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ВР (28822) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1283) Безуглая (207)

Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Безуглая - оппозиции: Станьте членами ВСК Рады, а не расшатывайте ее извне

Депутаты от оппозиционных фракций могут войти в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины, которая в настоящее время рассматривает дело "вагнеровцев"

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала глава данной ВСК Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"В очередной раз прошу, обращаюсь к оппозиции (с просьбой. - Ред.) войти в состав ВСК, стать членами ВСК, а не расшатывать ее извне. Это одно письмо. 10 мин", - отметиал она.

Читайте также: Оппозиция пытается сорвать рассмотрение дела "вагнеровцев" по сути, - глава ВСК Безуглая

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+25
Станьте частиної корупції, а не розшатуйте її ізвнє!
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21.09.2021 13:25
+24
Может, лучше вообще эту ВСК без тебя провести, Марьяна? Сплошной деструктив и истерика от тебя. Ты же не расследуешь ничего, ты ОПу отмазываешь. Ой, как нехорошо. Некрасиво. Потом ведь с Ермаками на одной скамье сидеть.
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21.09.2021 13:27
+23
Не качайте лодку, крысу Марьяну тошнит.
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21.09.2021 13:30
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Правила форума Совет форумчан
Станьте частиної корупції, а не розшатуйте її ізвнє!
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21.09.2021 13:25 Ответить
Зачіт!
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21.09.2021 14:34 Ответить
Колись у молодості почув від одної дурепи (типу Безуглої):

- А почему Гена не пришёл?

- Генка в наряде А что - нравится?

- Ой! Он такой "импотентный"!...
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21.09.2021 15:17 Ответить
гена был занят, искал интерсное решение...
и вообще - если гена не приходит?

"enter"

значит так гене нужно)))
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21.09.2021 15:23 Ответить
Так Гену після того випадку "задовбали" "підшпигувать" - "імпотентний Гена" До самого випуску піддражнювали!
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21.09.2021 15:26 Ответить
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21.09.2021 14:28 Ответить
Мати патологоанатом, батько робить пам'ятники?

Маркетингова воронка, ліл )))
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21.09.2021 15:09 Ответить
Мар'яна Безумна - вона і в Африці безумна.
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21.09.2021 15:48 Ответить
вова поїхав до НЙорку а Ермак з тіні робить все для перевороту у ВР.
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21.09.2021 13:27 Ответить
Может, лучше вообще эту ВСК без тебя провести, Марьяна? Сплошной деструктив и истерика от тебя. Ты же не расследуешь ничего, ты ОПу отмазываешь. Ой, как нехорошо. Некрасиво. Потом ведь с Ермаками на одной скамье сидеть.
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21.09.2021 13:27 Ответить
Таких дебілкуватих як безмозгла в країні і десятка не набереться.
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21.09.2021 13:28 Ответить
В 2019 году таких как Безмозглая было 73% после результатов голосования во втором туре.
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21.09.2021 13:41 Ответить
Загадка: чому коли Мар'яна Безугла серить, після неї залишаються дві купки?

(відповідь: стрінги забула зняти)
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21.09.2021 14:46 Ответить
Ничего, кроме "дура баба", в голову после прочтения не приходит.
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21.09.2021 13:28 Ответить
А действительно, почему бы им не войти в ВСК?
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21.09.2021 13:29 Ответить
Ви думаєте вони для "зелених" там потрібні?

У них ківа опозицію представляє.
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21.09.2021 13:30 Ответить
При чём здесь "потрібні", если они сами не хотят входить в ВСК?

Не ставьте всё "до гори дригом".
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21.09.2021 13:33 Ответить
А чому вони не увійшли знаєте? То підніміть архів новин там про все чітко було сказано.
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21.09.2021 13:39 Ответить
Сказать можно, что угодно.

Нужно входить в ВСК и разбираться.
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21.09.2021 13:44 Ответить
Слідкуйте що відбувається на засіданнях Верховної ради то будете знати не "что угодно", а те що насправді відбувається.
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21.09.2021 13:54 Ответить
Об этом спорить бесполезно. ТСК должна была быть только по вагнеровацам, а не ещё и Иловайску.
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21.09.2021 13:59 Ответить
Может всем сразу в слугу народа записаться?
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21.09.2021 14:30 Ответить
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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21.09.2021 14:33 Ответить
Принаймні головою ТСК з розслідування можливого злочину влади повинна бути авторитетна людина.

Ця ТСК, явно, створена для відмазування потерпілого. Легитимізувати роботу такої комісії своєю участю опозиції не потрібно.
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21.09.2021 13:48 Ответить
Ти, Максімка, ідіот? ЄС ініціювало створення комісії!)))
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21.09.2021 13:56 Ответить
Наконец-то, тяжёлая артиллерия! А то я уже начал волноваться...
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21.09.2021 14:00 Ответить
Срав на тебе, курва подоляцька. Бхе! -Лайно людське(
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21.09.2021 14:02 Ответить
Третий абзац снизу.
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21.09.2021 13:35 Ответить
На нет и суда нет.

Насильно их туда никто тащить не будет.
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21.09.2021 13:36 Ответить
Куда? Туда,где хотят утащить от сути дела,забалаболить и слить по тихой воде?
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21.09.2021 13:55 Ответить
Вот сначала разберись 2 или 3, а потом брехнёшь.
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21.09.2021 13:38 Ответить
Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».

Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».

https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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21.09.2021 13:50 Ответить
Не качайте лодку, крысу Марьяну тошнит.
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21.09.2021 13:30 Ответить
Як то кажуть в Україні - "ригає й дрище" . На більше не здатна.
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21.09.2021 14:17 Ответить
Про таких Мар'ян-моя бабуся говорила : " Ні подивитися нема на що- ні послухати !"
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21.09.2021 15:47 Ответить
Підготували лайномет 💩📢
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21.09.2021 13:31 Ответить
Членами - неинтересно!
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21.09.2021 13:32 Ответить
Не перевелись еще шайтановы в Украине!!.Шатают лодку добряче..
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21.09.2021 13:34 Ответить
Типу шантаж? От увійдіть в Комісію, де я керую, станьте статистом, тоді покажу Бурбу
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21.09.2021 13:34 Ответить
Яке ж воно *******. Воно ще само не розуміє, куди воно вляпалось...
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21.09.2021 13:35 Ответить
Після її заяв, цієї та подібних, я вже розумію далекоглядність національно-опозиційних сил парламенту, які відмовились працювати в такій ТСК... Бо з цього роя не буде нібуя.
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21.09.2021 13:35 Ответить
Ой дура,да ещё и чёрноротая. У ней статья 111 УК ЗЕлёнкой на лбу уже написана.
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21.09.2021 13:40 Ответить
Максим Максимович та Анатолий Бессмертный - подлякові боти
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21.09.2021 13:41 Ответить
Так. А ось Максім Максімавіч (Іуіген Іуігенієвітч) ще до того ж дурний як пробка. Цей ідіот думав, що сховаються за новим ніком але людську дурість не сховаєш.
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21.09.2021 14:01 Ответить
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав відповідальність Росії за вбивство ексспівробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році. Він помер від отруєння полонієм.

Це саме той дзвіночок рашистам, що прикрита колись у часи перезагрузки США відносин з Росією справу Литвиненко у Лондоні , витягли з шухлядки забуття . Це все ниточки роздору й переформотуванння між" азабочєннай" Європою та США з Британією. У ********** вже будують "ваздушниє замкі" нового воєнного союзу з Європою , Столтенберга посилають на пенсію...

А ця руда бабаболка, зачитуючи тексти з ОПУщеного зрадою офісу, вже напряму себе називаючи себе лиш модератором у справі розслідування , продовжує йти шляхом зради разом з Єрмаком та вовою...
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21.09.2021 13:43 Ответить
я так понимаю, что слуги бегают за оппозицией и за руки тянут их в ТСК, а те рогом упираются и не идут....
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21.09.2021 13:44 Ответить
Марна попытка отбелить зекретинов -зебобу уже х&йлом называют,чего не один украинский президент не удостаивался )
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21.09.2021 15:17 Ответить
Марьяна рискует, после того как она перестанет быть депутатом вполне возможно уголовное преследование. Ессно должна смениться власть. Там вообще многие слуги уже заслужили сроки за коррупцию
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21.09.2021 13:50 Ответить
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21.09.2021 13:52 Ответить
Тут і не заперечиш, члени уряду ще ті члени, навіть многочлени.
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21.09.2021 15:41 Ответить
Ще одна мендель -в квадраті .
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21.09.2021 13:52 Ответить
хитроопая хочет придать легитимность своему сборищу где большинство слуг протащит любое решение по указке одного человека
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21.09.2021 14:16 Ответить
За отмазывание дерькама-зеленского, безуглая получает зарплату $50 тыс в мес. Только идиот из секты 73% поверит, в честность и непорочность зе-упыря с дерьмаком.
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21.09.2021 14:19 Ответить
врёт и не краснеет
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21.09.2021 14:22 Ответить
вы где то видели краснеюющюю "работала в поликлинике" ?
не прав был ильичь - не может кухарка управлять государством.

"enter"

шваброй в ноги тыкать может, а госудаством не...
каждому свое место - бубе рожи корчить, бегуглой шаброй мотылять,

"enter"

раде ногти стричь и фотографировать процесс.
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21.09.2021 14:33 Ответить
Поведінка Безуглої - це демонстрація того, що влада готова на найдурнішу брехню, коли йдеться про її самозбереження. Заява про зрив засідання ТСК опозиційними депутатами, коли, насправді, сама Безугла припинила його, щойно почала лунати правда - то ознака глибинної деградації...
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21.09.2021 14:24 Ответить
Та вже нагадує поведінку і слововиверження Суки Бєєвой.
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21.09.2021 15:43 Ответить
Якщо так звана опозиція не хоче бути офіційно представлена в ТСК, то якого біса вона хоче бути на засіданнях ТСК, які не вірить, неофіційно?

Здається, в цій ситуації влада і опозиція грають у фільм "Тупий, ще тупіший". Ні ті, ні інші не зацікавлені в правді. Ну, і Безуглу підібрали на відповідну роль досить вдало.
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21.09.2021 15:10 Ответить
Пані Bezmozgla, робіть все по закону і не дуріть людей. Цю ТСК має очолювати депутат від опозиції, а не той депутат, яких підозрюють у злочині. Ніяких розшатувань не буде, бо якраз це розшатуєте ви. Але у вас нічого не вийде, бо через два с хвостиком років, а можливо і раніше, влада зміниться, і навіть якщо ви знищите якісь документи, то файли не горять. Оперативні працівники ГРУ все записали на відеофайли, на випадок, коли щось пройде на замовлення малоросів і ФСБ.
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21.09.2021 15:13 Ответить
БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь.

© Василь Рибніков

джерело
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21.09.2021 15:16 Ответить
Що, оперція "Шатун"? Розхитують супер профффесорку.
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21.09.2021 16:23 Ответить
БезуМглая . Что с нее взять ?
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21.09.2021 18:06 Ответить
верно сказала.
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21.09.2021 20:43 Ответить
 
 