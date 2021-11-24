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Новости Политика Украины Война
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война (46939) ВСК (440) Зеленский (16565) Рябошапка Руслан (409) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1187) Офис Президента (1695)

Экс-генпрокурор Рябошапка о расследовании относительно "вагнеровцев": Правоохранительная система фактически покрывала виновных в срыве спецоперации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-генпрокурор Рябошапка о расследовании относительно

В скандале со срывом спецоперации по "вагнеровцам" правоохранительная система фактически покрывала виновных.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.

"Вся ситуация вышла в публичную плоскость, потому что нет доверия ни к временной следственной комиссии, ни к органам правопорядка. Ни Офис генерального прокурора, ни Государственное бюро расследований не пользуются доверием населения", - сказал он.

На вопрос, хорошо ли, что ситуация вышла в публичную плоскость, экс-генпрокурор ответил: "Это плохо, потому что если бы ВСК сработала должным образом, если бы правоохранительные органы расследовали это дело, если бы люди доверяли результатам этого дела, то очевидно, что не было бы такого резонанса. Те, кто виноват, были бы наказаны, и все общество знало бы. Но, к сожалению, этого не было, правоохранительная система фактически покрывала тех, кто мог быть источником этого срыва, и причины срыва спецоперации. Поэтому даже бывший руководитель управления разведки, военный, был вынужден выйти в публичную плоскость и объяснить всему обществу, что произошло. Другой возможности узнать правду у украинцев не было".

Как отметил Рябошапка, "все действительно увидели, что президент нас обманывал больше года".

"Причем это было делать совершенно глупо. Я еще год назад говорил, что есть процессуальные документы, они есть в открытом доступе, открытых реестрах. Каждый может посмотреть и убедиться сам, что эта операция была, не нужно было обманывать украинцев. А второе - мы видим, что мы на пороге новой войны, представьте себе, что думают военнослужащие сейчас, если они видят, что у нас верховный главнокомандующий и ближайший к нему человек фактически могли слить такую спецоперацию. Не будет ли у них постоянно мысль в голове, что эти самые люди в критический страшный момент, если война, не дай Бог, начнется, их не предадут. С этой мыслью наши солдаты на передовой будут вынуждены воевать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция по задержанию "вагнеровцев" провалилась именно из-за решения ее отложить, - Грозев

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Не существует никакой "правоохранительной системы" - есть ПАЛКАНЫ на службе у ХОЗЯЕВ стада, тех у кого они "кормятся с рук", тех кто им бросает жирные объедки со своего стола и кто им позволяет время от времени задирать овец. Спросите себя ЧЬЕ это ГОСУДАРСТВО (чьи интересы оно обслуживает и защищает) ваши? Не думаю!
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24.11.2021 09:44
+3
а де Ви в амеб 73% колись бачили голову?
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24.11.2021 09:11
+2
Риба й надалі гниє саме з голови...
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24.11.2021 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Риба й надалі гниє саме з голови...
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24.11.2021 09:01 Ответить
а де Ви в амеб 73% колись бачили голову?
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24.11.2021 09:11 Ответить
Саме цікаво, що принаймні половина з цих амеб голосувалав 2014 році за переможця в першому турі. Точніша назва - амеби флюгери.
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24.11.2021 09:15 Ответить
Абсолютли! У быдла нет принципов, у быдла только желудок!
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24.11.2021 09:23 Ответить
Це наша дійсність) До 2013 вони кричали що расія нікада нінападет. Потім побачили протилежне, натягнули вишиванки. Набридла війна по телевізору, послухали кахочку про баригу- зняли вишиванки й пішли вибрали ЗЕлене лайно. Так само і комуняку Кравчука вибрали, і батька олігархату-Кучму... А потім ніхто й не зізнається дітям.
Складно зізнатись що коли їм казали що воно смердить і виглядає як лайно, то вони не повірили і вирішили ще й ложкою спробувати. Вкотре. І так майже кожен раз
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24.11.2021 16:02 Ответить
І парламент прикриває.
І правохоронці це роблять.
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24.11.2021 09:04 Ответить
Чия б корова мичала. Мичить та, що по вказівці з АП (чи Кремля) замкнула патріотів по справі за Шеремета.
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24.11.2021 09:05 Ответить
Екс уже хороший. Він зараз критикує зєйлюхінців.
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24.11.2021 09:28 Ответить
https://youtu.be/jZdg1TmVvtQ. Вчора на каналі Дмитра Чекалкіна.Зеленський,Єрмак,Медведчук і ще з ними...... Доповідь амереканського розвідника. Да довго,47хв. Но той час того коштує.
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24.11.2021 09:12 Ответить
Ой! Той час ТОГО ВАРТИЙ!
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24.11.2021 09:15 Ответить
А виноваты гру. Кто придумал завозить толпу вагнеровцев в Минск, в место , в котором людей в штатском больше чем обычных? В отличие от гру и СБУ, в КГБ свою работу делают и сделали на 5+. А в Украине нету ни гру ни СБУ. Крым с Донббасом увели, убили Окуеву, Шеремета, Вороненкова и всё это под носом гру и СБУ. Эти две организации нужно расформировать
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24.11.2021 09:25 Ответить
А Вы уверены что к этим убийствам не приложили руку и гру с СБУ?
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24.11.2021 09:52 Ответить
Не знаю. СБУ и гру настолько криворукие, что их таким делам не подпустили бы.
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24.11.2021 10:50 Ответить
Сами по себе криворукие но исполнители отличные особенно если действуют под чутким руководством ФСБ.
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24.11.2021 10:52 Ответить
А чому ,,покривала,,в минулому часі?Адже і по сьогоднішній день нічого не змінилось
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24.11.2021 09:41 Ответить
А возможно это была подстава! Подстава ФСБ . Наши думали , что операцию проводят они , но проводили их!!!!!
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24.11.2021 09:43 Ответить
Смысл тогда было "светится" Ермаку?
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24.11.2021 10:19 Ответить
А подстава в чём?
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24.11.2021 11:34 Ответить
В чем - я не знаю в чем!!! Не думал об этом!!!!
Есть такая история!!! Парень служит на границе ,каждый день в карауле!!!! Прибегает к ротному просится срочно в отпуск , лучший друг позвонил и рассказал, что невесту его тра...хают !!!!
В чем подстава????
Лучший друг никогда такого не расскажет , зная что человек в армии и с оружием!!
Друг скорее всего сам хотед ее тр...ть , а она не дала!!!! Ну или еще милион комбинаций!!!!
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24.11.2021 11:40 Ответить
Не, ну по твоей логике Цемаха нам тоже подбросили
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24.11.2021 12:00 Ответить
Я не знаю про цемаха!!!Там был обмен и спасли кучу наших ребят ! Живых!!!! А цемах был условием лично путина!!!! Я бы тоже отдал!!!!! За живых!!!
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24.11.2021 12:11 Ответить
Ну отлично, чё. Использовать Цемаха как оружие против *****, шоб спасти много больше жизней? Не, нах не надо.
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24.11.2021 12:22 Ответить
Путину насрать на Цемаха!!! Путин в наглую говорит , что не в Крыму не он и на Донбасе их нет!!!
Путин срать тебе на голову будет и попробуй скажи, что это дерьмо , а не мед!!!
Путин отморозок , и пока у него руках хим. оружие , ядерное и оболваненные россияне и ватники по всему миру!!! Ему насрать на все!!!
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24.11.2021 12:37 Ответить
"цемах был условием лично путина" и "Путину насрать на Цемаха"
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24.11.2021 13:50 Ответить
Не существует никакой "правоохранительной системы" - есть ПАЛКАНЫ на службе у ХОЗЯЕВ стада, тех у кого они "кормятся с рук", тех кто им бросает жирные объедки со своего стола и кто им позволяет время от времени задирать овец. Спросите себя ЧЬЕ это ГОСУДАРСТВО (чьи интересы оно обслуживает и защищает) ваши? Не думаю!
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24.11.2021 09:44 Ответить
Могу сказать точно, что все они - мудачье.
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24.11.2021 09:44 Ответить
єврика ! прокурор прозрів ! ти ще не таке прокукарікаєш коли Венедиктова на тебе справу заведе . тільки в 19-му розраховував на успіх Пшонки , а тут не фортануло ...
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24.11.2021 09:46 Ответить
Аяяяй и кто ж это сделал ,? айяяй...
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24.11.2021 09:48 Ответить
рябо
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24.11.2021 09:51 Ответить
так виноваты бубочка с дермаком, кто ж их накажет, тем более они в отказ пошли, типа ну перенесли и что, это чтобы глубже в глаз куйла заглянуть... расследовать нужно начиная с того как сбу задержало группу разведчиков которая готовилась выдвигаться на штурм тюрьмы в дырляндии и освобождать пленных... это уже явнвя работа дермака и прочих на срыв операций
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24.11.2021 10:04 Ответить
Слышать от генпрокурора (даже бывшего), что "правоохоронна система фактично прикривала винних" просто смешно. А что, когда-то было по другому?
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24.11.2021 10:16 Ответить
Свинарчуки?)))
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24.11.2021 10:33 Ответить
верховный главнокомандующий и ближайший к нему человек фактически могли слить такую спецоперацию.-Пианист в кипе это буратина Коломойского. Для них Украина чужая страна, всего лишь территория зарабатывания денег. А в Израиле они свои среди своих, там они всех понимают, их все понимают , они счастливы. Зеленский о Израиле: вы образец. Образец : Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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24.11.2021 10:22 Ответить
Если гру и СБУ знают, кто слил, то почему виноватые всё ещё живые, а не загнулись от остановки сердца или не выпали с 16-го этажа. Такое вот у нас гру сбу
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24.11.2021 10:53 Ответить
ГБР, СБУ, ПРОКУРАТУРА, СУДЫ И МУСОРА-ЭТО НЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ-ЭТО ОРГАНЫ ермака-Козыря по охране его опричнины! Вот муж-мусор венеиктовой денис колесник,- украл мошенническим способом у украинцев более 750 000 гривен, получивший компенсацию за якобы увольнение из мусоров, а через 10 дней в мусора восстановился:

https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo

Спрашивается кому должна служить венедиктова, ответ-точно не праву, а зеБанде!
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24.11.2021 10:23 Ответить
А ещё у Венедиктовой часы Hublot реплика. За такое в нормальных странах а тюрьму сажают на приличные сроки
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24.11.2021 10:55 Ответить
Так генпрокурор Рябошапка сам участвовал в травле спецуры ГУР которая готовила повторение операции с Цемахом. До чего цинизм зашкаливает. Ничего, сейчас он перекрасится в другие партийные цвета, наденет вышиванку, и нарид все забудет
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24.11.2021 15:49 Ответить
 
 