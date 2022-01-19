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Росія завершила виведення сил ОДКБ із Казахстану

Росія завершила виведення сил ОДКБ із Казахстану

Останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Казахстану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявили в Міноборони РФ.

Зазначається, що наа цих літаках повернуться додому останні підрозділи "миротворців" та командування "миротворчим" контингентом на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андрієм Сердюковим.

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

У пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

Опівночі 19 січня в останніх семи регіонах Казахстану скасували режим надзвичайного стану.

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Автор: 

Казахстан (873) ОДКБ (102) росія (65394)


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Топ коментарі
+11
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19.01.2022 10:42
+9
******** нет покоя , то одно им ,то другое.
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19.01.2022 10:34
+9
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19.01.2022 10:43
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******** нет покоя , то одно им ,то другое.
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19.01.2022 10:34 Відповісти
Лапатні свині частково повернулись до свого свинарнику...
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19.01.2022 10:35 Відповісти
А іхтамнєти з ЧВК залишилися?
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19.01.2022 10:35 Відповісти
Гоните их сраной метлой.
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19.01.2022 10:36 Відповісти
Токаєв - 100% вбивця. Де іноземні найманці? Крім киргизького джазмена. Можна починати все спочатку, доки токаєв та назарбаєв не втечуть у ... Ростов.
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19.01.2022 10:40 Відповісти
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19.01.2022 10:40 Відповісти
старший брат си сказал,что русни там не стояло
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19.01.2022 10:41 Відповісти
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19.01.2022 10:42 Відповісти
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19.01.2022 10:43 Відповісти
господин товарищ барин СИ кремлёвского недомерка хйла дал под зад московитам и те заскавчали улетели домой
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19.01.2022 10:46 Відповісти
11 января 2022, 15:37
1314

Москвичам предложили хоронить умерших в произведенных на Украине гробах «Патриот» за полмиллиона рублей

14 января 2022, 16:47
672

Омские ритуальщики предлагают устраивать салюты из праха усопших
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19.01.2022 10:52 Відповісти
Попутного вітру в горбату спину лаптеногим.
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19.01.2022 11:00 Відповісти
Так же как из Сирии?
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19.01.2022 11:11 Відповісти
Чушь..
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19.01.2022 11:13 Відповісти
Китайцы видать шуганули.
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19.01.2022 11:28 Відповісти
треба з Китаєм домовлятися.....ніхто нічого не чув - а косорилі миротварі здриснули як їм наказав Китай. європа та штати-рідкі помиї.....
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19.01.2022 11:34 Відповісти
"Дядюшка Си" вышел из чата)
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19.01.2022 11:50 Відповісти
***** очень хотел остаться, но китайцы и турки строго сказали убираться.
Иначе "вежливые пид-ры" встретятся с невежливыми желтыми человечками.
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19.01.2022 13:08 Відповісти
Методички это ваше, тут с вами не сравниться.
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24.01.2022 12:31 Відповісти
 
 