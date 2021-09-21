Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Депутаты от оппозиционных фракций могут войти в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, которая в настоящее время рассматривает дело "вагнеровцев"
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала глава данной ВСК Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"В очередной раз прошу, обращаюсь к оппозиции (с просьбой. - Ред.) войти в состав ВСК, стать членами ВСК, а не расшатывать ее извне. Это одно письмо. 10 мин", - отметиал она.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.
Пожалуйста, подождите...
- А почему Гена не пришёл?
- Генка в наряде А что - нравится?
- Ой! Он такой "импотентный"!...
и вообще - если гена не приходит?
"enter"
значит так гене нужно)))
Маркетингова воронка, ліл )))
(відповідь: стрінги забула зняти)
У них ківа опозицію представляє.
Не ставьте всё "до гори дригом".
Нужно входить в ВСК и разбираться.
Ця ТСК, явно, створена для відмазування потерпілого. Легитимізувати роботу такої комісії своєю участю опозиції не потрібно.
Насильно их туда никто тащить не будет.
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
Це саме той дзвіночок рашистам, що прикрита колись у часи перезагрузки США відносин з Росією справу Литвиненко у Лондоні , витягли з шухлядки забуття . Це все ниточки роздору й переформотуванння між" азабочєннай" Європою та США з Британією. У ********** вже будують "ваздушниє замкі" нового воєнного союзу з Європою , Столтенберга посилають на пенсію...
А ця руда бабаболка, зачитуючи тексти з ОПУщеного зрадою офісу, вже напряму себе називаючи себе лиш модератором у справі розслідування , продовжує йти шляхом зради разом з Єрмаком та вовою...
не прав был ильичь - не может кухарка управлять государством.
"enter"
шваброй в ноги тыкать может, а госудаством не...
каждому свое место - бубе рожи корчить, бегуглой шаброй мотылять,
"enter"
раде ногти стричь и фотографировать процесс.
Здається, в цій ситуації влада і опозиція грають у фільм "Тупий, ще тупіший". Ні ті, ні інші не зацікавлені в правді. Ну, і Безуглу підібрали на відповідну роль досить вдало.
© Василь Рибніков
джерело