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Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана

Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана

Последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту вылетели из Казахстана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что на этих самолетах вернутся домой последние подразделения "миротворцев" и командование "миротворческим" контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Президент Токаев обратился в ОДКБ, и в страну уже 6 января ввели военных этой организации.

Уже 13 января было объявлено, что порядок в стране восстановлен и силы ОДКБ стали покидать территорию Казахстана.

Позже прокуратура Казахстана заявила, что в ходе протестов погибли 225 человек.

Автор: 

Казахстан (781) ОДКБ (131) россия (95687)


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Топ комментарии
+11
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19.01.2022 10:42
+9
******** нет покоя , то одно им ,то другое.
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19.01.2022 10:34
+9
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19.01.2022 10:43
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******** нет покоя , то одно им ,то другое.
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19.01.2022 10:34 Ответить
Лапатні свині частково повернулись до свого свинарнику...
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19.01.2022 10:35 Ответить
А іхтамнєти з ЧВК залишилися?
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19.01.2022 10:35 Ответить
Гоните их сраной метлой.
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19.01.2022 10:36 Ответить
Токаєв - 100% вбивця. Де іноземні найманці? Крім киргизького джазмена. Можна починати все спочатку, доки токаєв та назарбаєв не втечуть у ... Ростов.
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19.01.2022 10:40 Ответить
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19.01.2022 10:40 Ответить
старший брат си сказал,что русни там не стояло
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19.01.2022 10:41 Ответить
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19.01.2022 10:42 Ответить
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19.01.2022 10:43 Ответить
господин товарищ барин СИ кремлёвского недомерка хйла дал под зад московитам и те заскавчали улетели домой
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19.01.2022 10:46 Ответить
11 января 2022, 15:37
1314

Москвичам предложили хоронить умерших в произведенных на Украине гробах «Патриот» за полмиллиона рублей

14 января 2022, 16:47
672

Омские ритуальщики предлагают устраивать салюты из праха усопших
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19.01.2022 10:52 Ответить
Попутного вітру в горбату спину лаптеногим.
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19.01.2022 11:00 Ответить
Так же как из Сирии?
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19.01.2022 11:11 Ответить
Чушь..
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19.01.2022 11:13 Ответить
Китайцы видать шуганули.
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19.01.2022 11:28 Ответить
треба з Китаєм домовлятися.....ніхто нічого не чув - а косорилі миротварі здриснули як їм наказав Китай. європа та штати-рідкі помиї.....
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19.01.2022 11:34 Ответить
"Дядюшка Си" вышел из чата)
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19.01.2022 11:50 Ответить
***** очень хотел остаться, но китайцы и турки строго сказали убираться.
Иначе "вежливые пид-ры" встретятся с невежливыми желтыми человечками.
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19.01.2022 13:08 Ответить
Методички это ваше, тут с вами не сравниться.
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24.01.2022 12:31 Ответить
 
 