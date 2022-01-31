Первые результаты расследования стрельбы на "Южмаше" ожидают до конца недели, - Енин

Начала работу комиссия по расследованию стрельбы на территории завода "Южмаш" в Днепре, во время которой погибли пять человек и столько же получили ранения.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"До конца недели будут первые наработки. Наша цель - шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем", - сказал он.

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Комиссия проверит, каким образом в Нацгвардии реагировали на жалобы к руководителям воинской части, соблюден ли порядок хранения оружия, имели ли место неуставные отношения.

Енин пообещал, что комиссия установит все обстоятельства и нюансы дела, а он лично будет сообщать о ходе расследования.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.