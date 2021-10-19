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Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова отруївся алкоголем, - експертиза

Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова отруївся алкоголем, - експертиза

Рідний брат померлого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - Андрій - помер внаслідок отруєння алкоголем.

Про це свідчать дані офіційного висновку судово-медичної експертизи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Цю подію зареєстровано в порядку, передбаченому чинним законодавством. Всі обставини з'ясовуються.

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Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.

Автор: 

алкоголь (1247) Кривий Ріг (1361) отруєння (945) Нацполіція (15254) смерть (6771) Павлов Костянтин (28)


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Топ коментарі
+41
Один отруївся алкоголем без метадону інший алкоголем з метадоном наступний мабуть отруїться метадоном без алкоголю - "95 квартал" живе і процвітає в Україні!!!
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19.10.2021 20:42
+32
Какая нелепая для Кривого Рога смерть.
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19.10.2021 20:40
+31
І метадоном...
Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
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19.10.2021 20:41
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Какая нелепая для Кривого Рога смерть.
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19.10.2021 20:40 Відповісти
Напевне з Поляковим за одним столом сиділи. 🤔
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19.10.2021 22:36 Відповісти
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19.10.2021 20:41 Відповісти
І метадоном...
Якось дивно вмирають, підозріло.
Схоже, що без наказів діючої влади не обійшлось.
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19.10.2021 20:41 Відповісти
Все може бути. Вчора в новинах тут на Цензорі були фото померлого. Ви бачили які в нього п'яти? Якщо цікаво полистайте вчорашні новини та подивіться. Я нехочу тут розказувати які вони, з етичної точки зору. Людини вже немає...
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19.10.2021 21:18 Відповісти
Ні, не бачила. Били ?
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19.10.2021 21:22 Відповісти
Грязні й порепані
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19.10.2021 21:29 Відповісти
О Боже ,що ж це робиться ... То якесь жахіття...
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19.10.2021 21:34 Відповісти
по "протоколу ОПы" - стандартная схема
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19.10.2021 21:19 Відповісти
Пляттский цирк!

