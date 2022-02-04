РУС
Дело Трухина не доведут до конца, - Рябошапка

Руководство правоохранительных органов не демонстрирует стремление расследовать и довести до логического завершения дело о ДТП с участием "слуги народа" Трухина.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка, сообщает Цензор.НЕТ.

"Для того чтобы дело завершилось результатом, который бы устроил наше общество, нужны независимые правоохранительные органы. А мы сегодня видим, что ни генеральный прокурор, ни руководитель Государственного бюро расследований, ни министр внутренних дел не являются независимыми лицами, возглавляющими эти правоохранительные органы - это первое. Второе – мы должны учитывать, что уже прошло пять месяцев и, мне кажется, за пять месяцев были использованы все возможные и невозможные способы для того, чтобы уничтожить доказательства, которые могли бы подтвердить вину Трухина, или наоборот его бы могли оправдать", – сказал он.

Читайте также: Аваков: Когда стало ясно, что дело Трухина не расследуют, кто-то снял копию видео с полицейской камеры

Рябошапка считает, что перспективы расследования ДТП с Трухиным сомнительны. А обществу остается надеяться только на журналистов – возможно, они смогут найти и обнародовать обстоятельства резонансного ДТП.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Топ комментарии
+6
Трухін забагато знає. Його не здадуть. Здати його - втратити майже все. Тому скоро побачимо, що це відео - зовсім не відео, його нема, поліціянт, на чию камеру воно було знято - зовсім не поліціянт, та був звільнений за місяць до події, Трухіна катували, щоб це відео зняти і т.п.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:18 Ответить
+6
????
Це відео доводить намагання монастирського дати хабаря поліцейському (грошима чи батончиками Рошен - не має значення. Це - намагання підкупу представника влади) та здриснути з місця події. Цього досить, щоб у нього на деякий час небо було в клітинку.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:26 Ответить
+6
Якщо і знає то не розуміє. Головне для "слуг" що він такий самий як і вони представник національної меншини... Вже просто блювати хочеться від жидівських прізвищ в усіх зе-зашкварах...
показать весь комментарий
04.02.2022 23:30 Ответить
Нет, просто для суда это видео элементарно ничего не доказывает. Трухин на нем признается что был за рулем? Наоборот, он это отрицает и просит на этом основании его отпустить. Трухин предлагает взятку полицейским? Он даже не говорит чего именно у него в сумке 150 тысяч - гривен, долларов, билетов банка приколов или печенек. Рябошапка это понимает и уже стелит соломку под будущую бесперспективность дела.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:22 Ответить
????
Це відео доводить намагання монастирського дати хабаря поліцейському (грошима чи батончиками Рошен - не має значення. Це - намагання підкупу представника влади) та здриснути з місця події. Цього досить, щоб у нього на деякий час небо було в клітинку.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:26 Ответить
Если неизвестно чем конкретно дают взятку - это не считается за взятку. Такая практика, поэтому в подобных делах всегда делают контрольную передачу меченных денег.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:30 Ответить
То - ваша власна думка. Зараз відкривають справи з набагато, на декілька порядків менш значущими доказами, навіть зовсім без доказів. Просто трухін - вагомий представник зебілокоманди. І здати його здати себе.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:42 Ответить
Бред сивой кобылы
показать весь комментарий
05.02.2022 00:01 Ответить
Ну, звичайно. Ви праві. Монастирський не винен. Він - ідеальний представник зебілокоманди. З нього всі повинні брати приклад і робити так само.
показать весь комментарий
05.02.2022 00:18 Ответить
Ти і Сива кобила. Або осел, чи навіть мул
показать весь комментарий
05.02.2022 09:10 Ответить
А очки на месте водителя Трухин зачем искал? Он не полез их искать назад или на место рядом с водителем - он полез искать их именно на место водителя, а это много о чем говорит. Если бы у нас была нормальная полиция, то уже и звонки Трухина бы отследили, и съемки с камер, которых там наверняка через каждые несколько километров натыкано (а они есть - и я уверен, что очкарик семитской внешности за рулем на них также отчетливо виден) предоставили. Вы понимаете, что в современном мире не проблема отследить движение машины от ресторана, бара, дома, заправки и т.д.? Везде есть камеры, в том числе и на дороге, по которой они двигались. Вот только обычных Васей почему-то сразу вычисляют, а приближенных к ОП нет.
показать весь комментарий
05.02.2022 02:45 Ответить
У меня много очков в машине ,для дали, для близи, от солнца и тд. И лежат в разных местах про запас. Есть очки и дома и на даче. Чем больше очков, тем лучше.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:35 Ответить
Да, на видео он не признается, что был за рулем. Вместе с тем, пытаясь "тихонько уйти в лес", полицейский говорит Трухину остаться, так как есть свидетели, которые утверждают, что за рулем был именно он. Теперь по логике вещей - если человек не чувствует за собой никакой вины и действительно не был за рулем, зачем ему тогда настойчиво пытаться уйти с места ДТП, не дождавшись следственной группы и пытаясь "договориться" об этом с полицейским? Дальше, видя, как его кент (так он его назвал) весь в крови и сильно пострадал, плюет на это и все равно пытается уйти, не дожавшись скорой помощи. Довольно странно и подозрительно. При желании властей - это дело можно было бы раскрутить и установить вину Трухина (свидели, отпечатки в машине и т.д.)
показать весь комментарий
05.02.2022 04:12 Ответить
Справа не в "національній меншині", а в приналежності до шапіто.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:43 Ответить
І в цьому теж.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:50 Ответить
тогда это будет сигналом о том, что пора делать перезагрузку нынешней власти .которая не справляется с возложенной на неё задачей
показать весь комментарий
04.02.2022 23:22 Ответить
"до кінця" потрібно довести владу ослячу, таких трухіних у них цілий квартал.
показать весь комментарий
04.02.2022 23:29 Ответить
Ой, а кто это тут говорит?
Неуважаемый Рябошапка, Вы лично в этом фарсе участвовали. А теперь такой, типа, Д'артаньян.
Ага. Прямо как Рюкзаков. Обличители мамкины!
Тьфу!
показать весь комментарий
04.02.2022 23:43 Ответить
А це не важливо хто говорить. Навіть якщо б Гітлер був живий і давав свідчення вони б що не приймались би до уваги лише тому що це говорить вбивця?
показать весь комментарий
05.02.2022 08:28 Ответить
В 23,26 по телеканалу Рада пошло поздравление кого-то с днём рождения и поставили клип - шансон на русском языке ‼️‼️‼️

