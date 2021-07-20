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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения, - Семенченко

Получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения, - Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что ветеранов запугивают, требуя от них якобы дачи ложных показаний против него.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Шестой день нахожусь на свободе и шестой день получаю хорошие новости. Дело "незаконного вооруженного формирования Семенченко" настолько быстро разваливается, что у его заказчиков остается один путь. Кинуть меня снова за решетку и запугивать ветеранов, требуя " на меня. Согласишься - будешь "сексотом". Откажешься - будет подозрение "Как у Семенченко". Ходатайство об изменении меры пресечения от СБУ уже получил. О времени и месте нового суда сообщу дополнительно. Никогда не искал легких путей и тем более не торговал своей честью. Слава Украине", - рассказал Семенченко.

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Получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения, - Семенченко 01

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

СБУ (20033) Семенченко Семен (380) мера пресечения (465)


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Топ комментарии
+6
Сьома, да узбагойся уже! А где ж твайо міхо?!) Нє хочет поучаствовать?!)))
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20.07.2021 16:59 Ответить
+2
При усьому тому , що до Семенченка не маю жодних ілюзій - в даному випадку свавілля СБУ - зашкалює, тому мусимо стати на захист Семенченка і на мій погляд - героїчного агента Шевченка, бо наступним буде кожен з нас, не дамо перетворити Україну в кацапію!

Це там пуйло й спецслужби поза законом, це там хватають, сажають і вбивають незручних для влади, не можемо допустити цього в Україні!
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20.07.2021 18:59 Ответить
+1
Руками бєніного холуя знищили українську владу, тепер і сам Семен став жертвою. І так в Україні не менше ніж 400 років. Нажаль нічому українців історія не вчить. Кожен вважає себе найрозумнішим за Гетьмана.
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20.07.2021 18:20 Ответить
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Сьома, да узбагойся уже! А где ж твайо міхо?!) Нє хочет поучаствовать?!)))
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20.07.2021 16:59 Ответить
Руками бєніного холуя знищили українську владу, тепер і сам Семен став жертвою. І так в Україні не менше ніж 400 років. Нажаль нічому українців історія не вчить. Кожен вважає себе найрозумнішим за Гетьмана.
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20.07.2021 18:20 Ответить
задолбал уже этот гришин...!
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20.07.2021 18:29 Ответить
Рабсия вперде!
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20.07.2021 21:13 Ответить
Воистинувперде...!
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20.07.2021 21:14 Ответить
При усьому тому , що до Семенченка не маю жодних ілюзій - в даному випадку свавілля СБУ - зашкалює, тому мусимо стати на захист Семенченка і на мій погляд - героїчного агента Шевченка, бо наступним буде кожен з нас, не дамо перетворити Україну в кацапію!

Це там пуйло й спецслужби поза законом, це там хватають, сажають і вбивають незручних для влади, не можемо допустити цього в Україні!
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20.07.2021 18:59 Ответить
Типовий стиль роботи гебні, напрацьований з часів чєки.
І є мерзота, яка усім своїм гнилим пропарашним нутром це підтримує.
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21.07.2021 09:36 Ответить
 
 