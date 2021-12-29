Главные новости 28 декабря: расследование против Гогилашвили, "слуга" Ковалев купил телеканал
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Против Гогилашвили расследуют два дела, "слуга народа" Ковалев купил телеканал, среди не политиков больше шансов стать президентом - у Дмитрия Гордона, - главные новости Украины 28 декабря.
ГБР начало два расследования против Гогилашвили
Первое расследование касается возможного служебного подлога при оформлении на работу в МВД. Второе – возможное превышение служебных полномочий во время конфликта на блокпосте в Донецкой области.
А у его супруги Марии Левченко, как выяснилось, нет доступа к государственной тайне. Каким образом личная помощница Зеленского могла в таком случае присутствовать в кабинете при обсуждении спецоперации по задержке "вагнеровцев" - неизвестно.
"Слуга" Ковалев купил телеканал
Народный депутат Алексей Ковалев стал владельцем "4 канала", ранее принадлежавшего экс-нардепу Дмитрию Добродомову.
Кабмин уволил замминистра Грабарука после скандальных фото с помощницей
Заявление об уходе Игорь Грабарук написал самостоятельно. Скандал вокруг Грабарука разразился, когда соцсети начали обсуждать фото, на котором он стоит рядом с помощницей.
Среди не политиков больше всего шансов стать президентом - у Гордона
По результатам опроса, почти треть тех, кто бы принял участие в выборах, если бы на них не было профессиональных политиков, проголосовали бы именно за журналиста Дмитрия Гордона. Далее в рейтинге – журналисты Портников и Мосейчук, а также врач Комаровский.
Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны
На "желтый" уровень опасности эти области перейдут с 30 декабря.
Netflix ответил Ткаченко по поводу "Эмили в Париже"
В компании отписали дипломатично: поблагодарили за обратную связь и сообщили, что услышали об озабоченности наших зрителей образом украинки. Напомним, ранее уроженку Киева в сериале изобразили как воровку.
Центр "Мемориал" ликвидировали в России
Это решение принял Верховный суд РФ. Закрыть "Мемориал" решили из-за того, что он не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Организация намерена продолжить работу.
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