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20.10.2021 07:54 Відповісти
Один отруївся алкоголем без метадону інший алкоголем з метадоном наступний мабуть отруїться метадоном без алкоголю - "95 квартал" живе і процвітає в Україні!!!
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19.10.2021 20:42 Відповісти
Все ж таки не даремно зеля дружить з чуваком, який має лабораторії.
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19.10.2021 21:11 Відповісти
Чергова брехня зебілів, треба проводити незалежну експертизу
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19.10.2021 20:43 Відповісти
Нашо? Ватнік самоутілізовався так йух із ним
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20.10.2021 07:02 Відповісти
Усе як по накатаному. Метадону тільки не дістає. З подібних смертей Лукашенко починав
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19.10.2021 20:44 Відповісти
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19.10.2021 20:45 Відповісти
Бедный был.. Денег на хорошую водку не имел.. Пил исключительно дешёвый шмурдяк... И то по праздникам
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19.10.2021 20:47 Відповісти
он был так нищ , что вынужден был лакать шмурдяк ? ой не свистите...
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19.10.2021 20:47 Відповісти
брат мэра пьет ханку-паленку? вот она "эпоха богатства"
и где? в колыбели величайшего лидера современности
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19.10.2021 20:47 Відповісти
Случайного отравления алкоголем? Минералку со спиртом перепутал, или как? Надо было с другом пить!
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19.10.2021 20:50 Відповісти
Поляков теж помер від дешевого шмурдяка 😠
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19.10.2021 20:50 Відповісти
Ага! Бар, наверное, был забит бутылками с виски, текилой, коньяком....., но отравился палёнкой !?
Ну это, как покойный Кравченко дважды самозастрелившийся.....
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19.10.2021 20:54 Відповісти
знову отруєння... Якість переходить в кількість? Кому приготуватися?
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19.10.2021 20:55 Відповісти
вилкулы в Кривой Рог вцепились намертво
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19.10.2021 21:01 Відповісти
Да наверное скорей всего Юрке Вилкулу...
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19.10.2021 23:07 Відповісти
Вбили ще одного патріота, скільки, ще будемо це терпіти.
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19.10.2021 20:59 Відповісти
та в зе зграї тих патріотів кожен другий. перший - дебіл, другий - патріот! І тільки найвеличніший - і дебіл, і патріот одночасно.
PS: патріотом вважається зебіл, який любить гроші
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19.10.2021 21:19 Відповісти
Ну да...надо было добавить, все было закрыто и он зашел в МАФ где просто открыто окно и горит свет...
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19.10.2021 21:00 Відповісти
Прямо свой почерк. Лукашенко вешает в парках тех кто ему мешает. Зеленский и Ко травит....
Путин тот просто убивает, и кричит это америка... чтоб его подставить
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19.10.2021 21:01 Відповісти
Есть такие таблетки разработанные в КГБ, принимая их, ты блокируешь опьянение и можешь всадить залпом литр и оставаться трезвым.По этой методе например разработан препарат"Мезим"повышающий работу печени и поджелудочной для эффективного расщепления тяжёлых компонентов,облегчая тем самым процесс пищеварения,метаболизма и связывающий воздействие вредных элементов на организм.Так вот,если подсунуть челу,такую таблетку,то он будет пить до упора и не понимать степень опьянения.Разведчики принимающие такие таблетки,вызывают искусственную рвоту,щоб не угореть.А тот,кто не вызывает рвоту,тупо сгорает от выпитого в момент окончания действия препарата.Як вариант
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19.10.2021 21:02 Відповісти
уявляю як гебіст в кожанці розробляє мезим!
ще була кремлівська пігулка, розроблена в цк кпсс, дозволяла бути дурню при владі. схоже, хтось її знайшов
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19.10.2021 21:22 Відповісти
Задача стояла не Мезим разработать,а как оставаться трезвым в состоянии алкогольного опьянения для совершения поставленной задачи
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19.10.2021 21:50 Відповісти
Бідака.Видно,лишень на шмурдяк з наливайки вистачало.
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19.10.2021 21:03 Відповісти
Той- наркоман. Другий - алкоголік. Далі, батьки помрут- скажуть, що "бандеровцы" були.
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19.10.2021 21:06 Відповісти
Что-то меня гложут смутные сомнения в причине смерти. Истина видать не в вине.
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19.10.2021 21:11 Відповісти
А АЛКОГОЛЬ НАЛИВАЛ ВИЛКУЛ !)
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19.10.2021 21:11 Відповісти
бутылку виски пытался проглотить..... плохо пошла, зараза.....
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19.10.2021 21:13 Відповісти
35 -тую за две недели запоя...
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19.10.2021 21:51 Відповісти
Десять негритят решили пообедать,
Один вдруг поперхнулся, их осталось девять.
Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, их осталось восемь.
Восемь негритят в Девон ушли потом,
Один не возвратился, остались всемером.
Семь негритят дрова рубили вместе,
Зарубил один себя - и осталось шесть их.
