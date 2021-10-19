УКР
Нові подробиці смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова: Погано почувався і не поїхав на роботу. ВІДЕО+ФОТО 18+

Друг загиблого Андрія Павлова розповів про те, що напередодні своєї смерті Павлов погано почувався. Увага! Новина містить фото, нерекомендовані до перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Так, за словами друга загиблого, о 5:07 Андрій Юрійович попросив його привезти йому додому води.

"Прийшов до нього, він сказав "я погано почуваюся, на роботу не поїду, відлежуся", - сказав він.

О 6:08 чоловік вийшов з квартири, але перед відходом запропонував Павлову викликати "швидку".

"Він каже "нічого не треба, я відлежуся, я почуваюся нормально, але просто такий стан". Я поїхав, приїхав на роботу годині об 11, дізнатися як він там. Зателефонував об 11 - він не взяв, буквально через кожні 5 хвилин дзвоню - не бере трубку. Потім через годину. Останній дзвінок я зробив о 15:40 і я вже після роботи приїхав і виявив його в квартирі. Зателефонував до поліції і викликав швидку", - розповів чоловік.

У поліції заявили, що видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Надалі тіло загиблого направлять на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Друг померлого вчора Андрія Павлова спростував інформацію, що покійний мав пристрасть до алкоголю.

Видання "Новини.Live" опублікувало фото тіла Павлова.

Нові подробиці смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова: Погано почувався і не поїхав на роботу 01

Раніше повідомлялося, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про загибель мера Кривого Рогу: алкоголю чи наркотиків у крові Павлова не виявлено

Автор: 

Кривий Ріг (1396) смерть (6816) Павлов Костянтин (28)
Топ коментарі
+23
віва, де суддя Чаус?
показати весь коментар
19.10.2021 11:51 Відповісти
+16
Отравили, так же как и недавно "пассажира такси". Зелебоба пошел в разнос...
показати весь коментар
19.10.2021 12:03 Відповісти
+14
Зєля вирішив наслідувати *****.... Не найкраща його ідея, враховуючи, що він не на росії, а в Україні.
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
Може його отруїли. Висновок судмедекспертів уже є ?
показати весь коментар
19.10.2021 11:50 Відповісти
Почему "может"? Просто так люди не умирают , особенно, если ты брат ранее убитого.
показати весь коментар
19.10.2021 12:31 Відповісти
Опять метадон проклятый
показати весь коментар
19.10.2021 12:42 Відповісти
віва, де суддя Чаус?
показати весь коментар
19.10.2021 11:51 Відповісти
отправлен в больничку СБУ с резки м ухудшением здоровья....

