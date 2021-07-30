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Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко"

Шабунин:

Не давая сотрудникам НАБУ задержать Чауса, подчиненные Баканова уже сами совершили преступлений больше, чем беглый экс-судья.

Об этом пишет в Telegram глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что НАБУ еще в 2017 году получило постановление суда, согласно которому в случае задержания Чауса его нужно доставить в суд для избрания меры пресечения. Исполнить это постановление обязаны именно сотрудники НАБУ.

СБУ же, удерживая у себя беглого экс-судью, превышает свои судебные полномочия, - пишет Шабунин.

Смотрите: НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. ВИДЕО

"Что будет дальше: В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия, коррупционное дело Чауса руками Венедиктовой заберут из НАБУ также в СБУ" чтобы Чаус был под исключительным контролем СБУ", - предполагает Шабунин.

"Для чего все это: кто-то убедил президента, что Чаус ценный свидетель против Порошенко. Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - считает Шабунин.

Также читайте: СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец

По его мнению, за сегодня укрывающие Чауса СБУ-ушники совершили уже больше преступлений, чем сам беглый экс-судья.

"Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего", - подытожил Шабунин.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы

Автор: 

СБУ (20130) Шабунин Виталий (541) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+57
ЗЕчмо відробляє бабло за посадку Пороха, але у нікчеми нічого не виходить і ***** гнівається.
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30.07.2021 22:58 Ответить
+56
Это очевидно, Ватсон! Простите что говорю Вам очевидные вещи: Порох дал по хлебалу путленфюреру и на фронте на востоке Украины, и в международной коалиции против оккупации Украины. А зеля, оно такое, просто выполняет заказ на концерт, и этот заказ из кремля.
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30.07.2021 23:02 Ответить
+49
Не сдал страну *****. И опустил это болотное зеленое чмо в полный игнор во время своей каденции, когда кловун дергался в падучей на сцене с термосом и прочей лабудой. При мании величии ослобородька-болезненый щелчок по самолюбию.
Да и давайте честно говорить- при всей своей тупости и безграмотности- гринпоц понимает- что как личность- он полное дерьмо рядом с Порохом, необразованная тупая марионетка.
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30.07.2021 23:07 Ответить
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Шабунин, это шавка на побегушках у Зеленского.
Только что не так и оно уже начинает рассказывать что подставили, кинули, обманули!
Шлюха с окружной и то более моральна, чем этот лживый оборотень.
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30.07.2021 23:46 Ответить
Вообще-то реальная цель всего этого - выставить клоуна абсолютным идиотом. Сначала, пользуясь его уровнем развития гиббона и абсолютной ненавистью к Пороху подсунули Чауса. История не заладилась с самого начала и изобиловала всякими перекосами(я уже упоминал уровень развития гиббона главного персонажа?). И теперь все стало на свои места: клоун выглядит не Гераклом, а тем, кем он есть на самом деле - клоуном, только совершенно обгадившимся, но уже на международном уровне. Это интересно, особенно перед гастролями в Вашингтон. Так с ним будет легче разговаривать. А ведь еще непонятно, что привез минфин из Омана, да и что Шевченко накатал в маляве тот же минфин, ну тот, который на берегах Потомака в ответ на запрос оттудава. Интересная история складывается.
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30.07.2021 23:50 Ответить
Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко" - Цензор.НЕТ 2656
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30.07.2021 23:59 Ответить
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31.07.2021 01:07 Ответить
К сожалению, стадо идиотов выбрало самого тупого, зебанутого на всю голову клоуна.
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31.07.2021 21:04 Ответить
Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7787
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31.07.2021 00:05 Ответить
Весьма толерантная семья у бубочки, если даже голого любовника мамы Риммы пригласили за стол, как члена. Семьи.
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31.07.2021 21:09 Ответить
Якщо хтось скаже, що чавус нефотогінічний, авторитетно заявляю: повна маячня! Он які славні фотожаби виходять за його участю!
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31.07.2021 21:20 Ответить
"Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего", - подытожил Шабунин. - очередной зекретин, рассказывающий, что "царь хороший, но бояре ему лихое на ухо нашептывают".
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31.07.2021 00:07 Ответить
это посягательство на реформизм, мыролюбность в опасности?
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31.07.2021 00:22 Ответить
При этом, у обывателя (читай - лоха) может сложиться впечатление, что Порошенко тоже нарушал закон, "онитамвсеодинаковые", и вот это вот всё.
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31.07.2021 13:29 Ответить
Тоже мені сенсація, хай Шабунін краще пояснить як 73% убєділі так проголосувати.
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31.07.2021 00:18 Ответить
Це що, вже й поліцейських, які затримували Чауса також викрали разом із повторно вкраденим Чаусом???
Країна чудес. Зелених слизьких і смердючих чудес... А жили ж уже в майже нормальній, без 5-ти хвилин європейській державі з пристойним президентом та притомною владою! Паржать зебілам захотілося...
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 6134
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31.07.2021 00:53 Ответить
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает и Вашингтон." - президент Молдовы Майя Санду. .....Весь остаток своей никчемной жизни Чаус должен молится на эту храбрую женщину, которая спасла ему жизнь.(с)
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31.07.2021 00:54 Ответить
Интересно, что же такого может знать о Порошенко какой-то отдельный судья, чтобы идти на этот цирк? Это Порошенко ему взятку давал?
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31.07.2021 00:57 Ответить
"Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко"
Я даже знаю кто: Портнов. Похоже это будет самый большой обсерон из всех дел по Порошенку.
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31.07.2021 01:01 Ответить
Какое эффектное появление Чауса на арене Квартала 95. Погоня... Четыре микроавтобуса... Сразу видно что профи-сценаристы приложили руку
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31.07.2021 01:02 Ответить
Зелёная банда боится Пороха как черти ладана.
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31.07.2021 01:04 Ответить
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 116
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31.07.2021 01:07 Ответить
В этой компании Чаус очень гармонично смотрится. Никогда не угадаешь. кто из них больше взяток брал.
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31.07.2021 17:38 Ответить
Гнусавого нелоха рвзводят все как хотят.
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31.07.2021 01:07 Ответить
Пе убеждён в том же самом.
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31.07.2021 01:24 Ответить
Порошенко боялись все.... и в Европе и в США...,а тем более на РАБссии, и в Новоотсоссии...,пробивал любую дипломатическую и экономическую Стену...,Даля Грибаускайте не даст соврать..., а лучший комплиманс Петр Лексеич получил от кремлевской Крысы....,все кто угодно,только не Порошенко... Дура по факту признала : Порошенко Глыба в политике...,по факту голыми руками ...,находясь под жестким военным Эмбарго стран НАТО...,и по факту остановил Мавзолейное быдло...,это типа Джохар Дудаев обосрал РАБссию в 1994 -95 гг...
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31.07.2021 04:02 Ответить
Андрей Портнов убедил Зелю попасть в этот Капкан,а возможно и еще пара баранов из ОПЗЖ...
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31.07.2021 04:22 Ответить
Политика и Лига смеха разные вещи...
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31.07.2021 04:24 Ответить
Так и было. До 19 года, когда тупое стадо выбрало ЗЕбанутого клоуна, превратившего страну в квартал 95.
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31.07.2021 21:13 Ответить
чауса знайшли у Вінницькій області, а знаєте, хто ще з Вінницької області? ПОРОШ!!! Все сходиться: порош вкрав чауса! Так, зекоманда?
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31.07.2021 04:29 Ответить
Какое же мелкое, подлое, мстительное, тупое, трусливое, завистливое и хамское существо вот уже третий год пытается исполнить роль Президента Украины! Но, увы и ах! Сплошная неудачная карикатура! Получается у этого ничтожества только сладко жрать, разъезжать "велосипедными" кортежами да отдыхать несчетное количество раз! И все за деньги народа! ( "слуга" *****ый!). Все остальные его действа - позорище, стыдобище да пер*еж в лужу!
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31.07.2021 04:51 Ответить
"Что будет дальше: В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия, -например повесят слив "вагнеровцев" )(уйлу предполагает поцЗедент
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31.07.2021 05:12 Ответить
Шабунин?
А Верка Сердючка что сказала?
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31.07.2021 06:12 Ответить
А что по этому поводу прогундосила шмакля?
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31.07.2021 06:30 Ответить
Це просто жах. Яким би гівном не був Чаус але якійсь силовий орган просто викрав людину і тримає її без будь яких підозр чи рішень суду, просто так... бо захотілося. Це ігнорування будь якого права і таке брутальне порушення повинно викликати нічого окрім обурення та протестів. А ми чогось обговорюємо безглузді заяви Зє... хоча завтра за наказом того ж Зє можуть викрасти будь кого. І це страшно.
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31.07.2021 06:37 Ответить
Ну як би усім пох на долю викритого хабарника, нє?
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31.07.2021 08:15 Ответить
Проблема в тому, що то, шо він хабарник, вже не має ніякого значення. Його ж не до суду возять по справі хабарництва, їм граються як кеглею. І Радіст правий - це може бути з кожним.
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31.07.2021 08:43 Ответить
Если такое дело пошло, то я не уверен уже, что он взяточник. С учётом интересов к нему спецслужб (майнероловов)
