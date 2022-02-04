Дело Трухина не доведут до конца, - Рябошапка
Руководство правоохранительных органов не демонстрирует стремление расследовать и довести до логического завершения дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для того чтобы дело завершилось результатом, который бы устроил наше общество, нужны независимые правоохранительные органы. А мы сегодня видим, что ни генеральный прокурор, ни руководитель Государственного бюро расследований, ни министр внутренних дел не являются независимыми лицами, возглавляющими эти правоохранительные органы - это первое. Второе – мы должны учитывать, что уже прошло пять месяцев и, мне кажется, за пять месяцев были использованы все возможные и невозможные способы для того, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы подтвердить вину Трухина, или наоборот его бы могли оправдать", – сказал он.
Рябошапка считает, что перспективы расследования ДТП с Трухиным сомнительны. А обществу остается надеяться только на журналистов – возможно, они смогут найти и обнародовать обстоятельства резонансного ДТП.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це відео доводить намагання монастирського дати хабаря поліцейському (грошима чи батончиками Рошен - не має значення. Це - намагання підкупу представника влади) та здриснути з місця події. Цього досить, щоб у нього на деякий час небо було в клітинку.
Неуважаемый Рябошапка, Вы лично в этом фарсе участвовали. А теперь такой, типа, Д'артаньян.
Ага. Прямо как Рюкзаков. Обличители мамкины!
Тьфу!
Ктото вообще анализирует на что телеканал Рада тратит деньги налогоплательщика ??!
‼️Конечно , ЕСЛИ ЦЕЛЬ редакционной политики канала ОТОДВИНУТЬ национальную и патриотическую культуру и ТИХО заменить ее на совок , то тогда понятно это действо .