Перші результати розслідування стрілянини на "Південмаші" очікують до кінця тижня, - Єнін

Розпочала роботу комісія з розслідування стрілянини на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, під час якої загинули п’ятеро людей та ще стільки ж дістали поранення.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій в майбутньому", - сказав він.

Комісія перевірить, яким чином у Нацгвардії реагували на скарги до керівників військової частини, чи було дотримано порядок зберігання зброї, чи мали місце нестатутні відносини.

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Єнін пообіцяв, що комісія встановить всі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про хід розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна.