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Другого брата застреленого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

Другого брата застреленого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

У власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова - двоюрідного брата загиблих колишнього міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова та його брата Андрія.

Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

За її словами, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку.

Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судово-медичну експертизу, повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

17 жовтня стало відомо, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брат загиблого мера Кривого Рогу Павлова отруївся алкоголем, - експертиза

Автор: 

Кривий Ріг (1352) самогубство (630) Павлов Костянтин (28)


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Топ коментарі
+78
Третий пошел. Хорошо слуги начали зачищать свою вотчину. Юзик резвится вовсю.
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10.11.2021 16:09
+66
І зелені хочуть запевнити, що то просто збіг
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10.11.2021 16:09
+64
Первый - застрелился..
второй - отравился..
третий - повесился...
...

10 павловтят......
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10.11.2021 16:36
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крівий ріг - клятий . . . тут народився "лідер нації" - шістка бееее - ЗЕЕЕЕЕ . . . . може замінити букву "л" на "п" *?????
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10.11.2021 18:46 Відповісти
От до чого призводять злидні. Бідна сімья.
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10.11.2021 18:50 Відповісти
Они жили в нищете? Скорее долг перенесли на родственников. Не выплатишь, то опустят в злиднi.
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10.11.2021 18:59 Відповісти
Це чорний юмор.
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10.11.2021 19:03 Відповісти
Да, тут Квентин Тарантино отдыхает.....
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10.11.2021 19:03 Відповісти
"Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым - но не красть,
конечно, если так возможно." Евтушенко.....

Там ниже еще много полезных четверостиший.......рекомендую))))
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10.11.2021 19:06 Відповісти
Не люблю Малинина, но исполняет он эту песню превосходно
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10.11.2021 23:03 Відповісти
Нi однозначно самогубство
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10.11.2021 19:07 Відповісти
Ні, це точно не вбивства, напевно якийсь новий вірус
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10.11.2021 19:08 Відповісти
Кривий Ріг - прокляте місце)
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10.11.2021 19:12 Відповісти
Наверное потому, что там жил клоун-пианист.
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10.11.2021 19:34 Відповісти
ахренеть
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10.11.2021 19:20 Відповісти
Бригада в дії, одні нещасні випадки яку ніхто не розслідує, максимум можуть знову волонтера або атошника спіймати.
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10.11.2021 19:20 Відповісти
Чтоб не говорили, но ясно лишь одно, никакое это не самоубийство, а идёт самая настоящая зачистка власти от неугодных.
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10.11.2021 19:30 Відповісти
Це у них такий сімейний флешмоб, не заважайте.
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10.11.2021 19:53 Відповісти
Схоже на "зачистку" мафіозної сім*ї.
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10.11.2021 19:59 Відповісти
Совпадение? Не думаю.
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10.11.2021 20:07 Відповісти
Как братьев Кеннади, прям.

А вообще нифига не смешно. Сначала ЗЕ вернули урядовцив януковоща во власть, а теперь вобще вернули в 90-е...
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10.11.2021 20:25 Відповісти
10 негритят
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10.11.2021 20:36 Відповісти
Все случайности не случайны. Совпадения тоже не случайны. Наивен тот, кто так не считает.
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10.11.2021 20:48 Відповісти
Он просто много знал...
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10.11.2021 22:59 Відповісти
... такая кровная месть / должен повод быть весомый !!!
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11.11.2021 09:29 Відповісти
Ого... хтось вичищає під корінь....
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11.11.2021 09:39 Відповісти
Хорошо рыги зачищают
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11.11.2021 11:03 Відповісти
Мля... Це вже якась класика чорного одеського гумору.
"Вы таки будете смеяться, но Боря тоже всё..."
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11.11.2021 12:22 Відповісти
Гы-гы-гы. Брат-3
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11.11.2021 14:57 Відповісти
третий трупо брат второго трупа брата третьего брата трупа мера
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11.11.2021 15:41 Відповісти
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