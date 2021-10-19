Нові подробиці смерті брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова: Погано почувався і не поїхав на роботу. ВІДЕО+ФОТО 18+

Друг загиблого Андрія Павлова розповів про те, що напередодні своєї смерті Павлов погано почувався. Увага! Новина містить фото, нерекомендовані до перегляду особам з нестійкою психікою!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Так, за словами друга загиблого, о 5:07 Андрій Юрійович попросив його привезти йому додому води.

"Прийшов до нього, він сказав "я погано почуваюся, на роботу не поїду, відлежуся", - сказав він.

О 6:08 чоловік вийшов з квартири, але перед відходом запропонував Павлову викликати "швидку".

"Він каже "нічого не треба, я відлежуся, я почуваюся нормально, але просто такий стан". Я поїхав, приїхав на роботу годині об 11, дізнатися як він там. Зателефонував об 11 - він не взяв, буквально через кожні 5 хвилин дзвоню - не бере трубку. Потім через годину. Останній дзвінок я зробив о 15:40 і я вже після роботи приїхав і виявив його в квартирі. Зателефонував до поліції і викликав швидку", - розповів чоловік.

У поліції заявили, що видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Надалі тіло загиблого направлять на проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причину смерті.

Друг померлого вчора Андрія Павлова спростував інформацію, що покійний мав пристрасть до алкоголю.

Видання "Новини.Live" опублікувало фото тіла Павлова.

Раніше повідомлялося, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

Вибори нового міського голови відбудуться не раніше березня 2022 року. До цього обов'язки мера виконує місцевий депутат від партії "Українська перспектива" Юрій Вілкул.

