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Среди переехавших из Беларуси в Украину оппозиционеров есть агенты ФСБ, - Грозев

Среди переехавших из Беларуси в Украину оппозиционеров есть агенты ФСБ, - Грозев

Среди противников режима Александра Лукашенко, перебравшихся из Беларуси в Украину, есть агенты российских спецслужб.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:

"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях.

Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".

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По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7888) ФСБ (1935) Христо Грозев (55) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+34
А СБУ конечно нихрена не знает, они с криптомайнерами сражаются.
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07.08.2021 00:01
+34
При Порошенко Украина была воюющей страной,а при зекретине Украина стала -воющей страной...
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07.08.2021 00:05
+23
Та легко грохнет ,чтоб не палить контору
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07.08.2021 00:07
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Страница 3 из 3
Фильм по вагнеравцам обещали-обещали - не вышел. Но людей уже полгода держат в таком состоянии, что фильм вот-вот будет. "Вот именно сейчас не вышел - но в следующем месяце 100% будет, мамой клянемся." И так длится уже долго

Это - верный признак того, что никаких вагнеровцев не было.
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07.08.2021 21:35 Ответить
Та, звісно, майже всі КГБісти,от Вечорка,той же Грозев,по світу мотається Тимановська і т.д.А в Раді стільки ФСБ,хто більш на собі вишиванку рве,під підозрою,Путіну тільки руки потирати,самі національний розбрат сіють.
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07.08.2021 18:02 Ответить
Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв - Цензор.НЕТ 2483
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07.08.2021 19:54 Ответить
особливо в задніх рядах, де жмуруку сидить
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08.08.2021 15:21 Ответить
Да эта вся беларусская "оппозиция" с ФСБ связана. И с криминальными группами тоже.
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07.08.2021 23:33 Ответить
так у нас януковощ назначал министров и на сбу по списку из кремля --- и в окружении зельца и в парламенте кремлевской консервы очень много --- медведчук . деркач . шуфрич . кива-шизонутый . рабинович . шевченко --- там их целая фракция и в кс и в офисе эти черви пролезли во все институты власти
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08.08.2021 06:31 Ответить
у нас януковищ агента Лоліту назначив на пост міністра
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08.08.2021 15:22 Ответить
Лолита обнимашка не лучше,при Януковиче в правительстве Азарова занимал должность министра экономического развития и торговли.
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08.08.2021 11:13 Ответить
Совсем не спалился))) Чего овощу с кровосисей имя отчество не написал?)
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08.08.2021 13:17 Ответить
Не надо нервничать дружище всё будет кучеряво,жму руку обнимаю.
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08.08.2021 13:46 Ответить
Догада
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08.08.2021 11:46 Ответить
"Цензоре", візьміть у видання хоч одного філолога на ставку коректора. Треба "Серед тих, хто переїхав із Білорусі в Київ, є агенти ФСБ". Не можливо ж читати те, що ви пишете.
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08.08.2021 18:55 Ответить
ОбІцянка-цЯцянка, а дурневі - радість. Де обіцяний фільм-розслідування про зрив операції ГУР МО Сотоваріщі в Білорусі? Чи жиди, таки так, сумєлі дагаварітца?
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08.08.2021 20:01 Ответить
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