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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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Отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу, - Семенченко

Отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу, - Семенченко

Екснардеп Семен Семенченко заявив, що ветеранів залякують, вимагаючи від них нібито неправдиві свідчення проти нього.

Про це заявив екснардеп Семен Семенченко, передає Цензор.НЕТ.

"Шостий день перебуваю на волі і шостий день отримую хороші новини. Справа "незаконного збройного формування Семенченка" настільки швидко розвалюється, що в її замовників залишається один шлях. Кинути мене знову за ґрати і залякувати ветеранів, вимагаючи в них брехливі свідчення на мене. Погодишся - будеш "сексотом". Відмовишся - буде підозра "як у Семенченка". Клопотання про зміну запобіжного заходу від СБУ вже отримав. Про час і місце нового суду повідомлю додатково. Ніколи не шукав легких шляхів і тим більше не торгував своєю честю. Слава Україні", - розповів Семенченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Семенченку оголосили нову підозру - йому інкримінують незаконне зберігання зброї

Отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу, - Семенченко 01

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

СБУ (12964) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (497)


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Топ коментарі
+6
Сьома, да узбагойся уже! А где ж твайо міхо?!) Нє хочет поучаствовать?!)))
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20.07.2021 16:59 Відповісти
+2
При усьому тому , що до Семенченка не маю жодних ілюзій - в даному випадку свавілля СБУ - зашкалює, тому мусимо стати на захист Семенченка і на мій погляд - героїчного агента Шевченка, бо наступним буде кожен з нас, не дамо перетворити Україну в кацапію!

Це там пуйло й спецслужби поза законом, це там хватають, сажають і вбивають незручних для влади, не можемо допустити цього в Україні!
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20.07.2021 18:59 Відповісти
+1
Руками бєніного холуя знищили українську владу, тепер і сам Семен став жертвою. І так в Україні не менше ніж 400 років. Нажаль нічому українців історія не вчить. Кожен вважає себе найрозумнішим за Гетьмана.
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20.07.2021 18:20 Відповісти
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Сьома, да узбагойся уже! А где ж твайо міхо?!) Нє хочет поучаствовать?!)))
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20.07.2021 16:59 Відповісти
Руками бєніного холуя знищили українську владу, тепер і сам Семен став жертвою. І так в Україні не менше ніж 400 років. Нажаль нічому українців історія не вчить. Кожен вважає себе найрозумнішим за Гетьмана.
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20.07.2021 18:20 Відповісти
задолбал уже этот гришин...!
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20.07.2021 18:29 Відповісти
Рабсия вперде!
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20.07.2021 21:13 Відповісти
Воистинувперде...!
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20.07.2021 21:14 Відповісти
При усьому тому , що до Семенченка не маю жодних ілюзій - в даному випадку свавілля СБУ - зашкалює, тому мусимо стати на захист Семенченка і на мій погляд - героїчного агента Шевченка, бо наступним буде кожен з нас, не дамо перетворити Україну в кацапію!

Це там пуйло й спецслужби поза законом, це там хватають, сажають і вбивають незручних для влади, не можемо допустити цього в Україні!
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20.07.2021 18:59 Відповісти
Типовий стиль роботи гебні, напрацьований з часів чєки.
І є мерзота, яка усім своїм гнилим пропарашним нутром це підтримує.
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21.07.2021 09:36 Відповісти
 
 