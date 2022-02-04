Справу Трухіна не доведуть до кінця, - Рябошапка

Керівництво правоохоронних органів не демонструє прагнення розслідувати та довести до логічного завершення справу про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив колишній очільник генеральної прокуратура Руслан Рябошапка, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб справа завершилася результатом, який би влаштував наше суспільство, потрібні незалежні правоохоронні органи. А ми сьогодні бачимо, що ані генеральний прокурор, ані керівник Державного буро розслідувань, ані міністр внутрішніх справ не незалежними особами, що оцолюють ці правоохоронні органи – це перше. Друге – ми повинні враховувати, що вже минуло п’ять місяців і, мені здається, за п’ять місяців було використано всі можливі і неможливі способи для того, щоб знищити докази, які могли би підтвердити провину Трухіна, або навпаки які його би могли виправдати", – сказав він.

Читайте: Аваков: Коли стало зрозуміло, що справу Трухіна не розслідують, хтось зняв копію відео з камери поліцейського

Рябошапка вважає, що перспективи розслідування ДТП з Трухіним є сумнівними. А суспільстсу залишається сподіватися тільки на журналістів - можливо, вони зможуть знайти та оприлюднити обставини резонансного ДТП.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.