Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко"

Не давая сотрудникам НАБУ задержать Чауса, подчиненные Баканова уже сами совершили преступлений больше, чем беглый экс-судья.

Об этом пишет в Telegram глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что НАБУ еще в 2017 году получило постановление суда, согласно которому в случае задержания Чауса его нужно доставить в суд для избрания меры пресечения. Исполнить это постановление обязаны именно сотрудники НАБУ.

СБУ же, удерживая у себя беглого экс-судью, превышает свои судебные полномочия, - пишет Шабунин.

Смотрите: НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. ВИДЕО

"Что будет дальше: В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия, коррупционное дело Чауса руками Венедиктовой заберут из НАБУ также в СБУ" чтобы Чаус был под исключительным контролем СБУ", - предполагает Шабунин.

"Для чего все это: кто-то убедил президента, что Чаус ценный свидетель против Порошенко. Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - считает Шабунин.

Также читайте: СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец

По его мнению, за сегодня укрывающие Чауса СБУ-ушники совершили уже больше преступлений, чем сам беглый экс-судья.

"Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего", - подытожил Шабунин.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.