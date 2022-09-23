Поводов для "истерической реакции" россиян на мобилизацию нет, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "истерической" реакцию россиян на мобилизацию. Но в Кремле полагают, что причин для истерик нет.
Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Можно еще было как-то понять такую истерическую реакцию в первые часы после объявления. Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня кабинетом министров были активированы все информационные линии. Минобороны регулярно отвечает на все вопросы. Пока нет дефицита в разъяснениях. Просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться", - сказал спикер Путина.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.
По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.
Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
Пожалуйста, подождите...
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
2 день: захват Київа
30 день: уйопуєм з підкиєва хітрим маньовром
45 день: палимо у відсіку з ************ і топимо Москву разом з 500-ами морячьками
60 день: топимо кілька барж навколо Зміїного, демонструємо шаг доброї волі і валимо звідти
90 день: підриваємо свої аеродроми у Криму
100 день: влаштовуємо турнір-забіг на велику дистанцію з Сумської, Чернігівської областей
150 день: повторюємо забіг у Харківський області, передаємо ЗСУ важке озброєння у кількості 400 штук різної техніки
- Чудовий план, мій президент!!
- А то!
- де-та на 200 день! обьявляем мобилизацию и набираем 300 тьіщ алкашей!
- прекрасно-прекрасно
Угадайте с трех раз, кто отец этого "мальчика", что в центре?
(для справки: справа - муж маргариты симоньян тигран кеосаян)
ты с сыном проконсультировался или сам такой умный?
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О, привет.
А как назвать ответ Николая Пескова(он же "господин Песков") в ответ на вызов в военкомат.
Это истерическая реакция в чистом виде
Нема чого скимлити: самі вибрали монстра.
Підгавкували, коли він нищив Грузію, Сирію, Україну, а тепер вже пізно.
І кацапське стадо почало щось підозрювати і в паніці бігає по загону. Тепер не "па тєліку" будуть "мачіть хахлов" под пивко, а мочити будуть вже їх.
https://www.youtube.com/watch?v=3ejQbEPAn-o
В Мелитополе ночью взорвали квартиру с семьей коллаборантов. Взрыв произошел в доме по улице Шмидта, 40. Погибли 2 человека - жители Мелитополя. Как сообщают интернет-издания, погибла семья коллаборнатов. Оксана Дерябина - бывшая заместитель начальника железнодорожной станции "Мелитополь". После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружения и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин - также являлся сотрудником железнодорожной станции "Мелитополь» и работал в подчинении жены. Говорят, был подкаблучником. Кроме того, в Мелитополе сегодня утром прогремел еще один взрыв примерно в 7 утра по улице А. Невского в районе охранной структуры орков. В чей дом прилетела взрывчатка, уточняется.
товаристч Сралин...дела плохо... киевская группировка попала в окружение и сложила оружие...в плен попало 655 000 солдат и офицеров,товаристч Сралин...
ви хатитэ сказат что Киев сдан?
Да, товаристч Сралин...
Жюков...Ви больше не начальник штаба РККА ...
21 сентября 2022
Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
А?
Якщо поглянути на другу світову війну то син Йосипа Сталіна Яків Сталін він також приймав участь у війні і загинув у таборі для військовополонених.
Але у путинят такого немає самі не йдуть дітей своїх не дають і нехай гинуть за їхні утопічні інтереси люди з малозабезпечених сімей а також інші народи.
Та й діти різних радянських начальників теж були на фронті.
Це вас не ******* Росія.