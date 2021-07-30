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Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка"

Шабунін:

Не даючи співробітникам НАБУ затримати Чауса, підлеглі Баканова вже самі вчинили злочинів більше, ніж екссуддя-утікач.

Про це пише в Telegram голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що НАБУ ще в 2017 році отримало ухвалу суду, згідно з якою у разі затримання Чауса його потрібно доставити в суд для обрання запобіжного заходу. Виконати цю ухвалу зобов'язані саме співробітники НАБУ.

СБУ ж, утримуючи у себе екссуддю-втікача, перевищує свої судові повноваження, - пише Шабунін.

"Що буде далі: В СБУ зараз швидко намалюють для Чауса якусь іншу справу, про яку не було відомо раніше, щоб обґрунтувати свої незаконні дії, корупційну справу Чауса руками Венедіктової заберуть з НАБУ також в СБУ "щоб Чаус був під виключним контролем СБУ", - припускає Шабунін.

Читайте також: СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець

"Для чого все це: хтось переконав президента, що Чаус цінний свідок проти Порошенка. Але весь абсурд у тому, що президенту явно не сказали, що самих тільки свідчень Чауса, особливо після декількох викрадень, явно не достатньо, щоб посадити Порошенка", - вважає Шабунін.

На його думку, за сьогодні співробітники СБУ, які переховують Чауса, зробили вже більше злочинів, ніж сам екссуддя-утікач.

"Схоже, у Зеленського за спробами наздогнати Порошенка забули про закон, чим ризикують повторити політичну долю останнього", - підсумував Шабунін.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

СБУ (13061) Шабунін Віталій (540) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+57
ЗЕчмо відробляє бабло за посадку Пороха, але у нікчеми нічого не виходить і ***** гнівається.
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30.07.2021 22:58 Відповісти
+56
Это очевидно, Ватсон! Простите что говорю Вам очевидные вещи: Порох дал по хлебалу путленфюреру и на фронте на востоке Украины, и в международной коалиции против оккупации Украины. А зеля, оно такое, просто выполняет заказ на концерт, и этот заказ из кремля.
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30.07.2021 23:02 Відповісти
+49
Не сдал страну *****. И опустил это болотное зеленое чмо в полный игнор во время своей каденции, когда кловун дергался в падучей на сцене с термосом и прочей лабудой. При мании величии ослобородька-болезненый щелчок по самолюбию.
Да и давайте честно говорить- при всей своей тупости и безграмотности- гринпоц понимает- что как личность- он полное дерьмо рядом с Порохом, необразованная тупая марионетка.
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30.07.2021 23:07 Відповісти
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Шабунин, это шавка на побегушках у Зеленского.
Только что не так и оно уже начинает рассказывать что подставили, кинули, обманули!
Шлюха с окружной и то более моральна, чем этот лживый оборотень.
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30.07.2021 23:46 Відповісти
Вообще-то реальная цель всего этого - выставить клоуна абсолютным идиотом. Сначала, пользуясь его уровнем развития гиббона и абсолютной ненавистью к Пороху подсунули Чауса. История не заладилась с самого начала и изобиловала всякими перекосами(я уже упоминал уровень развития гиббона главного персонажа?). И теперь все стало на свои места: клоун выглядит не Гераклом, а тем, кем он есть на самом деле - клоуном, только совершенно обгадившимся, но уже на международном уровне. Это интересно, особенно перед гастролями в Вашингтон. Так с ним будет легче разговаривать. А ведь еще непонятно, что привез минфин из Омана, да и что Шевченко накатал в маляве тот же минфин, ну тот, который на берегах Потомака в ответ на запрос оттудава. Интересная история складывается.
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30.07.2021 23:50 Відповісти
Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко" - Цензор.НЕТ 2656
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30.07.2021 23:59 Відповісти
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31.07.2021 01:07 Відповісти
К сожалению, стадо идиотов выбрало самого тупого, зебанутого на всю голову клоуна.
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31.07.2021 21:04 Відповісти
Шабунин: "Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко" - Цензор.НЕТ 7787
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31.07.2021 00:05 Відповісти
Весьма толерантная семья у бубочки, если даже голого любовника мамы Риммы пригласили за стол, как члена. Семьи.
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31.07.2021 21:09 Відповісти
Якщо хтось скаже, що чавус нефотогінічний, авторитетно заявляю: повна маячня! Он які славні фотожаби виходять за його участю!
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31.07.2021 21:20 Відповісти
"Похоже, у Зеленского за попытками догнать Порошенко забыли о законе, чем рискуют повторить политическую судьбу последнего", - подытожил Шабунин. - очередной зекретин, рассказывающий, что "царь хороший, но бояре ему лихое на ухо нашептывают".
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31.07.2021 00:07 Відповісти
это посягательство на реформизм, мыролюбность в опасности?
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31.07.2021 00:22 Відповісти
При этом, у обывателя (читай - лоха) может сложиться впечатление, что Порошенко тоже нарушал закон, "онитамвсеодинаковые", и вот это вот всё.
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31.07.2021 13:29 Відповісти
Тоже мені сенсація, хай Шабунін краще пояснить як 73% убєділі так проголосувати.
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31.07.2021 00:18 Відповісти
Це що, вже й поліцейських, які затримували Чауса також викрали разом із повторно вкраденим Чаусом???
Країна чудес. Зелених слизьких і смердючих чудес... А жили ж уже в майже нормальній, без 5-ти хвилин європейській державі з пристойним президентом та притомною владою! Паржать зебілам захотілося...
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 6134
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31.07.2021 00:53 Відповісти
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает и Вашингтон." - президент Молдовы Майя Санду. .....Весь остаток своей никчемной жизни Чаус должен молится на эту храбрую женщину, которая спасла ему жизнь.(с)
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31.07.2021 00:54 Відповісти
Интересно, что же такого может знать о Порошенко какой-то отдельный судья, чтобы идти на этот цирк? Это Порошенко ему взятку давал?
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31.07.2021 00:57 Відповісти
"Кто-то убедил президента, что Чаус - ценный свидетель против Порошенко"
Я даже знаю кто: Портнов. Похоже это будет самый большой обсерон из всех дел по Порошенку.
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31.07.2021 01:01 Відповісти
Какое эффектное появление Чауса на арене Квартала 95. Погоня... Четыре микроавтобуса... Сразу видно что профи-сценаристы приложили руку
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31.07.2021 01:02 Відповісти
Зелёная банда боится Пороха как черти ладана.
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31.07.2021 01:04 Відповісти
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 116
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31.07.2021 01:07 Відповісти
В этой компании Чаус очень гармонично смотрится. Никогда не угадаешь. кто из них больше взяток брал.
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31.07.2021 17:38 Відповісти
Гнусавого нелоха рвзводят все как хотят.
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31.07.2021 01:07 Відповісти
Пе убеждён в том же самом.
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31.07.2021 01:24 Відповісти
Порошенко боялись все.... и в Европе и в США...,а тем более на РАБссии, и в Новоотсоссии...,пробивал любую дипломатическую и экономическую Стену...,Даля Грибаускайте не даст соврать..., а лучший комплиманс Петр Лексеич получил от кремлевской Крысы....,все кто угодно,только не Порошенко... Дура по факту признала : Порошенко Глыба в политике...,по факту голыми руками ...,находясь под жестким военным Эмбарго стран НАТО...,и по факту остановил Мавзолейное быдло...,это типа Джохар Дудаев обосрал РАБссию в 1994 -95 гг...
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31.07.2021 04:02 Відповісти
Андрей Портнов убедил Зелю попасть в этот Капкан,а возможно и еще пара баранов из ОПЗЖ...
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31.07.2021 04:22 Відповісти
Политика и Лига смеха разные вещи...
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31.07.2021 04:24 Відповісти
Так и было. До 19 года, когда тупое стадо выбрало ЗЕбанутого клоуна, превратившего страну в квартал 95.
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31.07.2021 21:13 Відповісти
чауса знайшли у Вінницькій області, а знаєте, хто ще з Вінницької області? ПОРОШ!!! Все сходиться: порош вкрав чауса! Так, зекоманда?
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31.07.2021 04:29 Відповісти
Какое же мелкое, подлое, мстительное, тупое, трусливое, завистливое и хамское существо вот уже третий год пытается исполнить роль Президента Украины! Но, увы и ах! Сплошная неудачная карикатура! Получается у этого ничтожества только сладко жрать, разъезжать "велосипедными" кортежами да отдыхать несчетное количество раз! И все за деньги народа! ( "слуга" *****ый!). Все остальные его действа - позорище, стыдобище да пер*еж в лужу!
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31.07.2021 04:51 Відповісти
"Что будет дальше: В СБУ сейчас быстро нарисуют для Чауса какое-то другое дело, о котором не было известно ранее, чтобы обосновать свои незаконные действия, -например повесят слив "вагнеровцев" )(уйлу предполагает поцЗедент
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31.07.2021 05:12 Відповісти
Шабунин?
А Верка Сердючка что сказала?
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31.07.2021 06:12 Відповісти
А что по этому поводу прогундосила шмакля?
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31.07.2021 06:30 Відповісти
Це просто жах. Яким би гівном не був Чаус але якійсь силовий орган просто викрав людину і тримає її без будь яких підозр чи рішень суду, просто так... бо захотілося. Це ігнорування будь якого права і таке брутальне порушення повинно викликати нічого окрім обурення та протестів. А ми чогось обговорюємо безглузді заяви Зє... хоча завтра за наказом того ж Зє можуть викрасти будь кого. І це страшно.
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31.07.2021 06:37 Відповісти
Ну як би усім пох на долю викритого хабарника, нє?
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31.07.2021 08:15 Відповісти
Проблема в тому, що то, шо він хабарник, вже не має ніякого значення. Його ж не до суду возять по справі хабарництва, їм граються як кеглею. І Радіст правий - це може бути з кожним.
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31.07.2021 08:43 Відповісти
Если такое дело пошло, то я не уверен уже, что он взяточник. С учётом интересов к нему спецслужб (майнероловов)
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31.07.2021 10:00 Відповісти
Госпереворот на четырёх микроавтобусах. Поле Чудес в Стране Дураков.
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31.07.2021 06:59 Відповісти
Маньяки бывают разные!
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31.07.2021 07:19 Відповісти
Чокнутые.
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31.07.2021 07:24 Відповісти
Давай, Вова, вертись! Если Петю посодишь (не на 60 суток!) есть шанс уйти на второй президентский срок!
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31.07.2021 07:34 Відповісти
у него шансы только олія по 300, не более,
его купленый рейтинг весь в говне кацапов
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31.07.2021 08:44 Відповісти
оно у Пети может только отстрочить ... в прямом эфире, в турборежиме, на стадионе оно само сядет за госизмену рано или поздно ...
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31.07.2021 09:30 Відповісти
Пока что Вова- президент и имеет большинство в парламенте, и бугая за спиной! Только не думай, что меня это радует! А Петя - только фракцию в парламенте , немногочисленную, сильно поредевшую армию порохоботов на ЦензорНЕТе.
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31.07.2021 11:03 Відповісти
Там ще невідомо що він в баничку надзюрив !
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31.07.2021 12:29 Відповісти
Сам Порошенко )))
Підставив наркомана
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31.07.2021 07:46 Відповісти
Шабунин, а тебе самому не противно, не пора ли тебе уже публично извиниться перед Порошенко, за то дерьмо которое ты нес, и благодаря тебе , это недоразумение сейчас у власти
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31.07.2021 08:31 Відповісти
Дивлюся https://www.facebook.com/SecurSerUkraine офіційну сторінку СБУ. А нічого не було, ніякого Чауса, ніякого НАБУ
СБУ у своєму стилі, обі*ралося і
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 "А мы тут не причём, а мы тут не причём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 Совсем не понимаем : не знаем, что по чём
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 А мы тут не причём, мы тут не причем,
https://www.youtube.com/watch?v=UAOu0rtyKVI&ab_channel=alexoz14 кушаем мацу и играемся с мячом"
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31.07.2021 08:35 Відповісти
Якісь двозначні лозунги у СБУ. Вони так дбають про безпеку країни, що від того ми повинні дбати про своє здоров"я
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 7449
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31.07.2021 08:48 Відповісти
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 8671
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31.07.2021 08:48 Відповісти
Як завжди при Коломойскому.
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31.07.2021 12:27 Відповісти
". Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - сказал Шабунин" И зарыдал...
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31.07.2021 09:59 Відповісти
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 1846
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31.07.2021 11:46 Відповісти
У Шабуніна блазень - хороший , тільки йому не те нашіптують . А чом же він не скаже , що це Пороху не те нашіптували ?? Тому , що Шбунін та путлер - однодумці : " только не Порошенко ". Мразь !!!
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31.07.2021 11:06 Відповісти
Ніхто нікого не переконував - ви тут всі президенти. Чи забули свої слогани? Зробили всіх разом? То сиди і не умнічай, грошоїд і брехун.
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31.07.2021 11:20 Відповісти
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 3092

