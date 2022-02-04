УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4087 відвідувачів онлайн
Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
7 620 38

Справу Трухіна не доведуть до кінця, - Рябошапка

Справу Трухіна не доведуть до кінця, - Рябошапка

Керівництво правоохоронних органів не демонструє прагнення розслідувати та довести до логічного завершення справу про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній очільник генеральної прокуратура Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб справа завершилася результатом, який би влаштував наше суспільство, потрібні незалежні правоохоронні органи. А ми сьогодні бачимо, що ані генеральний прокурор, ані керівник Державного буро розслідувань, ані міністр внутрішніх справ не незалежними особами, що оцолюють ці правоохоронні органи – це перше. Друге – ми повинні враховувати, що вже минуло п’ять місяців і, мені здається, за п’ять місяців було використано всі можливі і неможливі способи для того, щоб знищити докази, які могли би підтвердити провину Трухіна, або навпаки які його би могли виправдати", – сказав він.

Читайте: Аваков: Коли стало зрозуміло, що справу Трухіна не розслідують, хтось зняв копію відео з камери поліцейського

Рябошапка вважає, що перспективи розслідування ДТП з Трухіним є сумнівними. А суспільстсу залишається сподіватися тільки на журналістів - можливо, вони зможуть знайти та оприлюднити обставини резонансного ДТП.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

