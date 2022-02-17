Стрельба на "Южмаше": в СИЗО к Рябчуку согласились пустить его руководство из НГУ. ДОКУМЕНТ
Следователь Государственного бюро расследований разрешил пустить в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре его руководство. Такие действия адвокаты Артемия Рябчука расценили не просто как попытку давления на подзащитного, но и назвали преступными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL, в распоряжении которого оказался документ, подписанный Андреем Саляком.
В нем следователь ГБР сообщил начальнику Днепровского учреждения исполнения наказаний №4 Виктору Ермаченко, что "дает добро" на посещение Рябчука рядом лиц. Это – заместитель директора департамента персонала Главного управления Нацгвардии Украины Евгений Павелко, первый заместитель командира 1 стрелкового батальона – начальник штаба Назар Науменко, а также замначальника одного из отделов департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.
Издание обратилось за комментарием к адвокату Артемия Рябчука Тамиле Ульяновой. Она подтвердила подлинность документа и сообщила, что защита расценивает такое разрешение следователя не только как попытку оказать давление на нацгвардейца, но и как "преступные действия".
"Стороной защиты уже было озвучено о совершении органом досудебного следствия и лично следователем Саляком А.Б. ряда преступлений. А именно – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, нарушение права на защиту, служебная халатность, разглашение данных досудебного расследования и разглашение государственной тайны. Этот документ и является одним, но не единственным основанием для представления стороной защиты заявления о преступлении", – заявила Ульянова.
Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.
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Не пойдешь на наши условия - устроим ад в тюрьме. Запетушим и т.п.
Не пойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10 раз лучше, чем тюрьма. А через время и актировочку можно устроить.
Представляешь себе сейчас состояние этого пацана? Он на что угодно поведётся.
Непойдешь на наши условия - признаем невменяемым, отправим на психбольничку - в это в 10
Речь не обо мне и не о вас. Вы это всё знаете и я знаю не хуже вашего.
Речь о том, что в тюрьме сидит зелёный пацан в шоковом состоянии. В лёгкую встегнут ему что угодно.
Я работал в компании, где нач. СБ был бывший зам.нач. СИЗО. Из опыта общения с ним могу однозначно утверждать, что "нагрузят" пацана.
Больше волнует тот бардак, который творится в НГУ и ВСУ, т.е. те причины которые привели к 5-и трупам. А то, что мы сейчас видим говорит о том, что вряд ли что-то изменится. Не с этим президентом, не с этим министром обороны, не с этой правоохранительной системой ...
Бедную девочку на проходной таскал за волосы,чтобы открыла двери и после этого пристрелил. Тварь. Не ведитесь на этих адвокатов,т.к. они делают себе рекламу, а этого урода представляют как жертву.