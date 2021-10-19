Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова отравился алкоголем, - экспертиза
Родной брат умершего 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрей – скончался в результате отравления алкоголем.
Об этом свидетельствуют данные официального заключения судебно-медицинской экспертизы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровщины.
"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Все обстоятельства выясняются.
Напомним, 17 октября стало известно, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.
Мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.
Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.
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Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
и где? в колыбели величайшего лидера современности
Ну это, как покойный Кравченко дважды самозастрелившийся.....
PS: патріотом вважається зебіл, який любить гроші
Путин тот просто убивает, и кричит это америка... чтоб его подставить
ще була кремлівська пігулка, розроблена в цк кпсс, дозволяла бути дурню при владі. схоже, хтось її знайшов
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
Настільки бідно живуть брати мерів, що нема грошей на віскарь чи хоч нормальну горілку???
Зелені покидьки мають свій лохторат за справжніх ідіотів...
щось фантазія Зе клоунів обмежена неякісними сценаріями кварталу