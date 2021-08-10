Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади

Резников хочет, чтобы США разместили в Украине подразделения ПВО, Red Bull и alyona alyona попали в скандал с дрифтом в историческом центре Киева, в Украину привезли "Конституцию" Пилипа Орлика - главные новости 10 августа.

Резников предложил США разместить в Украине ПВО

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал он на встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.

На предложение отреагировали в России: в Госдуме и Совете Федерации РФ его назвали "провокацией".

Свежие рейтинги

Согласно опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, за Тимошенко - 10,9%, за Смешко - 6%.

Что касается партий, "Слуга народа" могла бы получить 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%.

Скандал с дрифтом на Софийской площади

Ранним утром на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и собирается изъять автомобили.

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал "Конституции" Пилипа Орлика

Документ доставили в Софию Киевскую и выставят там для просмотра.

Стали известены средний рост и вес жителей Украины

По данным Госстата, для мужчин средний рост составляет 175 см, а вес - 80 кг. Женщины в Украине весят в среднем 71 кг, а их рост - 164 см.