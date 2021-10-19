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Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова отравился алкоголем, - экспертиза

Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова отравился алкоголем, - экспертиза

Родной брат умершего 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрей – скончался в результате отравления алкоголем.

Об этом свидетельствуют данные официального заключения судебно-медицинской экспертизы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровщины.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Все обстоятельства выясняются.

Также читайте: Новые подробности смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова: Плохо себя чувствовал и не поехал на работу. ВИДЕО+ФОТО 18+

Напомним, 17 октября стало известно, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.

Автор: 

алкоголь (1667) Кривой Рог (1406) отравление (1584) Нацполиция (16543) смерть (9244) Павлов Константин (28)


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Топ комментарии
+41
Один отруївся алкоголем без метадону інший алкоголем з метадоном наступний мабуть отруїться метадоном без алкоголю - "95 квартал" живе і процвітає в Україні!!!
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19.10.2021 20:42
+32
Какая нелепая для Кривого Рога смерть.
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19.10.2021 20:40
+31
І метадоном...
Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
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19.10.2021 20:41
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Какая нелепая для Кривого Рога смерть.
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19.10.2021 20:40 Ответить
Напевне з Поляковим за одним столом сиділи. 🤔
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19.10.2021 22:36 Ответить
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19.10.2021 20:41 Ответить
І метадоном...
Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
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19.10.2021 20:41 Ответить
Все може бути. Вчора в новинах тут на Цензорі були фото померлого. Ви бачили які в нього п'яти? Якщо цікаво полистайте вчорашні новини та подивіться. Я нехочу тут розказувати які вони, з етичної точки зору. Людини вже немає...
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19.10.2021 21:18 Ответить
Ні, не бачила. Били ?
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19.10.2021 21:22 Ответить
Грязні й порепані
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19.10.2021 21:29 Ответить
О Боже ,що ж це робиться ... То якесь жахіття...
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19.10.2021 21:34 Ответить
по "протоколу ОПы" - стандартная схема
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19.10.2021 21:19 Ответить
Пляттский цирк!

