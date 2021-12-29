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Новости Политика Украины
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Главные новости 28 декабря: расследование против Гогилашвили, "слуга" Ковалев купил телеканал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 28 декабря: расследование против Гогилашвили,

Против Гогилашвили расследуют два дела, "слуга народа" Ковалев купил телеканал, среди не политиков больше шансов стать президентом - у Дмитрия Гордона, - главные новости Украины 28 декабря.

ГБР начало два расследования против Гогилашвили

Первое расследование касается возможного служебного подлога при оформлении на работу в МВД. Второе – возможное превышение служебных полномочий во время конфликта на блокпосте в Донецкой области.

А у его супруги Марии Левченко, как выяснилось, нет доступа к государственной тайне. Каким образом личная помощница Зеленского могла в таком случае присутствовать в кабинете при обсуждении спецоперации по задержке "вагнеровцев" - неизвестно.

"Слуга" Ковалев купил телеканал

Народный депутат Алексей Ковалев стал владельцем "4 канала", ранее принадлежавшего экс-нардепу Дмитрию Добродомову.

Кабмин уволил замминистра Грабарука после скандальных фото с помощницей

Заявление об уходе Игорь Грабарук написал самостоятельно. Скандал вокруг Грабарука разразился, когда соцсети начали обсуждать фото, на котором он стоит рядом с помощницей.

Среди не политиков больше всего шансов стать президентом - у Гордона

По результатам опроса, почти треть тех, кто бы принял участие в выборах, если бы на них не было профессиональных политиков, проголосовали бы именно за журналиста Дмитрия Гордона. Далее в рейтинге – журналисты Портников и Мосейчук, а также врач Комаровский.

Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны

На "желтый" уровень опасности эти области перейдут с 30 декабря.

Netflix ответил Ткаченко по поводу "Эмили в Париже"

В компании отписали дипломатично: поблагодарили за обратную связь и сообщили, что услышали об озабоченности наших зрителей образом украинки. Напомним, ранее уроженку Киева в сериале изобразили как воровку.

Центр "Мемориал" ликвидировали в России

Это решение принял Верховный суд РФ. Закрыть "Мемориал" решили из-за того, что он не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Организация намерена продолжить работу.
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Дивно, сьогодні Порошенко дав розгорнуте інтерв'ю, а Цензор його не те що до головних подій дня не включив, взагалі НЕ ЗГАДАВ. Так, начеб-то не було у нас 5-го президента.
Так от я доповнюю цей список 👇
👉 Жорстке інтерв'ю Порошенка 👈
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28.12.2021 23:51 Ответить
https://youtu.be/XLtH0CQ-vV4 ..
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29.12.2021 07:40 Ответить
Фунт! Идем в Европу? Европейские ценности?! В Европе министр, депутат, чиновник...за шоколадку расплатится карточкой из бюджета и тут же в отставку. Не говоря уже о жизни не по средствам с уплаченными налогами!
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29.12.2021 08:06 Ответить
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29.12.2021 09:09 Ответить
 
 