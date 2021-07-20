Отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу, - Семенченко

Екснардеп Семен Семенченко заявив, що ветеранів залякують, вимагаючи від них нібито неправдиві свідчення проти нього.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Шостий день перебуваю на волі і шостий день отримую хороші новини. Справа "незаконного збройного формування Семенченка" настільки швидко розвалюється, що в її замовників залишається один шлях. Кинути мене знову за ґрати і залякувати ветеранів, вимагаючи в них брехливі свідчення на мене. Погодишся - будеш "сексотом". Відмовишся - буде підозра "як у Семенченка". Клопотання про зміну запобіжного заходу від СБУ вже отримав. Про час і місце нового суду повідомлю додатково. Ніколи не шукав легких шляхів і тим більше не торгував своєю честю. Слава Україні", - розповів Семенченко.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.