Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова отруївся алкоголем, - експертиза

Рідний брат померлого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій - помер внаслідок отруєння алкоголем.

Про це свідчать дані офіційного висновку судово-медичної експертизи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Цю подію зареєстровано в порядку, передбаченому чинним законодавством. Всі обставини з'ясовуються.

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Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.