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ВР (11779) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1477) Безугла (214)

Безугла - опозиції: Станьте членами ТСК Ради, а не розхитуйте її ззовні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Безугла - опозиції: Станьте членами ТСК Ради, а не розхитуйте її ззовні

Депутати від опозиційних фракцій можуть увійти до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України, яка нині розглядає справу "вагнерівців"

Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук написала глава цієї ТСК Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкотре прошу, звертаюся до опозиції (з проханням. - Ред.) увійти до складу ТСК, стати членами ТСК, а не розхитувати її ззовні. Це один лист. 10 хв", - зазначила вона.

Також читайте: Опозиція намагається зірвати розгляд справи "вагнерівців" по суті, - голова ТСК Безугла

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Станьте частиної корупції, а не розшатуйте її ізвнє!
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21.09.2021 13:25
+24
Может, лучше вообще эту ВСК без тебя провести, Марьяна? Сплошной деструктив и истерика от тебя. Ты же не расследуешь ничего, ты ОПу отмазываешь. Ой, как нехорошо. Некрасиво. Потом ведь с Ермаками на одной скамье сидеть.
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21.09.2021 13:27
+23
Не качайте лодку, крысу Марьяну тошнит.
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21.09.2021 13:30
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Станьте частиної корупції, а не розшатуйте її ізвнє!
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21.09.2021 13:25 Відповісти
Зачіт!
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21.09.2021 14:34 Відповісти
Колись у молодості почув від одної дурепи (типу Безуглої):

- А почему Гена не пришёл?

- Генка в наряде А что - нравится?

- Ой! Он такой "импотентный"!...
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21.09.2021 15:17 Відповісти
гена был занят, искал интерсное решение...
и вообще - если гена не приходит?

"enter"

значит так гене нужно)))
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21.09.2021 15:23 Відповісти
Так Гену після того випадку "задовбали" "підшпигувать" - "імпотентний Гена" До самого випуску піддражнювали!
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21.09.2021 15:26 Відповісти
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21.09.2021 14:28 Відповісти
Мати патологоанатом, батько робить пам'ятники?

Маркетингова воронка, ліл )))
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21.09.2021 15:09 Відповісти
Мар'яна Безумна - вона і в Африці безумна.
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21.09.2021 15:48 Відповісти
вова поїхав до НЙорку а Ермак з тіні робить все для перевороту у ВР.
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21.09.2021 13:27 Відповісти
Может, лучше вообще эту ВСК без тебя провести, Марьяна? Сплошной деструктив и истерика от тебя. Ты же не расследуешь ничего, ты ОПу отмазываешь. Ой, как нехорошо. Некрасиво. Потом ведь с Ермаками на одной скамье сидеть.
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21.09.2021 13:27 Відповісти
Таких дебілкуватих як безмозгла в країні і десятка не набереться.
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21.09.2021 13:28 Відповісти
В 2019 году таких как Безмозглая было 73% после результатов голосования во втором туре.
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21.09.2021 13:41 Відповісти
Загадка: чому коли Мар'яна Безугла серить, після неї залишаються дві купки?

(відповідь: стрінги забула зняти)
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21.09.2021 14:46 Відповісти
Ничего, кроме "дура баба", в голову после прочтения не приходит.
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21.09.2021 13:28 Відповісти
А действительно, почему бы им не войти в ВСК?
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21.09.2021 13:29 Відповісти
Ви думаєте вони для "зелених" там потрібні?

У них ківа опозицію представляє.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
При чём здесь "потрібні", если они сами не хотят входить в ВСК?

Не ставьте всё "до гори дригом".
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21.09.2021 13:33 Відповісти
А чому вони не увійшли знаєте? То підніміть архів новин там про все чітко було сказано.
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21.09.2021 13:39 Відповісти
Сказать можно, что угодно.

Нужно входить в ВСК и разбираться.
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21.09.2021 13:44 Відповісти
Слідкуйте що відбувається на засіданнях Верховної ради то будете знати не "что угодно", а те що насправді відбувається.
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21.09.2021 13:54 Відповісти
Об этом спорить бесполезно. ТСК должна была быть только по вагнеровацам, а не ещё и Иловайску.
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21.09.2021 13:59 Відповісти
Может всем сразу в слугу народа записаться?
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21.09.2021 14:30 Відповісти
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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21.09.2021 14:33 Відповісти
Принаймні головою ТСК з розслідування можливого злочину влади повинна бути авторитетна людина.

