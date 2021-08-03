Шишов предупреждал, что в Украину приедут "конторские" ликвидировать оппозиционеров, - белорусский блогер Мартынова
Найденный повешенным в Киеве глава Белорусского Дома Виталий Шишов предупреждал соратников, что сотрудники спецслужб Беларуси или РФ могут действовать в Украине.
Об этом в комментарии изданию "Гордон"рассказала белорусский блогер Татьяна Мартынова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Некоторое время назад "ябацьковские", тертелевские (сотрудники КГБ Беларуси. – Ред.) и прочие причастные парни заявляли, что будут активистов ликвидировать. Потом было множество вбросов о подготовке ликвидационных команд, которые из-за рубежа будут привозить беларусов, хоть в чемодане, хоть в багажнике... И непосредственно Виталий сам лично предупреждал людей, чтобы были очень осторожны", - рассказала она.
Мартынова добавила, что изначально никто из белорусских оппозиционеров не поверил в то, что в Украине могут действовать агенты спецслужб РБ, но потом эту информацию подтвердил и сам Шишов.
Блогер предполагает, что убийцы Шишова изначально планировали живым вывезти его из Украины в Беларусь.
"Я так понимаю, похитители Шишова быстро сообразили, что не смогут вывезти его из Украины, – все быстро было взято под контроль. Тогда его и убили – это произошло позже. Вчера украинские волонтеры, полиция, кинологи с собаками прочесали весь этот лес. В том числе и тот участок, где сегодня нашли Шишова. Вчера его не было, значит, его привезли туда позднее. У Виталия сломан нос. Остальное скажет полиция. Это пока тайна следствия", – отметила Мартынова.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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Я теж попереджав білорусів, що їх "ігрища" у "васкресную ливаруцию" призведуть до того, що Лука укріпить репресивний апарат і почне їх "душить по одному" Мені що тут писали? А тепер "стогнуть"!!!
Пора нам своїми внутрішніми проблемами займаться, а не переживать за тих, хто не захотів реально взять владу, коли це було можливо У нас "зелене бидло" державу нищить, північний кордон з Білоруссю укріплять треба, а нам пропонують рятувать "балаболок білоруських" що обісралися у себе, не послухавши наших застережень (навіть ображалися на ті застереження), а потім втекли до нас Ми їх сюди кликали? Це все одно, якби Ви натикали дуль сусіду-неадеквату, а потім втекли до мене на подвір"я Сусід прийшов і набив Вам фізіономію у мене у дворі, а Ви почали скаржиться, що я Вас не захистив!
Чогось за "айтішніками" білоруськими ніхто не "слідкує" - бо люди просто працюють "Мутна" ця справа - "попереджав", що КГБ за ним слідкує, що може "прийти сюди" по опозиціонерів, а сам по малолюдних місцях у вечірній час бігав Це все одно, що піти в ліс де живуть тигри і потім дивуваться, що тебе з"їли
Якщо взять до розгляду "заказуху" з білоруського боку, оплачену білоруськими долярами - так знову-ж таки повертаємося до "білоруського" варіанту, коли "замовники" в Мінську сидять Це суперечить сказаному мною раніше?
Франца-Фердінанда убили босняки-терористи Так що - ми повинні стверджувать що мотивом і причиною Першої Світової війни були вони?
Ти мені нагадуєш випадок коли заочник-мєнт здавав кримінальне право у Харківській академії Його питають: "Що є об"єктом злочину при звалтуванні?" Він відповідає: "Влагалище!" (а треба було сказать: "Статева свобода жінки".....
"Перед тим як щось сказать, потрібно переконаться, що ваш язик з"єднаний з мозком!".....
А щодо "прочісування" - так було багато випадків, коли "прочісували" і не бачили У нас в Криму солдат пропав - шукали тихдень по в/ч Не знайшли Вирішили що дезертирував А через кілька місяців знайшли у маленькому гайку на території - 50 м від казарми, повішеним За 20 м від того місця - стежка, по якій купа людей ходила!
Насчёт КГБ - сомневаюсь, слишком мелкая цель для "конторских". Я, например, такую фамилию до вчерашнего дня и не слышал.
Впрочем, темны дела спецслужб.
наивность граничит с глупостью . молодежь историю не изучает книг не читает. поэтому лукашисты так легко расправляються с нелояльными.
https://twitter.com/naviny Naviny.by
Многоборка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь
Совсем ребята не в теме. Тут ФСБ руководит СБУ.
В остальном предположение тёти-блогера- чушь несусветная. Это я- о последнем абзаце её предположений.
аж Маски шоу вспоминаються - вот я свалил из Пацькостана - как раз сэкономил на это....(считает), ну вот, вот шо насребав то(Яцына Павел удивлен), ну ось що мене защитять........(= новая песня Кр. плесени - ... су*а, ну ты и просадил продешеил и ваще иди отсуда ваще вася)
Делаете так: видите Андрея Нешевченко- не читайте, это вашей ранимой душе противопоказано. Но! Вопрос остался: а что, этот блогер- дядя? Точно дядя?! Не тётя? Надо же...
что же там у вас за такой лес то, жители Кличковщины то?
в городе 5 млн. рыл - и тупо мона челевека взять из парка, привезти в другой парк, "оформить" что "повесился" и киевляне такие - Ах остафъте, может там спектакль делают, ой, мне шото туфля натерла ножку, а щас на премьеру с Басковым, ох, ох,
- - Идите отсюда, тут мы бл.
- Слушаемся тащь срежант, тут не мы, вот и зажигалка
- Да мне надо туалетка, а не зажигалка, дебилы
- (звуки какие-то, топот каблука и кеда)
Ганьба!!!
это было ясно с ещё с "Караванского стрелка"
и его загадочной "ликвидации"