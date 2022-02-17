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Стрельба на "Южмаше": в СИЗО к Рябчуку согласились пустить его руководство из НГУ. ДОКУМЕНТ

Стрельба на

Следователь Государственного бюро расследований разрешил пустить в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре его руководство. Такие действия адвокаты Артемия Рябчука расценили не просто как попытку давления на подзащитного, но и назвали преступными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL, в распоряжении которого оказался документ, подписанный Андреем Саляком.

В нем следователь ГБР сообщил начальнику Днепровского учреждения исполнения наказаний №4 Виктору Ермаченко, что "дает добро" на посещение Рябчука рядом лиц. Это – заместитель директора департамента персонала Главного управления Нацгвардии Украины Евгений Павелко, первый заместитель командира 1 стрелкового батальона – начальник штаба Назар Науменко, а также замначальника одного из отделов департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

Стрельба на Южмаше: в СИЗО к Рябчуку согласились пустить его руководство из НГУ 01

Издание обратилось за комментарием к адвокату Артемия Рябчука Тамиле Ульяновой. Она подтвердила подлинность документа и сообщила, что защита расценивает такое разрешение следователя не только как попытку оказать давление на нацгвардейца, но и как "преступные действия".

"Стороной защиты уже было озвучено о совершении органом досудебного следствия и лично следователем Саляком А.Б. ряда преступлений. А именно – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, нарушение права на защиту, служебная халатность, разглашение данных досудебного расследования и разглашение государственной тайны. Этот документ и является одним, но не единственным основанием для представления стороной защиты заявления о преступлении", – заявила Ульянова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о. командующего НГУ Лебедь

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Автор: 

Днепр (4408) СИЗО (1360) стрельба (3251) Национальная гвардия (2111) Рябчук (33) ГБР (2979)


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Топ комментарии
+5


Цікаві деталі піднялися по Рябчуку, який розстріляв нацгвардійців в Дніпрі

Особа в 2019 їздила в Московію до родички, а його матір покинула Україну в напрямку Московії відразу після початку його служби.
Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований
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17.02.2022 10:46
+4
Это событие 100%-й ответ на вопрос: Измениться ли что либо в наших воинских частях, после этой трагедии.
Дураку же понятно, что рвутся к нему не выяснить, а уговорить.
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17.02.2022 11:20
+3
Поверь, они умеют. Опыт у них большой.
Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
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17.02.2022 11:41
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Каяться підуть?
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17.02.2022 10:44 Ответить
ага шас! роби вуха побiльшe.
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17.02.2022 11:10 Ответить


