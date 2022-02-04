Дело Трухина не доведут до конца, - Рябошапка

Руководство правоохранительных органов не демонстрирует стремление расследовать и довести до логического завершения дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для того чтобы дело завершилось результатом, который бы устроил наше общество, нужны независимые правоохранительные органы. А мы сегодня видим, что ни генеральный прокурор, ни руководитель Государственного бюро расследований, ни министр внутренних дел не являются независимыми лицами, возглавляющими эти правоохранительные органы - это первое. Второе – мы должны учитывать, что уже прошло пять месяцев и, мне кажется, за пять месяцев были использованы все возможные и невозможные способы для того, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы подтвердить вину Трухина, или наоборот его бы могли оправдать", – сказал он.

Рябошапка считает, что перспективы расследования ДТП с Трухиным сомнительны. А обществу остается надеяться только на журналистов – возможно, они смогут найти и обнародовать обстоятельства резонансного ДТП.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.