Ктото вообще анализирует на что телеканал Рада тратит деньги налогоплательщика ??!
показать весь комментарий
04.02.2022 23:49 Ответить
і що вам не подобається з шансону.....пісні на російській мові і я люблю слухати. Наприклад покійної Герман - голос від Бога. А Висоцький, зміст його пісень за душу бере. Втім, все залежить від смаку, комусь і "гир-гир, пан пердир" може сподобатись....я ж вибираю голос, зміст і музику. Це бачив недавно картину: стоїть пан бомж в обідраній одежині і баче дівчину в драних джинсах....стоїть і думає: ого, то я ще модняк....отакі нині і пісні пішли....
показать весь комментарий
05.02.2022 01:01 Ответить
Да, лоховство - это образ жизни , не думаю, что это проявляется у вас только любовью к герман и высоцкому...
показать весь комментарий
05.02.2022 07:46 Ответить
😀
показать весь комментарий
05.02.2022 09:15 Ответить
ну, не тільки Висоцький і Герман, є і інші виконвці, в тому *******....не давайте злості опанувати вашим розумом, не можна ярлики вішати на мову та народ.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:39 Ответить
Канал РАДА - на деньги украинского налогоплательщика создан не для того , чтобы КАЦАПСКИЙ ШАНСОН КРУТИТЬ
‼️Конечно , ЕСЛИ ЦЕЛЬ редакционной политики канала ОТОДВИНУТЬ национальную и патриотическую культуру и ТИХО заменить ее на совок , то тогда понятно это действо .
показать весь комментарий
05.02.2022 09:14 Ответить
а якого дідька ви тоді щирий українець на російській мові вітер тут гоните?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:29 Ответить
Еще одна обиженная жена зеледента с бородой. Гарем где будут строить?
показать весь комментарий
04.02.2022 23:58 Ответить
Конечно не доведут🤣 Кто ж сомневается? Жрите ложкой. 73% неумных "электоратов"
показать весь комментарий
05.02.2022 00:22 Ответить
Потрібно створити ТСК, Мар*яну головихою і істина буде "встановлена"- Рафік нєувіноват.
показать весь комментарий
05.02.2022 08:05 Ответить
Как и "дело"Шеремета.Капитан очевидность пля...
показать весь комментарий
05.02.2022 08:11 Ответить
Шановні, можна, звичайно, щось патякати про суд та закон в країні беззаконня, про начеб-то правоохоронні органи, які безсумнівно охороняють лише владу, наголошуючи на тому, що вину представника партії мулів та лошаків Трухіна довести не вийде, але навіть це не важливо, бо люди, які не втратили здібність самостійно мислити, вже давно зрозуміли (багато ще до виборів 2019року), чим є насправді криворогий кодляк, чи то кагал, з його вождиком ЗЕлупою Янелохом. А Трухін що - просто ще один аргумент для здорової розумово частини виборців.
показать весь комментарий
05.02.2022 09:19 Ответить
А почему никто не поднял вопрос о том, откуда, от кого и куда Трухин вез деньги. Ведь не катаются просто люди со 150 000 долларов в багажнике.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:27 Ответить
Щоб справи доводили до кінця,треба було Майдан доводити до кінця!
показать весь комментарий
05.02.2022 10:43 Ответить
Звичайно не доведуть до кінця. Генпрокуратура вже звинувачує патрульних.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:30 Ответить
Ще з часів Стародавнього Риму відомо-безнаказаність і є головною причиною злочинів. Фактично це є один з головних постулатів Римського права. Але безнаказаність була, є і буде головною скрепою влади. Причому кожної, навіть супер демократичної. І кожна влада за цю скрепу бореться. Явно або ні. Просто в нас ця скрепа має настільки уродливі форми, що "за державу обидно". Готовий поспорити-Трухіну нічого не буде.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:42 Ответить
скоро очередное тело вылетит с балкона.....
показать весь комментарий
05.02.2022 15:26 Ответить
 
 