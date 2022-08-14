РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости Война
2 931 20

Кулеба призывает ЕС и G7 запретить выдачу туристических виз гражданам РФ

росіяни

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и "Большой семерки" запретить выдачу туристических виз гражданам России.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в апреле Всемирная туристическая организация ООН приостановила членство России, поскольку "туризм является опорой мира и международной дружбы... Действия России неоправданны и противоречат самим принципам UNWTO". Звучит вполне применимым к запрету ЕС и "Большой семеркой" туристических виз для россиян", - говорится в сообщении.

3 августа сообщалось, что Финляндия намерена ввести визовые ограничения для россиян. Позже стало известно, что Латвия на неопределенный срок останавливает выдачу виз россиянам, кроме смерти родственников. Болгария также приостановила выдачу виз россиянам.

В то же время, СМИ сообщали, что прекращение выдачи шенгенских виз россиянам начали обсуждать в ЕС. Эстонские власти планируют не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгескими визами.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что решение прекратить выдачу виз россиянам нужно принять на уровне ЕС

Читайте также: В России - бум "шенгена", визы пытаются оформить "наперед", - СМИ

Автор: 

виза (1240) россия (96200) туризм (1543) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
хлопці, покажіть приклад, не видавайте законодавчо кацапні візи в Україну,
навіть коли мама кацапка в накацапії, а її неповнолітні діти, чомусь, в Україні...
показать весь комментарий
14.08.2022 18:26 Ответить
+7
так само не видавати візи громадянам України, які взяли громадянство рефії з 2014року до теперішнього часу.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:31 Ответить
+4
Спочатку страни прийняли те рішення, а потім Кулеба закликав. Ні дня без піару
показать весь комментарий
14.08.2022 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хлопці, покажіть приклад, не видавайте законодавчо кацапні візи в Україну,
навіть коли мама кацапка в накацапії, а її неповнолітні діти, чомусь, в Україні...
показать весь комментарий
14.08.2022 18:26 Ответить
та то таке.... головне щоб хтось щось за зеплесень зробив....
показать весь комментарий
14.08.2022 19:13 Ответить
Спочатку страни прийняли те рішення, а потім Кулеба закликав. Ні дня без піару
показать весь комментарий
14.08.2022 18:27 Ответить
Це відгук в пустій голові.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:30 Ответить
Ты хоть сам понял своей пустой головой , что ты написал. Украинский знаю прекрасно. Ты каким переводчиком пользовался))
показать весь комментарий
14.08.2022 19:01 Ответить
так користуйся....якщо мєтодічка дозволяє....
показать весь комментарий
14.08.2022 19:15 Ответить
НИ КТО , НИЧЕГО не принял , откуда такие мысли ?
показать весь комментарий
14.08.2022 18:31 Ответить
Польша, Страны Балтии, Финляндия в процессе
показать весь комментарий
14.08.2022 19:01 Ответить
розберися з кулебяками-алкашами в автсрііі
показать весь комментарий
14.08.2022 20:04 Ответить
ще ніхто нічого не прийняв. почали про це говорити. Кулеба просто підливає піздюлєй щоб швише чухалися. але там буде куча обмежень - у гості до рідних та до лікарів не заборонять
показать весь комментарий
15.08.2022 01:01 Ответить
так само не видавати візи громадянам України, які взяли громадянство рефії з 2014року до теперішнього часу.
показать весь комментарий
14.08.2022 18:31 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2022 18:34 Ответить
Наем це ж та х,...йня, яка тролила Яника за його корупцію?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:03 Ответить
Бельгия не выдает визы Шариковым Мацковии с 1 июля...Латвия Финляндия Болгария и Чехия риостановили выдачу виз на неопределенное время... Процесс идёт..
показать весь комментарий
14.08.2022 18:53 Ответить
Не розумію владу,то вони вимагають зняти санкції із головного гаманця пуйла абрамовича, який ніби спас аж 400 тисяч укракїнців, то вимагають покарання кацапів. У вас з логікою все нормально?
показать весь комментарий
14.08.2022 19:34 Ответить
мацкалям треба видавати тільки одну візу:
к іпеней матері
на бєлом катері
"мацква"
показать весь комментарий
14.08.2022 20:22 Ответить
Петров и Боширов назвали себя туристами в Солсбери
показать весь комментарий
14.08.2022 22:28 Ответить
они угрожают ядерной катастрофой всему миру. Вместо туристов приедут диверсанты. Европа для них враг сейчас
показать весь комментарий
14.08.2022 22:30 Ответить
Не сейчас, а всегда.
показать весь комментарий
15.08.2022 00:29 Ответить
 
 