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Новости Политика Украины
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Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади

Резников хочет, чтобы США разместили в Украине подразделения ПВО, Red Bull и alyona alyona попали в скандал с дрифтом в историческом центре Киева, в Украину привезли "Конституцию" Пилипа Орлика - главные новости 10 августа.

Резников предложил США разместить в Украине ПВО

"Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал он на встрече с руководителем американского фонда "Джеймстаун" Гленом Говардом.

На предложение отреагировали в России: в Госдуме и Совете Федерации РФ его назвали "провокацией".

Свежие рейтинги

Согласно опросу Центра Разумкова, за Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, за Порошенко - 15,9%, за Бойко - 14,6%, за Тимошенко - 10,9%, за Смешко - 6%.

Что касается партий, "Слуга народа" могла бы получить 26,6%, "ЕС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батькивщина" - 11,4%, "Сила и честь" - 5,9%.

Скандал с дрифтом на Софийской площади

Ранним утром на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и собирается изъять автомобили.

В Украину впервые за 311 лет привезли оригинал "Конституции" Пилипа Орлика

Документ доставили в Софию Киевскую и выставят там для просмотра.

Стали известены средний рост и вес жителей Украины

По данным Госстата, для мужчин средний рост составляет 175 см, а вес - 80 кг. Женщины в Украине весят в среднем 71 кг, а их рост - 164 см.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
ПВО это Против Вовы Окурка,
чего ждём восьмой год ?
её давно пора расставить по периметру всей Украины
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10.08.2021 22:53
+3
ред-бул гнид заставить своими рылами вымывать то что натворили.
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10.08.2021 23:08
+3
Синоматка дрифтуєГоловні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9476
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10.08.2021 23:55
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Правила форума Совет форумчан
блин...и все же по исторической значимости Конституцию Пилипа Орлика хотелось бы видеть на первом месте...ну или на вором, после ПВО....а вот ред-бул балласт ))) ваще надоела !!!
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10.08.2021 22:47 Ответить
ПВО это Против Вовы Окурка,
чего ждём восьмой год ?
её давно пора расставить по периметру всей Украины
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10.08.2021 22:53 Ответить
Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади - Цензор.НЕТ 3278
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10.08.2021 22:55 Ответить
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ. КАРЛ у МІСТІ КИЄВІ. ЦЕ НЕ ОБЛАСНА ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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10.08.2021 23:17 Ответить
Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9735
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10.08.2021 23:22 Ответить
А хто посмів виступати проти таких дій людей, які працюють ротом? Вони сьогодні найвища каста в Україні. Так сказав Великий Гундос Косовороткович. Їм дозволено ігнорувати санкції і вони можуть в Україні робити все, що заманеться, звичайно крім захищати Батьківщину. А видатні, такі, як Сліпак Василь, кинув Париж і приїхав не на концерти, а захищати від ворога нашу замлю.Таких дуже мало, але це дійсні Герої. Наші робротяги ротом половина повитікала до ворога і там своїми тіцьками трусила під їх носом і співала, можливо хтось побажає за них подьоргати... А сьогодні всі ламанулися в Україну і не на фронт, а на концерти, заробляти гроші.
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11.08.2021 09:58 Ответить
Та срать на то что там в какой-то госдуре отреагировали
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10.08.2021 23:01 Ответить
ред-бул гнид заставить своими рылами вымывать то что натворили.
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10.08.2021 23:08 Ответить
"В результате вражеских обстрелов три украинских воина получили огнестрельные осколочные ранения" Источник: https://censor.net/ru/n3281971

На жаль, це вже не є новиною дня і, тим більш, не варте уваги Верховного недолугого - цеж не медалька на олімпіаді...
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10.08.2021 23:43 Ответить
Синоматка дрифтуєГоловні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9476
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10.08.2021 23:55 Ответить
А чого Ви дивуєтеся. Пам'ятник свині і півгю є біля офісу Косоворотки?
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11.08.2021 09:59 Ответить
Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 6930
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11.08.2021 05:10 Ответить
 
 