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Новости Политика Украины
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Бутусов Юрий (3918) ГБР (2556) Устинова (110)

Если ГБР сделает из Бутусова подозреваемого - это будет нарушением закона, - Устинова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если ГБР сделает из Бутусова подозреваемого - это будет нарушением закона, - Устинова

ГБР по своей подследственности не может открывать уголовное производство против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Как и вообще против любого, кто не является подследственным этому правоохранительному органу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова, комментируя уголовное производство, открытое ГБР из-за поста журналиста.

"Они могли открыть производство против военнослужащего, который дал Юрию Бутусову пострелять. Тогда там Бутусов должен быть как свидетель. Теперь надо смотреть, появится ли там Бутусов как свидетель, или они притянут его за уши как подозреваемого. Если ГБР сделает из Бутусова подозреваемого - это будет нарушением закона", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, за прошлый год было 4 дела по статье, по которой сейчас ГБР открыло производство, изучая сообщение Бутусова. Все они пошли в суд и завершились приговорами. В среднем в год по этой статье в Украине суды выносят 5-6 приговоров.

Они все касались действующих офицеров армии Российской Федерации или террористов "ДНР/ЛНР". Они не могли открыть уголовное производство против украинского журналиста. Если в этом деле Бутусов появится в статусе подозреваемого, повторюсь, это будет не только наезд на свободу слова, но и нарушение законодательства", - подчеркнула Устинова.

Читайте также: Производство против меня открыто исключительно для того, чтобы получить санкцию на прослушивание и слежку, - Бутусов

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+1
А чё он должен расследовать твои больные фантазии? Этим пусть твой лечащий доктор занимается.
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21.12.2021 07:09
+1
а, хіба проституція у нас кримінально карна, на скільки пам'ятаю, то це адмінка.
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21.12.2021 07:57
+1
ГБР-этот клоака с дегенератами. И всему,что они та открывают цена соответствующая.

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21.12.2021 08:17
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Коли ти по вуха у злочинах, законність того чи іншого більше не грає ніякої ролі, тому що що так, що так світить пожиттєве
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21.12.2021 01:20 Ответить
Для нинішніх клоунів при владі порушення законів стало повсякденною нормою.
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21.12.2021 01:53 Ответить
Дбр пошла в разнос, после зебила вместе на ростов тикать будут. С награбленним.
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21.12.2021 02:41 Ответить
Если вдруг х@йло решит начать полномасштабную агрессию и пойти в открытую войной на Украину, то первыми кого нужно будет уничтожать в партизанской войне - это пособников агрессора, так называемую вату, что бы потом, когда отобьёмся от расеи не тратить время на суды.
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21.12.2021 03:45 Ответить
А хто буде вирішувати, хто вата, хто ні, якщо не суди?
"Розстрільні трійки"?
Та ні, друже, нам вашого кацапського досвіду не потрібно.
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21.12.2021 06:49 Ответить
Так, "розстрільні трійки". Чим скоріше вас-ватанів знищать-тим краще.
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21.12.2021 08:20 Ответить
То в твоїй Роісі несудлві розстріли потрібні.
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21.12.2021 09:10 Ответить
Лахта-не вий@буйся
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21.12.2021 09:25 Ответить
"пособники агрессора" та "так называемая вата" - это те, кто не любит Питера Пэна?
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21.12.2021 09:29 Ответить
а ці три букви "дбр" з нього зроблять - і ви з'їсите і промовчите.
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21.12.2021 04:38 Ответить
не в тому річ
https://www.youtube.com/watch?v=PC2GVuHYZ88
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21.12.2021 04:44 Ответить
соромно, да ні? - мені 100 разів да...
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21.12.2021 04:55 Ответить
І тобі можна. На полігоні. Як учаснику тероборони. Але про що це я? Де ти, а де тпроборона і полігон? Для таких, як ти - полігон у межах протертого жопою дивана.
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21.12.2021 08:20 Ответить
А чё он должен расследовать твои больные фантазии? Этим пусть твой лечащий доктор занимается.
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21.12.2021 07:09 Ответить
а, хіба проституція у нас кримінально карна, на скільки пам'ятаю, то це адмінка.
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21.12.2021 07:57 Ответить
ГБР-этот клоака с дегенератами. И всему,что они та открывают цена соответствующая.

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21.12.2021 08:17 Ответить
Наезд...усе зрозуміло з цією прохвесіоналкою....
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21.12.2021 08:41 Ответить
А у нас есть ЗАКОН?
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21.12.2021 08:41 Ответить
що дишло ...
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21.12.2021 08:47 Ответить
а чому ДБР не відкрило провадження відносно фашиста пУтлера по тим же та іншим статьям - чи вони із його слів вважають що це внутрішній конфлікт і " их там нет" ....- він же як би тоже в кАцапії вергОвнокАмандующій....- що слабо ..., ще не знають якщо що в який бік тікати будуть...
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21.12.2021 08:46 Ответить
Ну, Бутусов в начале 2019 топил за "новые лица" , бо Порошенко, видите ли, не торт. Пришло время собирать камни
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21.12.2021 11:00 Ответить
Он проиграл ему суд на 350 тысяч гривен. Теперь отрабатывает, как может.
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21.12.2021 16:27 Ответить
 
 