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритенка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое.
Трое негритят в зверинце оказались,
Одного схватил медведь, и вдвоем остались.
Двое негритят легли на солнцепеке,
Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий.
Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.
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19.10.2021 21:16 Відповісти
Мруть як мухи. Слугам як пороблено.
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19.10.2021 21:17 Відповісти
Похоже, ермаку папа с родины передал бутылочку-вторую новичка... вот и балуется младшенький
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19.10.2021 21:24 Відповісти
Зелені споюють народ в смерть, дешево і сердито хрін докопаєшся
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19.10.2021 21:42 Відповісти
квартальный выродок копирует хйла.
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19.10.2021 21:43 Відповісти
Невже бухав метанол???
Настільки бідно живуть брати мерів, що нема грошей на віскарь чи хоч нормальну горілку???
Зелені покидьки мають свій лохторат за справжніх ідіотів...
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19.10.2021 21:45 Відповісти
а шо кого смущает ,-лакать две недели без перерыва с утра до утра мешанину -тут даже от "Ылитного" сердечко и печёнка в осадок выпадут...
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19.10.2021 21:50 Відповісти
Ага ,((ука , конешо верим , о чем речь . Как в той майсе про тещу , которая грибами траванулась , а пятна на шее , потому что есть не хотела
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19.10.2021 21:54 Відповісти
"Пал смєртью храбрих", коротше)
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19.10.2021 21:57 Відповісти
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19.10.2021 21:58 Відповісти
тут пишут "шмурдяк", "паленка". А дело ведь и в количестве выпитого, хоть пей вино с винограда южных склонов альпийских гор урожая 1733-го года. 10-12 литров без закуси и ты труп
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19.10.2021 21:59 Відповісти
от 10 литров и обычной воды можно отбросить копыта
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19.10.2021 22:12 Відповісти
да, но без закуси. Хотя бы один бутербродик с маслом "Комо" и черной икрой через каждые поллитра - и жив человек останется, как после Астразенеки
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19.10.2021 22:40 Відповісти
та ну...с ведра винчика ничо не будет...спроси у жителей бессарабии
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19.10.2021 23:17 Відповісти
как-то по-дебильному зебилы Найвэлычнишей продолжают заниматься "творчеством"..
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19.10.2021 22:01 Відповісти
Экспертное заключение, что-то очень уж напоминает фразу - " в этой синагоге крестился Ясер Арафат"....
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19.10.2021 22:25 Відповісти
Сивухой травонулся? Запросто. От избытка денег, жрут как кони и отращивают помойники от хорошей жизни. Вот и результат.
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19.10.2021 22:31 Відповісти
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19.10.2021 22:33 Відповісти
👏 дуже переконлива заява
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19.10.2021 22:41 Відповісти
а шо, разве миллионеры тоже могут быть безжалостно зачищены?
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19.10.2021 23:01 Відповісти
Это хотели отравить шыфера, но перепутали
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19.10.2021 23:21 Відповісти
А может он такой и был? Эксперт не обшибся?
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19.10.2021 23:22 Відповісти
Да что здесь гадать, зелень просто решила от этих братьев избавиться, вот и весь вам сказ. И судебно-медицинская экспертиза здесь до сраки, что скажет клоун и ермак, такая вам и будет эта экспертиза, разве не понятно?
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19.10.2021 23:26 Відповісти
совподение не думаю-короче он алкаш в запое..расходимся...кирпа..2
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19.10.2021 23:55 Відповісти
Один від мєтадона отруївся, інший від алкоголя, в іншого косоглазий кілєр стріляв,
щось фантазія Зе клоунів обмежена неякісними сценаріями кварталу
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20.10.2021 00:07 Відповісти
Любители зрад, чем мешал брат Павлова? Кем он был?
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20.10.2021 01:06 Відповісти
от запоя можно помереть запросто. и когда прекращаешь пить - абстиненция, сердце не выдержало, сплошь и рядом.
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20.10.2021 02:57 Відповісти
... эскадроны смерти знают толк в ремесле
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20.10.2021 04:48 Відповісти
Андрій Разом із братом рано стали напівсиротами - у 1982 внаслідок хвороби з життя пішла матір. З того часу брати змушені були дбати одне про одного, поки батько намагався прогодувати родину.===========За словами депутатки Криворізької міськради Вікторії Третяк, він був "трудягою" і доріс на нині вже ArcelorMittal до бригадира.==========У декларації Костянтина Павлова мовиться, що його молодший брат Андрій був власником квартири у 68 квадратних метрів. Ймовірно, вона залишилася йому в спадок від батька.
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20.10.2021 07:36 Відповісти
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20.10.2021 09:00 Відповісти
Почему не наркотики? Не порядок
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20.10.2021 18:00 Відповісти
 
 