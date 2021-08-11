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Новини Політика України
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Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі

Резніков хоче, щоб США розмістили в Україні підрозділи ППО, Red Bull і alyona alyona потрапили в скандал з дрифтом в історичному центрі Києва, в Україну привезли "Конституцію" Пилипа Орлика - головні новини 10 серпня.

Резніков запропонував США розмістити в Україні ППО

"Важливо розширити пакет у сфері безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він на зустрічі з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом.

На пропозицію відреагували в Росії: у Держдумі і Раді Федерації РФ її назвали "провокацією".

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, за Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, за Тимошенко - 10,9%, за Смешка - 6%.

Що стосується партій, "Слуга народу" могла б отримати 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%.

Скандал із дрифтом на Софійській площі

Рано-вранці на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і збирається вилучити автомобілі.

В Україну вперше за 311 років привезли оригінал "Конституції" Пилипа Орлика

Документ доставили в Софію Київську і виставлять там для перегляду.

Став відомий середній зріст і вага жителів України

За даними Держстату, для чоловіків середній зріст становить 175 см, а вага - 80 кг. Жінки в Україні важать в середньому 71 кг, а їх зріст - 164 см.
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Топ коментарі
+4
ПВО это Против Вовы Окурка,
чего ждём восьмой год ?
её давно пора расставить по периметру всей Украины
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10.08.2021 22:53
+3
ред-бул гнид заставить своими рылами вымывать то что натворили.
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10.08.2021 23:08
+3
Синоматка дрифтуєГоловні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9476
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10.08.2021 23:55
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блин...и все же по исторической значимости Конституцию Пилипа Орлика хотелось бы видеть на первом месте...ну или на вором, после ПВО....а вот ред-бул балласт ))) ваще надоела !!!
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10.08.2021 22:47 Відповісти
ПВО это Против Вовы Окурка,
чего ждём восьмой год ?
её давно пора расставить по периметру всей Украины
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10.08.2021 22:53 Відповісти
Главные новости дня: американская ПВО в Украине, дрифт на Софийской площади - Цензор.НЕТ 3278
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10.08.2021 22:55 Відповісти
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ. КАРЛ у МІСТІ КИЄВІ. ЦЕ НЕ ОБЛАСНА ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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10.08.2021 23:17 Відповісти
Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9735
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10.08.2021 23:22 Відповісти
А хто посмів виступати проти таких дій людей, які працюють ротом? Вони сьогодні найвища каста в Україні. Так сказав Великий Гундос Косовороткович. Їм дозволено ігнорувати санкції і вони можуть в Україні робити все, що заманеться, звичайно крім захищати Батьківщину. А видатні, такі, як Сліпак Василь, кинув Париж і приїхав не на концерти, а захищати від ворога нашу замлю.Таких дуже мало, але це дійсні Герої. Наші робротяги ротом половина повитікала до ворога і там своїми тіцьками трусила під їх носом і співала, можливо хтось побажає за них подьоргати... А сьогодні всі ламанулися в Україну і не на фронт, а на концерти, заробляти гроші.
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11.08.2021 09:58 Відповісти
Та срать на то что там в какой-то госдуре отреагировали
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10.08.2021 23:01 Відповісти
ред-бул гнид заставить своими рылами вымывать то что натворили.
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10.08.2021 23:08 Відповісти
"В результате вражеских обстрелов три украинских воина получили огнестрельные осколочные ранения" Источник: https://censor.net/ru/n3281971

На жаль, це вже не є новиною дня і, тим більш, не варте уваги Верховного недолугого - цеж не медалька на олімпіаді...
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10.08.2021 23:43 Відповісти
Синоматка дрифтуєГоловні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 9476
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10.08.2021 23:55 Відповісти
А чого Ви дивуєтеся. Пам'ятник свині і півгю є біля офісу Косоворотки?
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11.08.2021 09:59 Відповісти
Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 6930
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11.08.2021 05:10 Відповісти
 
 