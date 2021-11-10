Другого брата застреленого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

У власному будинку знайшли повішеним Бориса Павлова - двоюрідного брата загиблих колишнього міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова та його брата Андрія.

Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

За її словами, у поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова, яка побачила його повішеним у будинку.

Обставини смерті зараз встановлюють, тіло вже направили на судово-медичну експертизу, повідомила речниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця. Слідчі спочатку розглядали три версії - про вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Пізніше основними версіями стали самогубство і доведення до самогубства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що перевірка виявила серйозні зловживання в бюджеті Кривого Рогу. У Криворізькій міськраді кажуть про політичне замовлення проти них із боку центральної влади.

17 жовтня стало відомо, що брата загиблого мера Кривого Рогу Павлова знайдено мертвим.

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