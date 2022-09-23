Поводов для "истерической реакции" россиян на мобилизацию нет, - Песков

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "истерической" реакцию россиян на мобилизацию. Но в Кремле полагают, что причин для истерик нет.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Можно еще было как-то понять такую истерическую реакцию в первые часы после объявления. Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня кабинетом министров были активированы все информационные линии. Минобороны регулярно отвечает на все вопросы. Пока нет дефицита в разъяснениях. Просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться", - сказал спикер Путина.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

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При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.