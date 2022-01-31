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Первые результаты расследования стрельбы на "Южмаше" ожидают до конца недели, - Енин

Первые результаты расследования стрельбы на

Начала работу комиссия по расследованию стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре, во время которой погибли пять человек и столько же получили ранения.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", - сказал он.

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Комиссия проверит, каким образом в Нацгвардии реагировали на жалобы к руководителям воинской части, соблюден ли порядок хранения оружия, имели ли место неуставные отношения.

Енин пообещал, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он лично будет сообщать о ходе расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.

Автор: 

Днепр (4444) МВД (9327) расследование (3049) стрельба (3267) Енин Евгений (328) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+6
Понятное дело - не Трухин ведь стрелял .
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31.01.2022 20:23 Ответить
+4
Просто так стрелять бі не стал. Что там творилось на смаом, скорее всего замнут
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31.01.2022 20:41 Ответить
+4
Так идите вместо них служить)
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31.01.2022 20:52 Ответить
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Понятное дело - не Трухин ведь стрелял .
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31.01.2022 20:23 Ответить
швиденько працюють. Перші напрацювання будуть. Потім други. Думаю що на розслідування вистарчить меньше двох років. Ну може трошки більше. Але не більше трьох.
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31.01.2022 20:26 Ответить
Хватит срочниками дыры закрывать...
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31.01.2022 20:29 Ответить
Так идите вместо них служить)
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31.01.2022 20:52 Ответить
Вместо них пусть идут депутатьі, а в ВР срочники. Какая разница где служить народу украиньі.
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31.01.2022 21:01 Ответить
Справа складна. Щоб всіх допитати тижня не вистачить.
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31.01.2022 20:30 Ответить
Бесплатная наводка, в карауле было не мене 3 человек с одной области , вполне могло быть землячество.
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31.01.2022 20:35 Ответить
Просто так стрелять бі не стал. Что там творилось на смаом, скорее всего замнут
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31.01.2022 20:41 Ответить
Да понятно что творилось, такое десятилетями творится в среде срочников. Татарин рассрелял 8 кацапов, потому что они его избивали и хотели изнасиловать, а этого никто не избивал не насиловал, наверняка пацаны почуяли в выродке маньячка и травили. Рябчук делом доказал что сослуживцы не ошиблись, таки тварь, маньяк и женоненавистник.
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01.02.2022 07:56 Ответить
Ты там был, свечу держал? Какие чуткие пацаны, почему же не спаслись с такой чуйкой, наверное от безнаказанности действий которые они творили с молодым призовом.
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01.02.2022 11:03 Ответить
Конечно же, виновного назначат (спишут всё на этого пацана) и никто не будет копать глубоко и искать системные ошибки.
КОРРУПЦИЯ РУЛИТ!
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31.01.2022 20:47 Ответить
Уже погоны полетели и пошла волна по СМИ о пытках, преследовании, что руководство Нацгвардии превышало полномочия. Так что не замнут уже. Дело громкое.
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31.01.2022 21:54 Ответить
Поліграф будуть проходить усі бійці і їх командири? Ні? Тоді не іпіть мозги людям
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31.01.2022 21:03 Ответить
Пришлют полиграф полиграфовича, и он напишет как выгодно командованию.
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01.02.2022 11:10 Ответить
Могло все буть,але двох жінок в упор,це вже кончений одморозок.
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31.01.2022 21:24 Ответить
он убийца и никакого оправдания быть не может!
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31.01.2022 23:27 Ответить
стрелок - психопат. там ещё семейка сектантская.
и в военчасти не всё гладко.
такое стечение.
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01.02.2022 04:40 Ответить
А всё же вахтёрша ему все планы отступления поламала. Видимо продумал, как будет убегать, но не успел, опоздал, план Сирена был запущен. Она- герой.
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01.02.2022 07:11 Ответить
А чем сирена ему помешала? Долго не мог дозвониться из за глушилок и сказать что сдается?
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01.02.2022 11:07 Ответить
Спишут все на дедовщину.
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01.02.2022 07:14 Ответить
Хотя проблема конечно в медкомиссии. Как бывший работник психиатрии не верю, что у Рябчука невозможно было выявить психологические проблемы. Похоже он ярко выраженный шизоид, неадекватная замкность по любому фигурировала и в характеристиках, это при краткой беседе выявляется и путевку в Нацгвардию он бы не получил при адекватной комиссии.
По большому счету вина лежит на военных медиках и кадровиках
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01.02.2022 08:03 Ответить
Бывших не бывает, профессия накладывает отпечаток.
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01.02.2022 11:08 Ответить
Ліквідувати ту совкову відрижку - ВеВе.
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01.02.2022 12:27 Ответить
 
 