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Поводов для "истерической реакции" россиян на мобилизацию нет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "истерической" реакцию россиян на мобилизацию. Но в Кремле полагают, что причин для истерик нет.

Об этом он заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Можно еще было как-то понять такую истерическую реакцию в первые часы после объявления. Но, с другой стороны, уже со вчерашнего дня кабинетом министров были активированы все информационные линии. Минобороны регулярно отвечает на все вопросы. Пока нет дефицита в разъяснениях. Просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться", - сказал спикер Путина.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.

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При этом российские захватчики во временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.

По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.

Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.
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Топ комментарии
+29
Тбилиси....
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23.09.2022 13:51
+24
Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає...
_________________________________________________________________________________

О, привет.
А как назвать ответ Николая Пескова(он же "господин Песков") в ответ на вызов в военкомат.
Это истерическая реакция в чистом виде
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23.09.2022 13:32
+24
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23.09.2022 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Пітьма мобілізує живу силу на війну з Україною.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
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23.09.2022 13:28 Ответить
представьте, сидят шойблу и питун и составляют план:
2 день: захват Київа
30 день: уйопуєм з підкиєва хітрим маньовром
45 день: палимо у відсіку з ************ і топимо Москву разом з 500-ами морячьками
60 день: топимо кілька барж навколо Зміїного, демонструємо шаг доброї волі і валимо звідти
90 день: підриваємо свої аеродроми у Криму
100 день: влаштовуємо турнір-забіг на велику дистанцію з Сумської, Чернігівської областей
150 день: повторюємо забіг у Харківський області, передаємо ЗСУ важке озброєння у кількості 400 штук різної техніки

- Чудовий план, мій президент!!
- А то!
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23.09.2022 14:02 Ответить
- када начнем серьезна, мой президент?
- де-та на 200 день! обьявляем мобилизацию и набираем 300 тьіщ алкашей!
- прекрасно-прекрасно
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23.09.2022 14:12 Ответить
piskov - ti svajevo ushlopka na front uzhe zapakoval ?
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23.09.2022 13:29 Ответить
Його виродок казав же, що рєшіт ета па-другому 😄
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23.09.2022 13:53 Ответить


Угадайте с трех раз, кто отец этого "мальчика", что в центре?

(для справки: справа - муж маргариты симоньян тигран кеосаян)
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23.09.2022 18:56 Ответить
вставай ванька с военкомата звонят.....
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23.09.2022 13:29 Ответить
А ваню как ветром сдуло!
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23.09.2022 14:03 Ответить
где-то я уже это слышал?А,вспомнил! "Без паники!"
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23.09.2022 13:29 Ответить
дійно, чого істерити, баби ісчо нарожают
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23.09.2022 13:29 Ответить
от китайцев
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23.09.2022 13:31 Ответить
А його національність буде не "русский", а "китайский".
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23.09.2022 14:20 Ответить
Твой сынуля уже всё объяснил
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23.09.2022 13:30 Ответить
опа, смари хто заговорил!
ты с сыном проконсультировался или сам такой умный?
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23.09.2022 13:31 Ответить
Только что то твой сын истерил и звал папку чтобы защитил его от военкома. Может приведешь своего сына за руку на могилизацию?
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23.09.2022 13:31 Ответить
Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає...
_________________________________________________________________________________

О, привет.
А как назвать ответ Николая Пескова(он же "господин Песков") в ответ на вызов в военкомат.
Это истерическая реакция в чистом виде
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23.09.2022 13:32 Ответить
Вата! Спокуха! Кожен йде до РВС з своїм чорним мішком, купуйте, бо родіна під санкціями
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23.09.2022 13:34 Ответить
Оце правда!
Нема чого скимлити: самі вибрали монстра.
Підгавкували, коли він нищив Грузію, Сирію, Україну, а тепер вже пізно.
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23.09.2022 13:34 Ответить
росєяні - то вища каста на московії. А думка пересічного бидла нікому не цікава.
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23.09.2022 13:36 Ответить
Канєшно! Нє нада паніковать! Просто "втарая армія міра" внєзапно зникла в Україні з кінцями, зникли "вагнєровци", зникли "кадировци", розчинилися так, що прийшлося грести загальною мобілізацією (не ******* про "часткову") стадо цивільних.
І кацапське стадо почало щось підозрювати і в паніці бігає по загону. Тепер не "па тєліку" будуть "мачіть хахлов" под пивко, а мочити будуть вже їх.
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23.09.2022 13:38 Ответить
Washington Post повідомив, що Вашингтон у закритій формі попередив про конкретні наслідки для кремля, якщо рашисти спробують застосувати тактичну ядерну зброю в Україні Що саме зроблять з ********** не повідомляється, але не сумніваюся, що зроблять те, що належить з таким лайном
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23.09.2022 13:38 Ответить
Будуть "Пекельні санкції - 2"?
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23.09.2022 14:59 Ответить
Нашему царю показали фигу

