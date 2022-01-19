Росія завершила виведення сил ОДКБ із Казахстану
Останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Казахстану.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявили в Міноборони РФ.
Зазначається, що наа цих літаках повернуться додому останні підрозділи "миротворців" та командування "миротворчим" контингентом на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андрієм Сердюковим.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану скасували режим надзвичайного стану.
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Москвичам предложили хоронить умерших в произведенных на Украине гробах «Патриот» за полмиллиона рублей
14 января 2022, 16:47
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Омские ритуальщики предлагают устраивать салюты из праха усопших
Иначе "вежливые пид-ры" встретятся с невежливыми желтыми человечками.