9725 Это просто на голову не налазит... Эти еврохоббиты совершенно мышей не ловят, мыши уже просто сели им на голову и сверху мочатся в глаза! С одной стороны живущие в своём воображаемом - сказочном - мирке еврохоббиты, среди которых полно кротов, а с другой - серийный убийца, маньяк и людоед. Хоббиты только в фентези побеждают зло...
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27.06.2021 16:18 Ответить
Сторожевые корабли проекта 22460, атаковавшие Дефендер

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Артиллерия 2 × МТПУ 14,5 мм (!!!!!!!)
2 × 1 × https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82) 12,7 мм Корд ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5 Зенитная артиллерия 1 × 6 × 30 мм АУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A-630 АК-630 ;
8 × ПЗРК «Игла»,«Верба»;
http://bastion-opk.ru/VVT/22460_GAMZATOV_GIBKA_210608_01.jpg 1 × 4 ПУ КУВ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0 «Гибка» (только на ПСКР «Расул Гамзатов»)

стрельбу из крупнокалиберных пулеметов на расстоянии нескольких морских миль англичане просто не заметили !

МТПУ 14,5 мм морская тумбовая пулеметная установка
https://www.zid.ru/produktsiya/strelkovo-pushechnoe-vooruzhenie/4095/
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27.06.2021 16:23 Ответить
так відео стрільби вже є - стріляли не по курсу, а ззаду (бо не могли наздогнати) - а снаряди падали ближче до носа сторожовика ніж до корми есмінця
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27.06.2021 18:44 Ответить
Ну так то вони так салютували рішучості та впевненості британців
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28.06.2021 10:46 Ответить
Простой лондонский житель от скуки, на остановке начал из любопытства рыться в муссорке и шестым чувством почувствовал важность найденных документов. Готовый сценарий очередной серии "агент 007". Тонкий юмор.
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27.06.2021 16:34 Ответить
Більш правдоподібно було б, якби бомжі знайшли на сміттярці ракету від комплексу Patriot.
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27.06.2021 16:53 Ответить
А как еще желтому таблоиду поднять тираж? Благо ,что сегодняшняя техника позволяет деньги печатать....
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27.06.2021 16:55 Ответить
как еще солидному британскому изданию макнуть в ..ерьмо касабов с изысканым английским юмором ?
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27.06.2021 17:11 Ответить
гибридная война - она такая..
вот бы ещё эти документы были найдены в холодных руках петрова-боширова, с проломаными в конкурентной борьбе головами..
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27.06.2021 17:12 Ответить
РЕБЯТА-А-А!!... Не будьте НАИВНЫМИ. В подобную "УТЕРЮ" может поверить только ИМБИЦИЛ. Проанализируйте все события связанные с Defender и Вам станет ясно как в Божий День кому выгодна эта УТЕЧКА, а главное ДЛЯ ЧЕГО! Запомните, ВБРОС в общество ПОСРЕДСТВОМ СМИ самое распространённое действо СПЕЦСЛУЖБ, как английских, так и российских. У простых смертных ТАКОЙ "ПРОВОКАЦИОННЫЙ" ВЫПАД как заход в "чужие воды" называется до коликов просто - ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ. И нужно отдать должное ОНА, эта проверка УДАЛАСЬ на все 100%!... Путиноиды палили в ВОЗДУХ и не рискнули нарушить "покой" корабля НАТО, что позволяет говорить о СЛАБОСТИ кремлёвских ублюдков и хаотичности любой стратегии на такие инциденты.
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27.06.2021 17:14 Ответить
Путиноиды палили в ВОЗДУХ... из пулеметов в нескольких милях позади эсминца
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27.06.2021 17:41 Ответить
а где был в это время флагман ЧФ "убийца авианосцев" ракетный крейсер "Москва" ?

Старый Крейсер робко прячет тело ржавое в утесах… Севастопольской бухты

Только гордый Англичанин реет смело и свободно над седым от пены морем!
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27.06.2021 17:39 Ответить
Он в районе Кипра был. И сейчас вроде там.
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27.06.2021 20:25 Ответить
на учениях. Отрабатывали любимую команду всех моряков военно-морского флота России "Временно встать с бутылок! Открыть кингстоны!"
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27.06.2021 22:17 Ответить
як написав Алекс - на озброєнні цієї посудини є тільки кулемети і 30 мм гармата. І він супроводжував "противника" а з чого і чим стріляли моряки-дзержинці, так і залишилось невідомим.
З наказу НКО СРСР в 1941 році, підписаного тодішнім 1замгенштабу Ватутіним, убачається, що для боротьби з танками наказувалось заготовляти грязь-глину і закидувати ними оглядові прилади танків.
А ця істерика з цієї ж опери. Так само бились в конвульсіях, коли в сирії самі зашибли свого єдиного АВАКСА, кого тільки не винуватили. Навіть Цахал "злякався" такої істерики. А потім пояснили, що збили його недоумки сірійці (?) і збили його через 20 хвилин, як відлетіли літаки. Завжди брешуть і Жироновський їх навчив, що всяка брехня повинна переходити в істерику, тоді віриться легше.
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27.06.2021 17:42 Ответить
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27.06.2021 18:39 Ответить
могу себе представить, как подступало между ног коцабчегов. Система целеуказания данного ракетного корабля держит на сопровождении более ста целей и при необходимости открывает огонь одновременно по 18 из них. На пролетающие мимо куски дерьма типа СУ-24 и ракеты жалко тратить, Фаланксы бы десятком выстрелов справились
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27.06.2021 22:24 Ответить
ага, ага ...))) на остановке...возле кремля... понятно откуда уши растут...
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27.06.2021 17:55 Ответить
Журналистов используют, как сливной бачок, а они и радуются. "Секретные документы"..... как же... не иначе... )))))
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27.06.2021 18:18 Ответить
давно говорю - не пускайте к себе кацапов !
они мажут новичком двери, в которые заходят, а когда уходят - мажут стулья на которых потом сидят ...
ваши дети !
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27.06.2021 18:53 Ответить
Ждем прохода кильватерным строем кораблей НАТО по томуже маршруту,после завершения учений.
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27.06.2021 19:36 Ответить
грубая гэбэшная стряпня !
на лубянке такие карты -
пачками рисуют
и по электронке
согласовывают
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27.06.2021 19:50 Ответить
Контрольований злив. Самі британці підкинули
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27.06.2021 21:15 Ответить
Так их видно после первого произнесённого с диким акцентом слова, брошенного окурка, рефлекторного русского мата, плевка на тротуар и попытки помочиться в кустах парка.
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27.06.2021 22:10 Ответить
Учения Си Бриз стартуют в Черном море завтра,30 стран НАТО + присоединились Пакистан,Бразилия и даже.... Путлер со СТЕРХолетом в 28 Махов в секунду...
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27.06.2021 21:51 Ответить
Единственный авианосец РАБссии адмирал Кузнецов срочно вылетел в Севастополь,город вечного рюсскага ПОЗОРА...
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27.06.2021 21:54 Ответить
респект Великобританії за підтримку України.
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27.06.2021 21:58 Ответить
Британия инвестирует в Украину 1 ярд фунтов стерлингов в развитие морского военного потенциала,это не только базы НАТО в Очакове и Бердянске....,Султан Эрдоган уже вложил в подобный проект только в летающие дроны.... На РАБссии истерика...
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27.06.2021 22:01 Ответить
И что это за идиотизм?
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27.06.2021 22:53 Ответить
пара десятков дронов - камикадзе
и флота в Севасе - нет !
главное, чтобы он -кучно базировался !
вы держитесь там, крысы ,
ждите и попадёте в рай...
да и -
власовский флаг вам в дупу
для настраения, абязательно харошего
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27.06.2021 23:25 Ответить
Совпадение????....
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28.06.2021 00:15 Ответить
британский юмор это нечто)) теперь Раша просто обязана в качестве мести послать Адмирала Кузю (если он еще жив) пройти через Ла-Манш, закоптив все британское побережье. Ну и конечно при проходе русская матросня должна показывать бриттам свои копченые жопы
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28.06.2021 01:09 Ответить
Как один британский эсминец отымел весь флот РФ ЦЕНЗОРУ НЕТ

.....

Расклад вырисовывается следующей: семь лет путинский режим усиленно милитаризировал Крым, превращая его в неприступную крепость. И всего один британский эсминец, беспрепятственно прошедший в «закрытой» акватории спровоцировал Москву на демонстрацию своей беспомощности и безответно отвесил смеходержаве оскорбительную оплеуху.
«Закрывать будете свою акваторию, а не украинскую!» - ухмыльнулся в русые усы командир корабля, капитан 2-го ранга королевского флота Винсент Оуэн и взял курс на Батуми, где он сейчас кушает хинкали, пьет ркацители и весело смеется над убогой пропагандистской истерикой в берлоге посрамленного русского медведя.
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28.06.2021 04:46 Ответить
Кацапы со своими тупыми гебистскими замутами ))
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28.06.2021 06:44 Ответить
Вот он тонкий Британский юмор
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28.06.2021 10:33 Ответить
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