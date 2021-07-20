Получил от СБУ ходатайство об изменении меры пресечения, - Семенченко

Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что ветеранов запугивают, требуя от них якобы дачи ложных показаний против него.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Шестой день нахожусь на свободе и шестой день получаю хорошие новости. Дело "незаконного вооруженного формирования Семенченко" настолько быстро разваливается, что у его заказчиков остается один путь. Кинуть меня снова за решетку и запугивать ветеранов, требуя " на меня. Согласишься - будешь "сексотом". Откажешься - будет подозрение "Как у Семенченко". Ходатайство об изменении меры пресечения от СБУ уже получил. О времени и месте нового суда сообщу дополнительно. Никогда не искал легких путей и тем более не торговал своей честью. Слава Украине", - рассказал Семенченко.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.