Ця ТСК, явно, створена для відмазування потерпілого. Легитимізувати роботу такої комісії своєю участю опозиції не потрібно.
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21.09.2021 13:48 Відповісти
Ти, Максімка, ідіот? ЄС ініціювало створення комісії!)))
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21.09.2021 13:56 Відповісти
Наконец-то, тяжёлая артиллерия! А то я уже начал волноваться...
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21.09.2021 14:00 Відповісти
Срав на тебе, курва подоляцька. Бхе! -Лайно людське(
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21.09.2021 14:02 Відповісти
Третий абзац снизу.
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21.09.2021 13:35 Відповісти
На нет и суда нет.

Насильно их туда никто тащить не будет.
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21.09.2021 13:36 Відповісти
Куда? Туда,где хотят утащить от сути дела,забалаболить и слить по тихой воде?
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21.09.2021 13:55 Відповісти
Вот сначала разберись 2 или 3, а потом брехнёшь.
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21.09.2021 13:38 Відповісти
Верховна Рада не утворила Тимчасову слідчу комісію для розслідування можливого зриву спецоперації із затримання російських найманців із ПВК «Вагнера». Відповідний проєкт постанови на засіданні парламенту 19 травня підтримали лише 97 народних депутатів із мінімально необхідних 150-ти. Його підтримали представники фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина», а також 12 депутатів від «Слуги Народу».

Натомість на засіданні 19 травня депутати створили ініційовану «слугами» ТСК, яка розслідуватиме «протиправні дії українських посадовців», які становили загрозу нацбезпеці України. Її підтримали 252 депутати. До складу ТСК увійшли 11 депутатів: 8 представників фракції «Слуга Народу» та по одному від «За майбутнє», «Довіри» і ОПЗЖ. Очолила її народна депутатка від «Слуги Народу» Мар'яна Безугла. Вона переконує, що комісія займеться і «справою Вагнера».

https://hromadske.ua/posts/u-radi-ne-zmogli-stvoriti-tsk-dlya-rozsliduvannya-spravi-vagnerivciv-ale-sformuvali-inshu
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21.09.2021 13:50 Відповісти
Не качайте лодку, крысу Марьяну тошнит.
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21.09.2021 13:30 Відповісти
Як то кажуть в Україні - "ригає й дрище" . На більше не здатна.
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21.09.2021 14:17 Відповісти
Про таких Мар'ян-моя бабуся говорила : " Ні подивитися нема на що- ні послухати !"
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21.09.2021 15:47 Відповісти
Підготували лайномет 💩📢
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21.09.2021 13:31 Відповісти
Членами - неинтересно!
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21.09.2021 13:32 Відповісти
Не перевелись еще шайтановы в Украине!!.Шатают лодку добряче..
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21.09.2021 13:34 Відповісти
Типу шантаж? От увійдіть в Комісію, де я керую, станьте статистом, тоді покажу Бурбу
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21.09.2021 13:34 Відповісти
Яке ж воно *******. Воно ще само не розуміє, куди воно вляпалось...
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21.09.2021 13:35 Відповісти
Після її заяв, цієї та подібних, я вже розумію далекоглядність національно-опозиційних сил парламенту, які відмовились працювати в такій ТСК... Бо з цього роя не буде нібуя.
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21.09.2021 13:35 Відповісти
Ой дура,да ещё и чёрноротая. У ней статья 111 УК ЗЕлёнкой на лбу уже написана.
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21.09.2021 13:40 Відповісти
Максим Максимович та Анатолий Бессмертный - подлякові боти
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21.09.2021 13:41 Відповісти
Так. А ось Максім Максімавіч (Іуіген Іуігенієвітч) ще до того ж дурний як пробка. Цей ідіот думав, що сховаються за новим ніком але людську дурість не сховаєш.
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21.09.2021 14:01 Відповісти
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав відповідальність Росії за вбивство ексспівробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році. Він помер від отруєння полонієм.

Це саме той дзвіночок рашистам, що прикрита колись у часи перезагрузки США відносин з Росією справу Литвиненко у Лондоні , витягли з шухлядки забуття . Це все ниточки роздору й переформотуванння між" азабочєннай" Європою та США з Британією. У ********** вже будують "ваздушниє замкі" нового воєнного союзу з Європою , Столтенберга посилають на пенсію...

