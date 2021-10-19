Брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова отравился алкоголем, - экспертиза

Родной брат умершего 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова – Андрей – скончался в результате отравления алкоголем.

Об этом свидетельствуют данные официального заключения судебно-медицинской экспертизы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровщины.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Все обстоятельства выясняются.

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Напомним, 17 октября стало известно, что брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова найден мертвым.

Мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Следователи изначально рассматривали три версии - об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием. Позднее основными версиями стали самоубийство и доведение до самоубийства.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что проверка обнаружила серьезные злоупотребления в бюджете Кривого Рога. В Криворожском горсовете говорят о политическом заказе против них со стороны центральной власти.

Выборы нового городского головы состоятся не ранее марта 2022 года. До этого обязанности мэра исполняет местный депутат от партии "Украинская перспектива" Юрий Вилкул.