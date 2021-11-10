Второй брат застреленного мэра Кривого Рога найден мертвым

В собственном доме нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибших бывшего городского головы Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея.

Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.

Обстоятельства смерти сейчас устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщила представитель полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон.

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

17 октября стало известно, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.