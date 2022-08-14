Кулеба призывает ЕС и G7 запретить выдачу туристических виз гражданам РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и "Большой семерки" запретить выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в апреле Всемирная туристическая организация ООН приостановила членство России, поскольку "туризм является опорой мира и международной дружбы... Действия России неоправданны и противоречат самим принципам UNWTO". Звучит вполне применимым к запрету ЕС и "Большой семеркой" туристических виз для россиян", - говорится в сообщении.

3 августа сообщалось, что Финляндия намерена ввести визовые ограничения для россиян. Позже стало известно, что Латвия на неопределенный срок останавливает выдачу виз россиянам, кроме смерти родственников. Болгария также приостановила выдачу виз россиянам.

В то же время, СМИ сообщали, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Эстонские власти планируют не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгескими визами.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение прекратить выдачу виз россиянам нужно принять на уровне ЕС

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