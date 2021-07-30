Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка"

Не даючи співробітникам НАБУ затримати Чауса, підлеглі Баканова вже самі вчинили злочинів більше, ніж екссуддя-утікач.

Про це пише в Telegram голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що НАБУ ще в 2017 році отримало ухвалу суду, згідно з якою у разі затримання Чауса його потрібно доставити в суд для обрання запобіжного заходу. Виконати цю ухвалу зобов'язані саме співробітники НАБУ.

СБУ ж, утримуючи у себе екссуддю-втікача, перевищує свої судові повноваження, - пише Шабунін.

"Що буде далі: В СБУ зараз швидко намалюють для Чауса якусь іншу справу, про яку не було відомо раніше, щоб обґрунтувати свої незаконні дії, корупційну справу Чауса руками Венедіктової заберуть з НАБУ також в СБУ "щоб Чаус був під виключним контролем СБУ", - припускає Шабунін.

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"Для чого все це: хтось переконав президента, що Чаус цінний свідок проти Порошенка. Але весь абсурд у тому, що президенту явно не сказали, що самих тільки свідчень Чауса, особливо після декількох викрадень, явно не достатньо, щоб посадити Порошенка", - вважає Шабунін.

На його думку, за сьогодні співробітники СБУ, які переховують Чауса, зробили вже більше злочинів, ніж сам екссуддя-утікач.

"Схоже, у Зеленського за спробами наздогнати Порошенка забули про закон, чим ризикують повторити політичну долю останнього", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.