А ця руда бабаболка, зачитуючи тексти з ОПУщеного зрадою офісу, вже напряму себе називаючи себе лиш модератором у справі розслідування , продовжує йти шляхом зради разом з Єрмаком та вовою...
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21.09.2021 13:43 Відповісти
я так понимаю, что слуги бегают за оппозицией и за руки тянут их в ТСК, а те рогом упираются и не идут....
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21.09.2021 13:44 Відповісти
Марна попытка отбелить зекретинов -зебобу уже х&йлом называют,чего не один украинский президент не удостаивался )
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21.09.2021 15:17 Відповісти
Марьяна рискует, после того как она перестанет быть депутатом вполне возможно уголовное преследование. Ессно должна смениться власть. Там вообще многие слуги уже заслужили сроки за коррупцию
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21.09.2021 13:50 Відповісти
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21.09.2021 13:52 Відповісти
Тут і не заперечиш, члени уряду ще ті члени, навіть многочлени.
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21.09.2021 15:41 Відповісти
Ще одна мендель -в квадраті .
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21.09.2021 13:52 Відповісти
хитроопая хочет придать легитимность своему сборищу где большинство слуг протащит любое решение по указке одного человека
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21.09.2021 14:16 Відповісти
За отмазывание дерькама-зеленского, безуглая получает зарплату $50 тыс в мес. Только идиот из секты 73% поверит, в честность и непорочность зе-упыря с дерьмаком.
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21.09.2021 14:19 Відповісти
врёт и не краснеет
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21.09.2021 14:22 Відповісти
вы где то видели краснеюющюю "работала в поликлинике" ?
не прав был ильичь - не может кухарка управлять государством.

"enter"

шваброй в ноги тыкать может, а госудаством не...
каждому свое место - бубе рожи корчить, бегуглой шаброй мотылять,

"enter"

раде ногти стричь и фотографировать процесс.
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21.09.2021 14:33 Відповісти
Поведінка Безуглої - це демонстрація того, що влада готова на найдурнішу брехню, коли йдеться про її самозбереження. Заява про зрив засідання ТСК опозиційними депутатами, коли, насправді, сама Безугла припинила його, щойно почала лунати правда - то ознака глибинної деградації...
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21.09.2021 14:24 Відповісти
Та вже нагадує поведінку і слововиверження Суки Бєєвой.
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21.09.2021 15:43 Відповісти
Якщо так звана опозиція не хоче бути офіційно представлена в ТСК, то якого біса вона хоче бути на засіданнях ТСК, які не вірить, неофіційно?

Здається, в цій ситуації влада і опозиція грають у фільм "Тупий, ще тупіший". Ні ті, ні інші не зацікавлені в правді. Ну, і Безуглу підібрали на відповідну роль досить вдало.
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21.09.2021 15:10 Відповісти
Пані Bezmozgla, робіть все по закону і не дуріть людей. Цю ТСК має очолювати депутат від опозиції, а не той депутат, яких підозрюють у злочині. Ніяких розшатувань не буде, бо якраз це розшатуєте ви. Але у вас нічого не вийде, бо через два с хвостиком років, а можливо і раніше, влада зміниться, і навіть якщо ви знищите якісь документи, то файли не горять. Оперативні працівники ГРУ все записали на відеофайли, на випадок, коли щось пройде на замовлення малоросів і ФСБ.
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21.09.2021 15:13 Відповісти
БЕЗУГЛАЯ (уверенно, по-деловому): Что ж, начнем заседание нашей комиссии. Напомню, как установила наша комиссия на своем следующем заседании, никакой спецоперации не было, а была спецоперация. Скорее всего, очевидно, ее детали задумки амбициозное мероприятие известны по данным, которые. Путь реализации недостатки взаимодействие между во-вторых, авантюристический развивались таким образом. Контригра троих спецслужб не была между плохо, но политическая собой между, очевидно, в-пятых, ситуация наверняка в Белоруссии подвергал существенным рискам. Спровоцирована на что-то худшее, но как, скорее всего, не была. Отнюдь.

© Василь Рибніков

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21.09.2021 15:16 Відповісти
Що, оперція "Шатун"? Розхитують супер профффесорку.
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21.09.2021 16:23 Відповісти
БезуМглая . Что с нее взять ?
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21.09.2021 18:06 Відповісти
верно сказала.
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21.09.2021 20:43 Відповісти
 
 