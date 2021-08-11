Головні новини дня: американська ППО в Україні, дрифт на Софійській площі

Резніков хоче, щоб США розмістили в Україні підрозділи ППО, Red Bull і alyona alyona потрапили в скандал з дрифтом в історичному центрі Києва, в Україну привезли "Конституцію" Пилипа Орлика - головні новини 10 серпня.

Резніков запропонував США розмістити в Україні ППО

"Важливо розширити пакет у сфері безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він на зустрічі з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом.

На пропозицію відреагували в Росії: у Держдумі і Раді Федерації РФ її назвали "провокацією".

Свіжі рейтинги

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, за Зеленського готові проголосувати 28,8% українців, за Порошенка - 15,9%, за Бойка - 14,6%, за Тимошенко - 10,9%, за Смешка - 6%.

Що стосується партій, "Слуга народу" могла б отримати 26,6%, "ЄС" - 17%, ОПЗЖ - 16,2%, "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і честь" - 5,9%.

Скандал із дрифтом на Софійській площі

Рано-вранці на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і збирається вилучити автомобілі.

В Україну вперше за 311 років привезли оригінал "Конституції" Пилипа Орлика

Документ доставили в Софію Київську і виставлять там для перегляду.

Став відомий середній зріст і вага жителів України

За даними Держстату, для чоловіків середній зріст становить 175 см, а вага - 80 кг. Жінки в Україні важать в середньому 71 кг, а їх зріст - 164 см.