Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова отруївся алкоголем, - експертиза
Рідний брат померлого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій - помер внаслідок отруєння алкоголем.
Про це свідчать дані офіційного висновку судово-медичної експертизи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Цю подію зареєстровано в порядку, передбаченому чинним законодавством. Всі обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.
Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.
Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.
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Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
и где? в колыбели величайшего лидера современности
Ну это, как покойный Кравченко дважды самозастрелившийся.....
PS: патріотом вважається зебіл, який любить гроші
Путин тот просто убивает, и кричит это америка... чтоб его подставить
ще була кремлівська пігулка, розроблена в цк кпсс, дозволяла бути дурню при владі. схоже, хтось її знайшов
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
Настільки бідно живуть брати мерів, що нема грошей на віскарь чи хоч нормальну горілку???
Зелені покидьки мають свій лохторат за справжніх ідіотів...
щось фантазія Зе клоунів обмежена неякісними сценаріями кварталу