Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова

Найденный повешенным в Киеве глава Белорусского Дома Виталий Шишов предупреждал соратников, что сотрудники спецслужб Беларуси или РФ могут действовать в Украине.

Об этом в комментарии изданию "Гордон"рассказала белорусский блогер Татьяна Мартынова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Некоторое время назад "ябацьковские", тертелевские (сотрудники КГБ Беларуси. – Ред.) и прочие причастные парни заявляли, что будут активистов ликвидировать. Потом было множество вбросов о подготовке ликвидационных команд, которые из-за рубежа будут привозить беларусов, хоть в чемодане, хоть в багажнике... И непосредственно Виталий сам лично предупреждал людей, чтобы были очень осторожны", - рассказала она.

Мартынова добавила, что изначально никто из белорусских оппозиционеров не поверил в то, что в Украине могут действовать агенты спецслужб РБ, но потом эту информацию подтвердил и сам Шишов.

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Блогер предполагает, что убийцы Шишова изначально планировали живым вывезти его из Украины в Беларусь.

"Я так понимаю, похитители Шишова быстро сообразили, что не смогут вывезти его из Украины, – все быстро было взято под контроль. Тогда его и убили – это произошло позже. Вчера украинские волонтеры, полиция, кинологи с собаками прочесали весь этот лес. В том числе и тот участок, где сегодня нашли Шишова. Вчера его не было, значит, его привезли туда позднее. У Виталия сломан нос. Остальное скажет полиция. Это пока тайна следствия", – отметила Мартынова.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.