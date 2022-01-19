Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана
Последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Казахстана.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения "миротворцев" и командование "миротворческим" контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Президент Токаев обратился в ОДКБ, и в страну уже 6 января ввели военных этой организации.
Уже 13 января было объявлено, что порядок в стране восстановлен и силы ОДКБ стали покидать территорию Казахстана.
Позже прокуратура Казахстана заявила, что в ходе протестов погибли 225 человек.
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