ДТП (4543) цензура (368) шоу Шустера (309) Рябошапка Руслан (441) Трухін Олександр (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Трухін забагато знає. Його не здадуть. Здати його - втратити майже все. Тому скоро побачимо, що це відео - зовсім не відео, його нема, поліціянт, на чию камеру воно було знято - зовсім не поліціянт, та був звільнений за місяць до події, Трухіна катували, щоб це відео зняти і т.п.
показати весь коментар
04.02.2022 23:18 Відповісти
+6
????
Це відео доводить намагання монастирського дати хабаря поліцейському (грошима чи батончиками Рошен - не має значення. Це - намагання підкупу представника влади) та здриснути з місця події. Цього досить, щоб у нього на деякий час небо було в клітинку.
показати весь коментар
04.02.2022 23:26 Відповісти
+6
Якщо і знає то не розуміє. Головне для "слуг" що він такий самий як і вони представник національної меншини... Вже просто блювати хочеться від жидівських прізвищ в усіх зе-зашкварах...
показати весь коментар
04.02.2022 23:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трухін забагато знає. Його не здадуть. Здати його - втратити майже все. Тому скоро побачимо, що це відео - зовсім не відео, його нема, поліціянт, на чию камеру воно було знято - зовсім не поліціянт, та був звільнений за місяць до події, Трухіна катували, щоб це відео зняти і т.п.
показати весь коментар
04.02.2022 23:18 Відповісти
Нет, просто для суда это видео элементарно ничего не доказывает. Трухин на нем признается что был за рулем? Наоборот, он это отрицает и просит на этом основании его отпустить. Трухин предлагает взятку полицейским? Он даже не говорит чего именно у него в сумке 150 тысяч - гривен, долларов, билетов банка приколов или печенек. Рябошапка это понимает и уже стелит соломку под будущую бесперспективность дела.
показати весь коментар
04.02.2022 23:22 Відповісти
????
Це відео доводить намагання монастирського дати хабаря поліцейському (грошима чи батончиками Рошен - не має значення. Це - намагання підкупу представника влади) та здриснути з місця події. Цього досить, щоб у нього на деякий час небо було в клітинку.
показати весь коментар
04.02.2022 23:26 Відповісти
Если неизвестно чем конкретно дают взятку - это не считается за взятку. Такая практика, поэтому в подобных делах всегда делают контрольную передачу меченных денег.
показати весь коментар
04.02.2022 23:30 Відповісти
То - ваша власна думка. Зараз відкривають справи з набагато, на декілька порядків менш значущими доказами, навіть зовсім без доказів. Просто трухін - вагомий представник зебілокоманди. І здати його здати себе.
показати весь коментар
04.02.2022 23:42 Відповісти
Бред сивой кобылы
показати весь коментар
05.02.2022 00:01 Відповісти
Ну, звичайно. Ви праві. Монастирський не винен. Він - ідеальний представник зебілокоманди. З нього всі повинні брати приклад і робити так само.
показати весь коментар
05.02.2022 00:18 Відповісти
Ти і Сива кобила. Або осел, чи навіть мул
показати весь коментар
05.02.2022 09:10 Відповісти
А очки на месте водителя Трухин зачем искал? Он не полез их искать назад или на место рядом с водителем - он полез искать их именно на место водителя, а это много о чем говорит. Если бы у нас была нормальная полиция, то уже и звонки Трухина бы отследили, и съемки с камер, которых там наверняка через каждые несколько километров натыкано (а они есть - и я уверен, что очкарик семитской внешности за рулем на них также отчетливо виден) предоставили. Вы понимаете, что в современном мире не проблема отследить движение машины от ресторана, бара, дома, заправки и т.д.? Везде есть камеры, в том числе и на дороге, по которой они двигались. Вот только обычных Васей почему-то сразу вычисляют, а приближенных к ОП нет.
показати весь коментар
05.02.2022 02:45 Відповісти
У меня много очков в машине ,для дали, для близи, от солнца и тд. И лежат в разных местах про запас. Есть очки и дома и на даче. Чем больше очков, тем лучше.
показати весь коментар
05.02.2022 09:35 Відповісти
Да, на видео он не признается, что был за рулем. Вместе с тем, пытаясь "тихонько уйти в лес", полицейский говорит Трухину остаться, так как есть свидетели, которые утверждают, что за рулем был именно он. Теперь по логике вещей - если человек не чувствует за собой никакой вины и действительно не был за рулем, зачем ему тогда настойчиво пытаться уйти с места ДТП, не дождавшись следственной группы и пытаясь "договориться" об этом с полицейским? Дальше, видя, как его кент (так он его назвал) весь в крови и сильно пострадал, плюет на это и все равно пытается уйти, не дожавшись скорой помощи. Довольно странно и подозрительно. При желании властей - это дело можно было бы раскрутить и установить вину Трухина (свидели, отпечатки в машине и т.д.)
показати весь коментар
05.02.2022 04:12 Відповісти
Якщо і знає то не розуміє. Головне для "слуг" що він такий самий як і вони представник національної меншини... Вже просто блювати хочеться від жидівських прізвищ в усіх зе-зашкварах...
показати весь коментар
04.02.2022 23:30 Відповісти
Справа не в "національній меншині", а в приналежності до шапіто.
показати весь коментар
04.02.2022 23:43 Відповісти
І в цьому теж.
показати весь коментар
04.02.2022 23:50 Відповісти
тогда это будет сигналом о том, что пора делать перезагрузку нынешней власти .которая не справляется с возложенной на неё задачей
показати весь коментар
04.02.2022 23:22 Відповісти
"до кінця" потрібно довести владу ослячу, таких трухіних у них цілий квартал.
показати весь коментар
04.02.2022 23:29 Відповісти
Ой, а кто это тут говорит?
Неуважаемый Рябошапка, Вы лично в этом фарсе участвовали. А теперь такой, типа, Д'артаньян.
Ага. Прямо как Рюкзаков. Обличители мамкины!
Тьфу!
показати весь коментар
04.02.2022 23:43 Відповісти
А це не важливо хто говорить. Навіть якщо б Гітлер був живий і давав свідчення вони б що не приймались би до уваги лише тому що це говорить вбивця?
показати весь коментар
05.02.2022 08:28 Відповісти
В 23,26 по телеканалу Рада пошло поздравление кого-то с днём рождения и поставили клип - шансон на русском языке ‼️‼️‼️

