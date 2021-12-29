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Новини Політика України
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Головні новини 28 грудня: розслідування проти Гогілашвілі, "слуга" Ковальов купив телеканал

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 28 грудня: розслідування проти Гогілашвілі,

Проти Гогілашвілі розслідують дві справи, "слуга народу" Ковальов купив телеканал, серед не політиків найбільше шансів стати президентом - у Дмитра Гордона, - головні новини України 28 грудня.

ДБР розпочало два розслідування проти Гогілашвілі

Перше розслідування стосується можливого службового підробення під час оформлення на роботу до МВС. Друге - можливого перевищення службових повноважень під час конфлікту на блокпості на Донеччині.

А у його дружини Марії Левченко, як з’ясувалося, немає доступу до державної таємниці. Яким чином особиста помічниця Зеленського могла в такому разі бути присутньою в кабінеті під час обговорення спецоперації із затримки "вагнерівців" - невідомо.

"Слуга" Ковальов купив телеканал

Народний депутат Олексій Ковальов став власником "4 каналу", який раніше належав екснардепу Дмитру Добродомову.

Кабмін звільнив заступника міністра Грабарука після скандальних фото з помічницею

Заяву про звільненя Ігор Грабарук написав самостійно. Скандал довкола Грабарука вибухнув, коли соцмережі почали обговорювати фото, на якому він стоїть поруч із помічницею.

Серед не політиків найбільше шансів стати президентом - у Гордона

За результатами опитування, майже третина тих, хто взяв би участь у виборах, якби на них не було професійних політиків, проголосували б саме за журналіста Дмитра Гордона. Далі в рейтингу - журналісти Портніков і Мосейчук, а також лікар Комаровський.

Волинь та Запорізька область виходять з "червоної" зони

На "жовтий" рівень небезпеки ці області перейдуть із 30 грудня.

Netflix відповів Ткаченку щодо "Емілі в Парижі"

У компанії відписали дипломатично: подякували за зворотній зв’язок та повідомили, що почули про стурбованість наших глядачів образом українки. Нагадаю, раніше уродженку Києва в серіалі зобразили як крадійку.

Центр "Меморіал" ліквідували в Росії

Це рішення прийняв Верховний суд РФ. Закрити "Меморіал" вирішили через те, що він не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Організація збирається продовжити роботу.

Автор: Ольга Лузан
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Дивно, сьогодні Порошенко дав розгорнуте інтерв'ю, а Цензор його не те що до головних подій дня не включив, взагалі НЕ ЗГАДАВ. Так, начеб-то не було у нас 5-го президента.
Так от я доповнюю цей список 👇
👉 Жорстке інтерв'ю Порошенка 👈
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28.12.2021 23:51 Відповісти
https://youtu.be/XLtH0CQ-vV4 ..
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29.12.2021 07:40 Відповісти
Фунт! Идем в Европу? Европейские ценности?! В Европе министр, депутат, чиновник...за шоколадку расплатится карточкой из бюджета и тут же в отставку. Не говоря уже о жизни не по средствам с уплаченными налогами!
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29.12.2021 08:06 Відповісти
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29.12.2021 09:09 Відповісти
 
 