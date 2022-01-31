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Новини
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Перші результати розслідування стрілянини на "Південмаші" очікують до кінця тижня, - Єнін

Перші результати розслідування стрілянини на

Розпочала роботу комісія з розслідування стрілянини на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, під час якої загинули п’ятеро людей та ще стільки ж дістали поранення.

Про це повідомив перший заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"До кінця тижня будуть перші напрацювання. Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій в майбутньому", - сказав він.

Комісія перевірить, яким чином у Нацгвардії реагували на скарги до керівників військової частини, чи було дотримано порядок зберігання зброї, чи мали місце нестатутні відносини.

Читайте: Стрілянина у Дніпрі: ДБР шукає жінку, яка вивезла Рябчука з міста

Єнін пообіцяв, що комісія встановить всі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомлятиме про хід розслідування.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані, але динаміка - позитивна

Автор: 

Дніпро (3302) МВС (3512) розслідування (2279) стрілянина (1794) Єнін Євген (348) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+6
Понятное дело - не Трухин ведь стрелял .
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31.01.2022 20:23 Відповісти
+4
Просто так стрелять бі не стал. Что там творилось на смаом, скорее всего замнут
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31.01.2022 20:41 Відповісти
+4
Так идите вместо них служить)
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31.01.2022 20:52 Відповісти
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Понятное дело - не Трухин ведь стрелял .
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31.01.2022 20:23 Відповісти
швиденько працюють. Перші напрацювання будуть. Потім други. Думаю що на розслідування вистарчить меньше двох років. Ну може трошки більше. Але не більше трьох.
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31.01.2022 20:26 Відповісти
Хватит срочниками дыры закрывать...
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31.01.2022 20:29 Відповісти
Так идите вместо них служить)
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31.01.2022 20:52 Відповісти
Вместо них пусть идут депутатьі, а в ВР срочники. Какая разница где служить народу украиньі.
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31.01.2022 21:01 Відповісти
Справа складна. Щоб всіх допитати тижня не вистачить.
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31.01.2022 20:30 Відповісти
Бесплатная наводка, в карауле было не мене 3 человек с одной области , вполне могло быть землячество.
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31.01.2022 20:35 Відповісти
Просто так стрелять бі не стал. Что там творилось на смаом, скорее всего замнут
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31.01.2022 20:41 Відповісти
Да понятно что творилось, такое десятилетями творится в среде срочников. Татарин рассрелял 8 кацапов, потому что они его избивали и хотели изнасиловать, а этого никто не избивал не насиловал, наверняка пацаны почуяли в выродке маньячка и травили. Рябчук делом доказал что сослуживцы не ошиблись, таки тварь, маньяк и женоненавистник.
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01.02.2022 07:56 Відповісти
Ты там был, свечу держал? Какие чуткие пацаны, почему же не спаслись с такой чуйкой, наверное от безнаказанности действий которые они творили с молодым призовом.
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01.02.2022 11:03 Відповісти
Конечно же, виновного назначат (спишут всё на этого пацана) и никто не будет копать глубоко и искать системные ошибки.
КОРРУПЦИЯ РУЛИТ!
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31.01.2022 20:47 Відповісти
Уже погоны полетели и пошла волна по СМИ о пытках, преследовании, что руководство Нацгвардии превышало полномочия. Так что не замнут уже. Дело громкое.
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31.01.2022 21:54 Відповісти
Поліграф будуть проходить усі бійці і їх командири? Ні? Тоді не іпіть мозги людям
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31.01.2022 21:03 Відповісти
Пришлют полиграф полиграфовича, и он напишет как выгодно командованию.
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01.02.2022 11:10 Відповісти
Могло все буть,але двох жінок в упор,це вже кончений одморозок.
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31.01.2022 21:24 Відповісти
он убийца и никакого оправдания быть не может!
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31.01.2022 23:27 Відповісти
стрелок - психопат. там ещё семейка сектантская.
и в военчасти не всё гладко.
такое стечение.
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01.02.2022 04:40 Відповісти
А всё же вахтёрша ему все планы отступления поламала. Видимо продумал, как будет убегать, но не успел, опоздал, план Сирена был запущен. Она- герой.
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01.02.2022 07:11 Відповісти
А чем сирена ему помешала? Долго не мог дозвониться из за глушилок и сказать что сдается?
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01.02.2022 11:07 Відповісти
Спишут все на дедовщину.
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01.02.2022 07:14 Відповісти
Хотя проблема конечно в медкомиссии. Как бывший работник психиатрии не верю, что у Рябчука невозможно было выявить психологические проблемы. Похоже он ярко выраженный шизоид, неадекватная замкность по любому фигурировала и в характеристиках, это при краткой беседе выявляется и путевку в Нацгвардию он бы не получил при адекватной комиссии.
По большому счету вина лежит на военных медиках и кадровиках
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01.02.2022 08:03 Відповісти
Бывших не бывает, профессия накладывает отпечаток.
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01.02.2022 11:08 Відповісти
Ліквідувати ту совкову відрижку - ВеВе.
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01.02.2022 12:27 Відповісти
 
 