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31.07.2021 10:00 Ответить
Госпереворот на четырёх микроавтобусах. Поле Чудес в Стране Дураков.
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31.07.2021 06:59 Ответить
Маньяки бывают разные!
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31.07.2021 07:19 Ответить
Чокнутые.
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31.07.2021 07:24 Ответить
Давай, Вова, вертись! Если Петю посодишь (не на 60 суток!) есть шанс уйти на второй президентский срок!
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31.07.2021 07:34 Ответить
у него шансы только олія по 300, не более,
его купленый рейтинг весь в говне кацапов
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31.07.2021 08:44 Ответить
оно у Пети может только отстрочить ... в прямом эфире, в турборежиме, на стадионе оно само сядет за госизмену рано или поздно ...
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31.07.2021 09:30 Ответить
Пока что Вова- президент и имеет большинство в парламенте, и бугая за спиной! Только не думай, что меня это радует! А Петя - только фракцию в парламенте , немногочисленную, сильно поредевшую армию порохоботов на ЦензорНЕТе.
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31.07.2021 11:03 Ответить
Там ще невідомо що він в баничку надзюрив !
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31.07.2021 12:29 Ответить
Сам Порошенко )))
Підставив наркомана
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31.07.2021 07:46 Ответить
Шабунин, а тебе самому не противно, не пора ли тебе уже публично извиниться перед Порошенко, за то дерьмо которое ты нес, и благодаря тебе , это недоразумение сейчас у власти
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31.07.2021 08:31 Ответить
Дивлюся https://www.facebook.com/SecurSerUkraine офіційну сторінку СБУ. А нічого не було, ніякого Чауса, ніякого НАБУ
СБУ у своєму стилі, обі*ралося і
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 "А мы тут не причём, а мы тут не причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем : не знаем, что по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут не причём, мы тут не причем,
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 кушаем мацу и играемся с мячом"
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31.07.2021 08:35 Ответить
Якісь двозначні лозунги у СБУ. Вони так дбають про безпеку країни, що від того ми повинні дбати про своє здоров"я
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 7449
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31.07.2021 08:48 Ответить
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 8671
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31.07.2021 08:48 Ответить
Як завжди при Коломойскому.
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31.07.2021 12:27 Ответить
". Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - сказал Шабунин" И зарыдал...
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31.07.2021 09:59 Ответить
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 1846
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31.07.2021 11:46 Ответить
У Шабуніна блазень - хороший , тільки йому не те нашіптують . А чом же він не скаже , що це Пороху не те нашіптували ?? Тому , що Шбунін та путлер - однодумці : " только не Порошенко ". Мразь !!!
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31.07.2021 11:06 Ответить
Ніхто нікого не переконував - ви тут всі президенти. Чи забули свої слогани? Зробили всіх разом? То сиди і не умнічай, грошоїд і брехун.
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31.07.2021 11:20 Ответить
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 3092

На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса президента «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
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31.07.2021 11:33 Ответить
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 7625
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31.07.2021 11:35 Ответить
А это не так?
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31.07.2021 12:05 Ответить
Тільки, після викраденя і цирку з затриманням, чого будуть варті його свідчення ?
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31.07.2021 12:20 Ответить
не пали гетьмана...шампунін...
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31.07.2021 12:44 Ответить
'повторити політичну долю останнього'??? Шабунін пророкує зєлі не тюрму, а керівництво опозиційною фракцією у ВР і боротьбу за наступне президентство??? Кажись шабунін завеликої думки про Зе і моносброд
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31.07.2021 12:46 Ответить
Історія з Шереметом повторюється, коротше...
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31.07.2021 21:43 Ответить
"Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - считает Шабунин.Источник: https://censor.net/ru/n3280129"

Віталій, виявляється, добре розуміється на темі посадки Порошенка. Показів Чауса, бачите малувато. То може самому Шабуніну заповнити прогалини. Його то, Шабуніна, показів буде достатньо? Чому тоді Віталя не йде у прокуратуру, а вправляється в епістолярному жанрі? Чи так, як і завжди - прокукурікав, а та хоч і не світає...
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31.07.2021 22:24 Ответить
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