https://www.youtube.com/watch?v=3ejQbEPAn-o
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23.09.2022 13:40 Ответить
Піськов вже зробив пластичну операцію сину, замаскувавши його під араба, а тепер стоїть у черзі на зміну зовнішності та полу. Симоньян та Скабеева, навпаки, замаскуються під китаянок, а Соловьову і маскуватись не треба, зразу видно - підар.
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23.09.2022 13:40 Ответить
замоскував під бабу, а не під араба
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23.09.2022 13:57 Ответить
Патерь нет,все идёт по плану...Киев взяли за три дня и семь месяцев... хенерал Каздлашенков не даст сбрехать..,но МогилиZaцыя спасет☠️☠️ РабZeю от дебилиZaции...☠️☠️🦍🦍карочи рабZeя встала с кален...🤣🦍
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23.09.2022 13:42 Ответить
кацапы! мабилизируйтесь и на кремль! писькова можете четвертовать в кабинете,а ***** выкуривайте с бункера! вас же 300 тыщ!
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23.09.2022 13:43 Ответить
*Пролы никогда не восстанут.*(с)
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23.09.2022 13:49 Ответить
С большим энтузиазмом весь рабздейский народ встретил радостную и долгожданную весть о мобиоблизации всех оставшихся уродов! Массовые гуляния происходят по всей пока еще сране.
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23.09.2022 13:44 Ответить
То они истерят от радости.
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23.09.2022 13:44 Ответить
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23.09.2022 13:45 Ответить
Через семь месяцев после того, как захватили Киев за два дня, объявлена мобилизация. Все идет по плану. Прошу отнестись с пониманием.
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23.09.2022 13:47 Ответить
"Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися" ))))) от это он подколол мобмяско по самым сильным их сторонам, трезвости и вдувчивости )))
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23.09.2022 13:47 Ответить
Apocalypto @Apocalypto321
В Мелитополе ночью взорвали квартиру с семьей коллаборантов. Взрыв произошел в доме по улице Шмидта, 40. Погибли 2 человека - жители Мелитополя. Как сообщают интернет-издания, погибла семья коллаборнатов. Оксана Дерябина - бывшая заместитель начальника железнодорожной станции "Мелитополь". После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружения и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин - также являлся сотрудником железнодорожной станции "Мелитополь» и работал в подчинении жены. Говорят, был подкаблучником. Кроме того, в Мелитополе сегодня утром прогремел еще один взрыв примерно в 7 утра по улице А. Невского в районе охранной структуры орков. В чей дом прилетела взрывчатка, уточняется.
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23.09.2022 13:48 Ответить
Файно
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23.09.2022 13:56 Ответить
СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ !!!
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23.09.2022 14:39 Ответить
Мелитополь... улица Сашки Невского... Ну-ну... "Это позор какой-то!" (с)
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23.09.2022 18:21 Ответить
мешок для паники не повод. мешок - это спортивный снаряд, забеги устраивали, помнится, в мешках. Это тоже можно считать забегом - кто первый в мешок. Разве это повод для истерики?
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23.09.2022 13:49 Ответить
Тбилиси....
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23.09.2022 13:51 Ответить
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23.09.2022 13:55 Ответить
Маршал Жюков чито у нас на Киевскам направлении?
товаристч Сралин...дела плохо... киевская группировка попала в окружение и сложила оружие...в плен попало 655 000 солдат и офицеров,товаристч Сралин...
ви хатитэ сказат что Киев сдан?
Да, товаристч Сралин...
Жюков...Ви больше не начальник штаба РККА ...
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23.09.2022 13:52 Ответить
Ага, військомати самі ********** через завантаження "мобіками"
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23.09.2022 14:05 Ответить
Піськов: "Приводов для истерики нет. Ну подумаешь, погибнуть можете. Ну и что? Я то буду жив. Не нервничайте."
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23.09.2022 14:06 Ответить
Писюнкоф, а твой поросёнощенок, тоже утилизирован в Украину! Как раз в самом соку, для "армии" копростана!
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23.09.2022 14:06 Ответить
Для мобілізованих москалів життя стане як в іграх RPG з відкритим світом без можливості розпочати все з початку. Перебуваючи у ворожому оточенні, у тому числі серед своїх, тепер треба знайти собі одяг, їжу, амуніцію, спробувати прокачати скіли, і не вмерти в перший же день.
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23.09.2022 14:07 Ответить
А сынка падла отмазал.
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23.09.2022 14:10 Ответить
Поводов нет, а истерика есть
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23.09.2022 14:11 Ответить
ну жил ты мирной жизнью, а потом проснулся немножко мертвый, какая тут истерика может быть...
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23.09.2022 14:15 Ответить
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
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23.09.2022 14:19 Ответить
Не "стерика", но *****.
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23.09.2022 14:21 Ответить
А чего ж это у твоего гнилого сперматозоида, Письков, была истерическая реакция?
А?
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23.09.2022 14:35 Ответить
Спочатку нема причин для паніки, а тепер для істерики😀
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23.09.2022 14:38 Ответить
Справа у тому що чому тоді діти син Пєскова не воює ? Син Медвєдєва ? Бо вони їх і не збирались відправляти на війну . Краще відправити бідних студентів .
Якщо поглянути на другу світову війну то син Йосипа Сталіна Яків Сталін він також приймав участь у війні і загинув у таборі для військовополонених.
Але у путинят такого немає самі не йдуть дітей своїх не дають і нехай гинуть за їхні утопічні інтереси люди з малозабезпечених сімей а також інші народи.
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23.09.2022 14:41 Ответить
А другий син Сталіна, Василь теж воював, був, навіть був здаєть командиром авіаполку.
Та й діти різних радянських начальників теж були на фронті.
Це вас не ******* Росія.
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23.09.2022 18:30 Ответить
Ну да сын писькова не в армии.
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23.09.2022 15:13 Ответить
Погоджуюся, вже не істерика а дрисня.
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23.09.2022 15:58 Ответить
Всё по плану! Потерь нет! Пакетов хватит на всех, не толпимся!
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23.09.2022 19:00 Ответить
ага твій синочок вдумливо відмазається від могилізації
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23.09.2022 20:04 Ответить
 
 