На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса президента «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
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31.07.2021 11:33 Відповісти
Шабунін: "Хтось переконав президента, що Чаус - цінний свідок проти Порошенка" - Цензор.НЕТ 7625
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31.07.2021 11:35 Відповісти
А это не так?
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31.07.2021 12:05 Відповісти
Тільки, після викраденя і цирку з затриманням, чого будуть варті його свідчення ?
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31.07.2021 12:20 Відповісти
не пали гетьмана...шампунін...
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31.07.2021 12:44 Відповісти
'повторити політичну долю останнього'??? Шабунін пророкує зєлі не тюрму, а керівництво опозиційною фракцією у ВР і боротьбу за наступне президентство??? Кажись шабунін завеликої думки про Зе і моносброд
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31.07.2021 12:46 Відповісти
Історія з Шереметом повторюється, коротше...
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31.07.2021 21:43 Відповісти
"Но весь абсурд в том, что президенту явно не сказали, что одних только показаний Чауса, особенно после нескольких похищений, явно не достаточно, чтобы посадить Порошенко", - считает Шабунин.Источник: https://censor.net/ru/n3280129"

Віталій, виявляється, добре розуміється на темі посадки Порошенка. Показів Чауса, бачите малувато. То може самому Шабуніну заповнити прогалини. Його то, Шабуніна, показів буде достатньо? Чому тоді Віталя не йде у прокуратуру, а вправляється в епістолярному жанрі? Чи так, як і завжди - прокукурікав, а та хоч і не світає...
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31.07.2021 22:24 Відповісти
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