Экс-генпрокурор Рябошапка о расследовании относительно "вагнеровцев": Правоохранительная система фактически покрывала виновных в срыве спецоперации

В скандале со срывом спецоперации по "вагнеровцам" правоохранительная система фактически покрывала виновных.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Вся ситуация вышла в публичную плоскость, потому что нет доверия ни к временной следственной комиссии, ни к органам правопорядка. Ни Офис генерального прокурора, ни Государственное бюро расследований не пользуются доверием населения", - сказал он.

На вопрос, хорошо ли, что ситуация вышла в публичную плоскость, экс-генпрокурор ответил: "Это плохо, потому что если бы ВСК сработала должным образом, если бы правоохранительные органы расследовали это дело, если бы люди доверяли результатам этого дела, то очевидно, что не было бы такого резонанса. Те, кто виноват, были бы наказаны, и все общество знало бы. Но, к сожалению, этого не было, правоохранительная система фактически покрывала тех, кто мог быть источником этого срыва, и причины срыва спецоперации. Поэтому даже бывший руководитель управления разведки, военный, был вынужден выйти в публичную плоскость и объяснить всему обществу, что произошло. Другой возможности узнать правду у украинцев не было".

Как отметил Рябошапка, "все действительно увидели, что президент нас обманывал больше года".

"Причем это было делать совершенно глупо. Я еще год назад говорил, что есть процессуальные документы, они есть в открытом доступе, открытых реестрах. Каждый может посмотреть и убедиться сам, что эта операция была, не нужно было обманывать украинцев. А второе - мы видим, что мы на пороге новой войны, представьте себе, что думают военнослужащие сейчас, если они видят, что у нас верховный главнокомандующий и ближайший к нему человек фактически могли слить такую спецоперацию. Не будет ли у них постоянно мысль в голове, что эти самые люди в критический страшный момент, если война, не дай Бог, начнется, их не предадут. С этой мыслью наши солдаты на передовой будут вынуждены воевать", - сказал он.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.