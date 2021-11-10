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Второй брат застреленного мэра Кривого Рога найден мертвым

Второй брат застреленного мэра Кривого Рога найден мертвым

В собственном доме нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибших бывшего городского головы Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея.

Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По ее словам, в полицию обратилась гражданская жена Бориса Павлова, увидевшая его повешенным в доме.

Обстоятельства смерти сейчас устанавливают, тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщила представитель полиции Кривого Рога Ангелина Крадожон.

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

17 октября стало известно, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.

Автор: 

Кривой Рог (1397) самоубийство (996) Павлов Константин (28)


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Топ комментарии
+78
Третий пошел. Хорошо слуги начали зачищать свою вотчину. Юзик резвится вовсю.
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10.11.2021 16:09
+66
І зелені хочуть запевнити, що то просто збіг
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10.11.2021 16:09
+64
Первый - застрелился..
второй - отравился..
третий - повесился...
...

10 павловтят......
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10.11.2021 16:36
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крівий ріг - клятий . . . тут народився "лідер нації" - шістка бееее - ЗЕЕЕЕЕ . . . . може замінити букву "л" на "п" *?????
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10.11.2021 18:46 Ответить
От до чого призводять злидні. Бідна сімья.
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10.11.2021 18:50 Ответить
Они жили в нищете? Скорее долг перенесли на родственников. Не выплатишь, то опустят в злиднi.
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10.11.2021 18:59 Ответить
Це чорний юмор.
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10.11.2021 19:03 Ответить
Да, тут Квентин Тарантино отдыхает.....
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10.11.2021 19:03 Ответить
"Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым - но не красть,
конечно, если так возможно." Евтушенко.....

Там ниже еще много полезных четверостиший.......рекомендую))))
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10.11.2021 19:06 Ответить
Не люблю Малинина, но исполняет он эту песню превосходно
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10.11.2021 23:03 Ответить
Нi однозначно самогубство
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10.11.2021 19:07 Ответить
Ні, це точно не вбивства, напевно якийсь новий вірус
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10.11.2021 19:08 Ответить
Кривий Ріг - прокляте місце)
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10.11.2021 19:12 Ответить
Наверное потому, что там жил клоун-пианист.
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10.11.2021 19:34 Ответить
ахренеть
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10.11.2021 19:20 Ответить
Бригада в дії, одні нещасні випадки яку ніхто не розслідує, максимум можуть знову волонтера або атошника спіймати.
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10.11.2021 19:20 Ответить
Чтоб не говорили, но ясно лишь одно, никакое это не самоубийство, а идёт самая настоящая зачистка власти от неугодных.
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10.11.2021 19:30 Ответить
Це у них такий сімейний флешмоб, не заважайте.
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10.11.2021 19:53 Ответить
Схоже на "зачистку" мафіозної сім*ї.
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10.11.2021 19:59 Ответить
Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 20:07 Ответить
Как братьев Кеннади, прям.

А вообще нифига не смешно. Сначала ЗЕ вернули урядовцив януковоща во власть, а теперь вобще вернули в 90-е...
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10.11.2021 20:25 Ответить
10 негритят
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10.11.2021 20:36 Ответить
Все случайности не случайны. Совпадения тоже не случайны. Наивен тот, кто так не считает.
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10.11.2021 20:48 Ответить
Он просто много знал...
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10.11.2021 22:59 Ответить
... такая кровная месть / должен повод быть весомый !!!
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11.11.2021 09:29 Ответить
Ого... хтось вичищає під корінь....
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11.11.2021 09:39 Ответить
Хорошо рыги зачищают
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11.11.2021 11:03 Ответить
Мля... Це вже якась класика чорного одеського гумору.
"Вы таки будете смеяться, но Боря тоже всё..."
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11.11.2021 12:22 Ответить
Гы-гы-гы. Брат-3
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11.11.2021 14:57 Ответить
третий трупо брат второго трупа брата третьего брата трупа мера
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11.11.2021 15:41 Ответить
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