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20.10.2021 07:54 Ответить
Один отруївся алкоголем без метадону інший алкоголем з метадоном наступний мабуть отруїться метадоном без алкоголю - "95 квартал" живе і процвітає в Україні!!!
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19.10.2021 20:42 Ответить
Все ж таки не даремно зеля дружить з чуваком, який має лабораторії.
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19.10.2021 21:11 Ответить
Чергова брехня зебілів, треба проводити незалежну експертизу
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19.10.2021 20:43 Ответить
Нашо? Ватнік самоутілізовався так йух із ним
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20.10.2021 07:02 Ответить
Усе як по накатаному. Метадону тільки не дістає. З подібних смертей Лукашенко починав
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19.10.2021 20:44 Ответить
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19.10.2021 20:45 Ответить
Бедный был.. Денег на хорошую водку не имел.. Пил исключительно дешёвый шмурдяк... И то по праздникам
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19.10.2021 20:47 Ответить
он был так нищ , что вынужден был лакать шмурдяк ? ой не свистите...
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19.10.2021 20:47 Ответить
брат мэра пьет ханку-паленку? вот она "эпоха богатства"
и где? в колыбели величайшего лидера современности
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19.10.2021 20:47 Ответить
Случайного отравления алкоголем? Минералку со спиртом перепутал, или как? Надо было с другом пить!
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19.10.2021 20:50 Ответить
Поляков теж помер від дешевого шмурдяка 😠
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19.10.2021 20:50 Ответить
Ага! Бар, наверное, был забит бутылками с виски, текилой, коньяком....., но отравился палёнкой !?
Ну это, как покойный Кравченко дважды самозастрелившийся.....
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19.10.2021 20:54 Ответить
знову отруєння... Якість переходить в кількість? Кому приготуватися?
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19.10.2021 20:55 Ответить
вилкулы в Кривой Рог вцепились намертво
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19.10.2021 21:01 Ответить
Да наверное скорей всего Юрке Вилкулу...
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19.10.2021 23:07 Ответить
Вбили ще одного патріота, скільки, ще будемо це терпіти.
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19.10.2021 20:59 Ответить
та в зе зграї тих патріотів кожен другий. перший - дебіл, другий - патріот! І тільки найвеличніший - і дебіл, і патріот одночасно.
PS: патріотом вважається зебіл, який любить гроші
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19.10.2021 21:19 Ответить
Ну да...надо было добавить, все было закрыто и он зашел в МАФ где просто открыто окно и горит свет...
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19.10.2021 21:00 Ответить
Прямо свой почерк. Лукашенко вешает в парках тех кто ему мешает. Зеленский и Ко травит....
Путин тот просто убивает, и кричит это америка... чтоб его подставить
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19.10.2021 21:01 Ответить
Есть такие таблетки разработанные в КГБ, принимая их, ты блокируешь опьянение и можешь всадить залпом литр и оставаться трезвым.По этой методе например разработан препарат"Мезим"повышающий работу печени и поджелудочной для эффективного расщепления тяжёлых компонентов,облегчая тем самым процесс пищеварения,метаболизма и связывающий воздействие вредных элементов на организм.Так вот,если подсунуть челу,такую таблетку,то он будет пить до упора и не понимать степень опьянения.Разведчики принимающие такие таблетки,вызывают искусственную рвоту,щоб не угореть.А тот,кто не вызывает рвоту,тупо сгорает от выпитого в момент окончания действия препарата.Як вариант
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19.10.2021 21:02 Ответить
уявляю як гебіст в кожанці розробляє мезим!
ще була кремлівська пігулка, розроблена в цк кпсс, дозволяла бути дурню при владі. схоже, хтось її знайшов
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19.10.2021 21:22 Ответить
Задача стояла не Мезим разработать,а как оставаться трезвым в состоянии алкогольного опьянения для совершения поставленной задачи
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19.10.2021 21:50 Ответить
Бідака.Видно,лишень на шмурдяк з наливайки вистачало.
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19.10.2021 21:03 Ответить
Той- наркоман. Другий - алкоголік. Далі, батьки помрут- скажуть, що "бандеровцы" були.
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19.10.2021 21:06 Ответить
Что-то меня гложут смутные сомнения в причине смерти. Истина видать не в вине.
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19.10.2021 21:11 Ответить
А АЛКОГОЛЬ НАЛИВАЛ ВИЛКУЛ !)
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19.10.2021 21:11 Ответить
бутылку виски пытался проглотить..... плохо пошла, зараза.....
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19.10.2021 21:13 Ответить
35 -тую за две недели запоя...
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19.10.2021 21:51 Ответить
Десять негритят решили пообедать,
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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19.10.2021 21:16 Ответить
Мруть як мухи. Слугам як пороблено.
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19.10.2021 21:17 Ответить
Похоже, ермаку папа с родины передал бутылочку-вторую новичка... вот и балуется младшенький
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19.10.2021 21:24 Ответить
Зелені споюють народ в смерть, дешево і сердито хрін докопаєшся
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19.10.2021 21:42 Ответить
квартальный выродок копирует хйла.
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19.10.2021 21:43 Ответить
Невже бухав метанол???
Настільки бідно живуть брати мерів, що нема грошей на віскарь чи хоч нормальну горілку???
Зелені покидьки мають свій лохторат за справжніх ідіотів...
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19.10.2021 21:45 Ответить
а шо кого смущает ,-лакать две недели без перерыва с утра до утра мешанину -тут даже от "Ылитного" сердечко и печёнка в осадок выпадут...
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19.10.2021 21:50 Ответить
Ага ,((ука , конешо верим , о чем речь . Как в той майсе про тещу , которая грибами траванулась , а пятна на шее , потому что есть не хотела
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19.10.2021 21:54 Ответить
"Пал смєртью храбрих", коротше)
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19.10.2021 21:57 Ответить
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19.10.2021 21:58 Ответить
тут пишут "шмурдяк", "паленка". А дело ведь и в количестве выпитого, хоть пей вино с винограда южных склонов альпийских гор урожая 1733-го года. 10-12 литров без закуси и ты труп
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19.10.2021 21:59 Ответить
от 10 литров и обычной воды можно отбросить копыта
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19.10.2021 22:12 Ответить
да, но без закуси. Хотя бы один бутербродик с маслом "Комо" и черной икрой через каждые поллитра - и жив человек останется, как после Астразенеки
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19.10.2021 22:40 Ответить
та ну...с ведра винчика ничо не будет...спроси у жителей бессарабии
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19.10.2021 23:17 Ответить
как-то по-дебильному зебилы Найвэлычнишей продолжают заниматься "творчеством"..
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19.10.2021 22:01 Ответить
Экспертное заключение, что-то очень уж напоминает фразу - " в этой синагоге крестился Ясер Арафат"....
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19.10.2021 22:25 Ответить
Сивухой травонулся? Запросто. От избытка денег, жрут как кони и отращивают помойники от хорошей жизни. Вот и результат.
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19.10.2021 22:31 Ответить
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19.10.2021 22:33 Ответить
👏 дуже переконлива заява
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19.10.2021 22:41 Ответить
а шо, разве миллионеры тоже могут быть безжалостно зачищены?
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19.10.2021 23:01 Ответить
Это хотели отравить шыфера, но перепутали
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19.10.2021 23:21 Ответить
А может он такой и был? Эксперт не обшибся?
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19.10.2021 23:22 Ответить
Да что здесь гадать, зелень просто решила от этих братьев избавиться, вот и весь вам сказ. И судебно-медицинская экспертиза здесь до сраки, что скажет клоун и ермак, такая вам и будет эта экспертиза, разве не понятно?
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19.10.2021 23:26 Ответить
совподение не думаю-короче он алкаш в запое..расходимся...кирпа..2
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19.10.2021 23:55 Ответить
Один від мєтадона отруївся, інший від алкоголя, в іншого косоглазий кілєр стріляв,
щось фантазія Зе клоунів обмежена неякісними сценаріями кварталу
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20.10.2021 00:07 Ответить
Любители зрад, чем мешал брат Павлова? Кем он был?
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20.10.2021 01:06 Ответить
от запоя можно помереть запросто. и когда прекращаешь пить - абстиненция, сердце не выдержало, сплошь и рядом.
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20.10.2021 02:57 Ответить
... эскадроны смерти знают толк в ремесле
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20.10.2021 04:48 Ответить
Андрій Разом із братом рано стали напівсиротами - у 1982 внаслідок хвороби з життя пішла матір. З того часу брати змушені були дбати одне про одного, поки батько намагався прогодувати родину.===========За словами депутатки Криворізької міськради Вікторії Третяк, він був "трудягою" і доріс на нині вже ArcelorMittal до бригадира.==========У декларації Костянтина Павлова мовиться, що його молодший брат Андрій був власником квартири у 68 квадратних метрів. Ймовірно, вона залишилася йому в спадок від батька.
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20.10.2021 07:36 Ответить
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20.10.2021 09:00 Ответить
Почему не наркотики? Не порядок
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20.10.2021 18:00 Ответить
 
 