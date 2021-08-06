Среди переехавших из Беларуси в Украину оппозиционеров есть агенты ФСБ, - Грозев

Среди противников режима Александра Лукашенко, перебравшихся из Беларуси в Украину, есть агенты российских спецслужб.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" расследователь Bellingcat Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя гибель главы общественной организации "Белорусский дом" Виталия Шишова, на вопрос, могут ли среди белорусской диаспоры быть агенты ФСБ, Грозев ответил:

"Это так. Мы не связаны с этим убийством, с этой смертью (Шишова – ред.), потому что мы не знали, что оно произойдет. Мы шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которые были внедрены в белорусскую оппозицию. Некоторые из них находятся в Киеве. Поскольку таких людей мы видели в других ролях.

Одни и те же люди, которые появляются в криминальных группах, потом появлялись как эксперты по телевидению, потом появлялись в Беларуси как члены одних из самых активных оппозиционных группировок. Потом появляются в Киеве среди эмигрантов из Беларуси. Мы начали проверять, что стоит за этим – в тот же момент мы узнали о смерти Шишова. Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

По словам расследователя Bellingcat, он точно знает, что "эти люди имеют связь с ФСБ, что они были в Беларуси во время протестов, и что они сейчас находятся в Киеве".

"Мы сейчас их пытаемся найти. Я сейчас не могу сказать окончательно, это требует еще несколько недель расследования. Мы пытаемся проверить связь между этими людьми и организацией, которой руководил Шишов", - заявил Грозев.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.