Ктото вообще анализирует на что телеканал Рада тратит деньги налогоплательщика ??!
показати весь коментар
04.02.2022 23:49 Відповісти
і що вам не подобається з шансону.....пісні на російській мові і я люблю слухати. Наприклад покійної Герман - голос від Бога. А Висоцький, зміст його пісень за душу бере. Втім, все залежить від смаку, комусь і "гир-гир, пан пердир" може сподобатись....я ж вибираю голос, зміст і музику. Це бачив недавно картину: стоїть пан бомж в обідраній одежині і баче дівчину в драних джинсах....стоїть і думає: ого, то я ще модняк....отакі нині і пісні пішли....
показати весь коментар
05.02.2022 01:01 Відповісти
Да, лоховство - это образ жизни , не думаю, что это проявляется у вас только любовью к герман и высоцкому...
показати весь коментар
05.02.2022 07:46 Відповісти
😀
показати весь коментар
05.02.2022 09:15 Відповісти
ну, не тільки Висоцький і Герман, є і інші виконвці, в тому *******....не давайте злості опанувати вашим розумом, не можна ярлики вішати на мову та народ.
показати весь коментар
05.02.2022 11:39 Відповісти
Канал РАДА - на деньги украинского налогоплательщика создан не для того , чтобы КАЦАПСКИЙ ШАНСОН КРУТИТЬ
‼️Конечно , ЕСЛИ ЦЕЛЬ редакционной политики канала ОТОДВИНУТЬ национальную и патриотическую культуру и ТИХО заменить ее на совок , то тогда понятно это действо .
показати весь коментар
05.02.2022 09:14 Відповісти
а якого дідька ви тоді щирий українець на російській мові вітер тут гоните?
показати весь коментар
05.02.2022 11:29 Відповісти
Еще одна обиженная жена зеледента с бородой. Гарем где будут строить?
показати весь коментар
04.02.2022 23:58 Відповісти
Конечно не доведут🤣 Кто ж сомневается? Жрите ложкой. 73% неумных "электоратов"
показати весь коментар
05.02.2022 00:22 Відповісти
Потрібно створити ТСК, Мар*яну головихою і істина буде "встановлена"- Рафік нєувіноват.
показати весь коментар
05.02.2022 08:05 Відповісти
Как и "дело"Шеремета.Капитан очевидность пля...
показати весь коментар
05.02.2022 08:11 Відповісти
Шановні, можна, звичайно, щось патякати про суд та закон в країні беззаконня, про начеб-то правоохоронні органи, які безсумнівно охороняють лише владу, наголошуючи на тому, що вину представника партії мулів та лошаків Трухіна довести не вийде, але навіть це не важливо, бо люди, які не втратили здібність самостійно мислити, вже давно зрозуміли (багато ще до виборів 2019року), чим є насправді криворогий кодляк, чи то кагал, з його вождиком ЗЕлупою Янелохом. А Трухін що - просто ще один аргумент для здорової розумово частини виборців.
показати весь коментар
05.02.2022 09:19 Відповісти
А почему никто не поднял вопрос о том, откуда, от кого и куда Трухин вез деньги. Ведь не катаются просто люди со 150 000 долларов в багажнике.
показати весь коментар
05.02.2022 10:27 Відповісти
Щоб справи доводили до кінця,треба було Майдан доводити до кінця!
показати весь коментар
05.02.2022 10:43 Відповісти
Звичайно не доведуть до кінця. Генпрокуратура вже звинувачує патрульних.
показати весь коментар
05.02.2022 11:30 Відповісти
Ще з часів Стародавнього Риму відомо-безнаказаність і є головною причиною злочинів. Фактично це є один з головних постулатів Римського права. Але безнаказаність була, є і буде головною скрепою влади. Причому кожної, навіть супер демократичної. І кожна влада за цю скрепу бореться. Явно або ні. Просто в нас ця скрепа має настільки уродливі форми, що "за державу обидно". Готовий поспорити-Трухіну нічого не буде.
показати весь коментар
05.02.2022 11:42 Відповісти
скоро очередное тело вылетит с балкона.....
показати весь коментар
05.02.2022 15:26 Відповісти
 
 