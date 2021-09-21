Безугла - опозиції: Станьте членами ТСК Ради, а не розхитуйте її ззовні
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Депутати від опозиційних фракцій можуть увійти до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України, яка нині розглядає справу "вагнерівців"
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала глава цієї ТСК Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Вкотре прошу, звертаюся до опозиції (з проханням. - Ред.) увійти до складу ТСК, стати членами ТСК, а не розхитувати її ззовні. Це один лист. 10 хв", - зазначила вона.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.
19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.
24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.
Будь ласка, зачекайте...
- А почему Гена не пришёл?
- Генка в наряде А что - нравится?
- Ой! Он такой "импотентный"!...
и вообще - если гена не приходит?
"enter"
значит так гене нужно)))
Маркетингова воронка, ліл )))
(відповідь: стрінги забула зняти)
У них ківа опозицію представляє.
Не ставьте всё "до гори дригом".
Нужно входить в ВСК и разбираться.
Ця ТСК, явно, створена для відмазування потерпілого. Легитимізувати роботу такої комісії своєю участю опозиції не потрібно.
Насильно их туда никто тащить не будет.
Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».
https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
Це саме той дзвіночок рашистам, що прикрита колись у часи перезагрузки США відносин з Росією справу Литвиненко у Лондоні , витягли з шухлядки забуття . Це все ниточки роздору й переформотуванння між" азабочєннай" Європою та США з Британією. У ********** вже будують "ваздушниє замкі" нового воєнного союзу з Європою , Столтенберга посилають на пенсію...
А ця руда бабаболка, зачитуючи тексти з ОПУщеного зрадою офісу, вже напряму себе називаючи себе лиш модератором у справі розслідування , продовжує йти шляхом зради разом з Єрмаком та вовою...
не прав был ильичь - не может кухарка управлять государством.
"enter"
шваброй в ноги тыкать может, а госудаством не...
каждому свое место - бубе рожи корчить, бегуглой шаброй мотылять,
"enter"
раде ногти стричь и фотографировать процесс.
Здається, в цій ситуації влада і опозиція грають у фільм "Тупий, ще тупіший". Ні ті, ні інші не зацікавлені в правді. Ну, і Безуглу підібрали на відповідну роль досить вдало.
© Василь Рибніков
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