18.‎10.‎2021

Экс-судья Николай Чаус переведен в медицинский блок следственного изолятора СБУ в связи с ухудшением состояния здоровья.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
19.10.2021 12:00 Відповісти
Зєля вирішив наслідувати *****.... Не найкраща його ідея, враховуючи, що він не на росії, а в Україні.
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
И какой мотив был у Зели? Просто интересно узнать мнение Шерлоков Холмсов.
показати весь коментар
19.10.2021 12:15 Відповісти
То есть, какой мотив был у Зели поставить своего кореша полного дилетанта Баканова начальником СБУ, чтобы он проводил вот такие вот, как минимум странные операции?? Да, действительно интересно, вменяемый ли он вообще, этот Зеля?
показати весь коментар
19.10.2021 12:45 Відповісти
А, ну всё. Дело можно закрывать. Ты раскрыл преступление.
показати весь коментар
19.10.2021 12:48 Відповісти
Просто слабоумие зе и его поклонников является ответом на очень многие ваши действия. Не стоит искать слишком сложных сюжетов среди тупых.
показати весь коментар
19.10.2021 13:16 Відповісти
Чаус вже відпрацьований матеріал. А щоб не бовкнув зайвого- прибрати. Невже так важко думати?
показати весь коментар
19.10.2021 14:08 Відповісти
Слишком много знал !
Чауса ждёт не очень хорошая перспектива! Кодло кошер-ностры какламоя -шефира и их марионетки 🤢🤡 полностью копируют приход к власти ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
показати весь коментар
19.10.2021 12:44 Відповісти
Видимо инфаркт ,много народу так помирает ,вместо Скорой ,отлежусь и отлёживаются потом на кладбище ,много моих знакомых так закончили жизнь .
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
Возможно. Забухал наверное после смерти брата. Хотя не исключены и криминальные разборки, если с братцем был делами повязан.
показати весь коментар
19.10.2021 11:55 Відповісти
мне понравился "ДРУГ" в 11 часов ПОЗВОНИЛ трубку не брали и так каждые 5 минут... последний звонок 15-40 дня!!!!!!! о как интересно если СМЭ установит что умер человек аккурат межлду 11 и 14 часами.... "ДРУХТ" не мог сорваться с работы на такси приехать вызхвать Скорую ..и да попутно вопрос если в квартире лежал покойник такое малюсенькое замечание!!! а как ты "ДРУХТ" попал то в квратиру неужелиу тебя ключи были или типа дверь открытой стояла или может сам типа того а потом и Скорую и полицию??!1 как вполне даже рабочие версии и вопросы возникают...
показати весь коментар
19.10.2021 11:58 Відповісти
Я когда дома, дверь на замок не закрываю, наночь только, всякое может быть. Да и у лучшего друга есть ключи от моей квартиры, только у меня дверь такая что если я закрылся, то не откроешь с той сторны, но двери разные есть.
показати весь коментар
19.10.2021 12:02 Відповісти
Точно. Буває всяке. Навіть двічі в голову можна застрілитися.
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
И например убивать в шефира , а попадать исключительно в шофёра в ноги
показати весь коментар
19.10.2021 12:51 Відповісти
Ну так шеріф, шофьор,... Кілер просто переплутав
показати весь коментар
26.10.2021 10:18 Відповісти
Отравили, так же как и недавно "пассажира такси". Зелебоба пошел в разнос...
показати весь коментар
19.10.2021 12:03 Відповісти
Он тоже был в туалете ВР, когда бабло раздавали?
показати весь коментар
19.10.2021 12:13 Відповісти
Ещё один метадоновый наркоман
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
это рикАшет от водителя шЫфера долетел
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
как лихо веселые и находчивые зачищают родной раЁн)
показати весь коментар
19.10.2021 12:22 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:24 Відповісти
Того гляди и более крупные птицы начнут сыпаться.
показати весь коментар
19.10.2021 12:25 Відповісти
Кривбасс - дело тонкое......
показати весь коментар
19.10.2021 12:32 Відповісти
Хриплий пацюк розсердився?
показати весь коментар
19.10.2021 12:58 Відповісти
Чиновничий мор в Украине длится не первый год. Передел схем и денежных потоков после Майдана.
показати весь коментар
19.10.2021 12:58 Відповісти
Бери глибше- переділ схем після набуття Незалежності. Ні, переділ схем після закінчення 2 світової війни. Стоп. А може переділ схем після відміни кріпосного права?
показати весь коментар
19.10.2021 14:11 Відповісти
ну не знаю про який ви переділ, певно під проксі канійським видніше.
Та до майдана, це була одна з головних його причин, приїздили братки від Якуновича і або обкладали "податком" або відбирали всі бізнеси що приносили нормальні гроші. Так у нас якось дивно в один час декілька підприємців поламали ноги та довго по лікарням сиділи після походів по гриби.
показати весь коментар
19.10.2021 15:26 Відповісти
От новина ! Ну, віддав Богу душу, і що ? Уся Україна має "обсмоктувати" цю новину, бо він був братом якось там покійного мера ? А в селі Зелені Пердуни баба Параска напекла пирогів з маком, а онук - наркоман поїв і здох від передозировки. Цю новину теж на перші шпальти ? У цього мера скільки ще родичів зосталося ? Вся країна буде слідкувати за кожним з них, чи як ?..
показати весь коментар
19.10.2021 14:45 Відповісти
просто с бабы Параскы взять нечего.... и это её щастье
показати весь коментар
19.10.2021 19:58 Відповісти
А мог умерет как все в такси.
показати весь коментар
19.10.2021 15:19 Відповісти
Мабуть йому було тепло, що він так роздітий
показати весь коментар
19.10.2021 15:36 Відповісти
Невже так важко зрозуміти , що зебабуїн намагається поставити свого кореша в Кривому Розі - це ж його місто.

От і прибрали Павлова , так як він із іншої стаї , а за ним і брата , так як брат намагався всім довести , що його брата вбили , що це не самогубство , як стверджує МоняСтирський !

При владі зебенємафія , яка таким чином розправляється із опонентами - пригадайте 90-і роки , що відбувалось у Дніпрі !
показати весь коментар
19.10.2021 15:50 Відповісти
Хорошей воды друх ночью привез
показати весь коментар
19.10.2021 15:55 Відповісти
помереть от запоя можно запросто.
показати весь коментар
20.10.2021 01:59 Відповісти
 
 