Цікаві деталі піднялися по Рябчуку, який розстріляв нацгвардійців в Дніпрі

Особа в 2019 їздила в Московію до родички, а його матір покинула Україну в напрямку Московії відразу після початку його служби.
Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований
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17.02.2022 10:46 Ответить
Треба було прибрати цього виродка під час затримання. Щоб у инших кандидатів на таку роботу відпало бажання. Бо, я вас запевняю, років через 8 він вийде, якщо до того часу не обміняють на якогось донецького таксиста.
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17.02.2022 11:11 Ответить
Що тут цікавого? Приклад, Аліна Паш їздила до московії, подала підробну довідку, яку невідомо де взяла, була в базі Миротворця. "Враховуючи збіги, зараз перевіряється гіпотеза, чи міг він бути завербований." В Україні купа людей вештається по росії. Купа має там родичів. Купа продовжує родичатися навіть при цьому перебуваючи на службі в силових струкурах. Хотілось би вірити, що 27 озброєних лоботрясів не побороли РЕМБО, але це не так. На них напав вчорашній селюк. Один респек, що строковиків НГУ готує не погано, але застосована ця підготовка не за призначенням.
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17.02.2022 11:55 Ответить
Яка підготовка? Дайте підліткові "калашникова" проти неозброєних і він поводитиметься, як "рембо". Чому він не показав "підготовку", коли лежав рилом у асфальт? Страшно було?
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17.02.2022 12:14 Ответить
Чому не озброєних? Всі були озброєні, проінструктовані і за журналами знаходились на свої постах. А те, що вони несли так службу, втратили пильність і покидали зброю, бо важка, то вже розбереться відповідна комісія і слідство. За даними того ж слідства злочинець здався сам. А коли людина здається то вона добровільно лежить смирно рилом у асфальт. Подвигу поліції на цьому затриманні не було.
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17.02.2022 12:31 Ответить
Втратили чи не втратили пильність, але розстрілював він неозброєних. І у Вас суперечність: підготовка нац. гвардійців добра, але один розстріляв легко добре підготовлених нац. гвардійців. Подвигу поліції, звісно, не було, але ж і він, коли неозброєний, то зразу втратив свою "підготовку".
На полюванні проти неозброєних звірів також всі діють холоднокровно.
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17.02.2022 12:37 Ответить
МВС надало їм для несення служби табельну зброю, де вона була це їх питання. Я писав про добру підготовку СТРОКОВИКІВ. Контрактники це як слюсарі 6 розряду, вони на роботу ходять, а не несуть всі тяготи служби.
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17.02.2022 13:43 Ответить
Так він і розстріляв переважно строковиків.
Ми, коли в дитинстві грали у "війну" та знали, що нам нічого не загрожує, були такими героями, що ну. Приблизно так відчував себе й цей виродок.
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17.02.2022 13:47 Ответить
Вранье. По областному ТВ была передача с участием сельских соседей и школьных учителей. Да, его мать уехала в Россию помогать живущей там заболевшей дочери с ребенком сразу после того как Рябчук ушел в армию, но ДО этого случая.
И соседи и учителя положительно отзываются о нем, при чем буквально все подчеркивают что он всегда в школе отстаивал справедливость. Что с ним произошло они не понимают.
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17.02.2022 12:05 Ответить
Это ему мусора передачку принесли?..Иначе вот зачем они приперлись?))))
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17.02.2022 10:52 Ответить
мєнти просто такi самi з пуховим рилом.
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17.02.2022 11:11 Ответить
Новела кпк, мля.
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17.02.2022 11:00 Ответить
коли рило в пуху то зaвжди хоцця "покращити" ситуйовину.
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17.02.2022 11:08 Ответить
Вдавіть там цю гниду, вбивцю пяти людей.
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17.02.2022 11:15 Ответить
Це треба було робити в ту ніч біля забору на заводі, з метою затримання. А зараз йде слідство і ця "гида" не носить загрози суспільству і повинна отримати передбачене законом покарання.
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17.02.2022 11:58 Ответить
Это событие 100%-й ответ на вопрос: Измениться ли что либо в наших воинских частях, после этой трагедии.
Дураку же понятно, что рвутся к нему не выяснить, а уговорить.
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17.02.2022 11:20 Ответить
как можно уговорить обречённого на пж ? будешь отбывать , мы тебе булочку зашлём ?
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17.02.2022 11:33 Ответить
Поверь, они умеют. Опыт у них большой.
Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
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17.02.2022 11:41 Ответить
Сорян.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10
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17.02.2022 11:42 Ответить
кто вам эти ужастики понаплёл ? на дурку он не поедет ни при каких раскладах . на тюрьме он в одиночке . заедет на пж , максимум двушка и то не сразу . а на счёт гомосятины не буду даже обсуждать .
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17.02.2022 11:55 Ответить
Ну вы как "здрасьте"
Речь не обо мне и не о вас. Вы это всё знаете и я знаю не хуже вашего.
Речь о том, что в тюрьме сидит зелёный пацан в шоковом состоянии. В лёгкую встегнут ему что угодно.
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17.02.2022 12:06 Ответить
под что можно приболтать после пяти убиенных ? что может быть страшнее этого ? только на гнилой ноге если заедут ... всё остальное ниочём . никто его не будет ни пытать ни дуплить .
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17.02.2022 12:13 Ответить
У вас мнение или опыт?
Я работал в компании, где нач. СБ был бывший зам.нач. СИЗО. Из опыта общения с ним могу однозначно утверждать, что "нагрузят" пацана.
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17.02.2022 12:27 Ответить
не всё так однозначно как поведала вам замша хозяйки )))
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17.02.2022 12:30 Ответить
Дело в том, что он рассказывал практически аналогичный случай. Только там за пацаном было 3 реальных трупа. А "уговоры" закончились тем, что он на себя еще 2 взял.
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17.02.2022 12:38 Ответить
поживём-увидим что ему нарисуют и под какой интерес .
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17.02.2022 12:48 Ответить
Честно говоря, его судьба меня не особо-то и интересует.
Больше волнует тот бардак, который творится в НГУ и ВСУ, т.е. те причины которые привели к 5-и трупам. А то, что мы сейчас видим говорит о том, что вряд ли что-то изменится. Не с этим президентом, не с этим министром обороны, не с этой правоохранительной системой ...
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17.02.2022 13:19 Ответить
завтра будет труп
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17.02.2022 11:30 Ответить
Чего с ним возятся как с ссаной гордой,после 5 убитых только пожизненное.
Бедную девочку на проходной таскал за волосы,чтобы открыла двери и после этого пристрелил. Тварь. Не ведитесь на этих адвокатов,т.к. они делают себе рекламу, а этого урода представляют как жертву.
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17.02.2022 12:00 Ответить
Очевидно он скоро совершит суицид.Это всем выгодно
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17.02.2022 12:49 Ответить
и дал бог души врагов его в руки его бог отец не бог сын ето не абсолютная доброта господу видней
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18.02.2022 10:09 Ответить
 
 