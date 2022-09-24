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Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пєсков

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "істеричною" реакцію росіян на мобілізацію. Але у Кремлі вважають, що причин для істерик немає.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Можна ще було якось зрозуміти таку істеричну реакцію у перші години після оголошення. Але, з іншого боку, вже відучора кабінетом міністрів були активовані всі інформаційні лінії. Міноборони регулярно відповідає на всі запитання. Наразі немає дефіциту в роз'ясненнях. Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися", - сказав речник Путіна.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Путіна розпочати війну в Україні не має раціонального пояснення, його могла спричинити ізоляція після COVID-19, - Макрон

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+29
Тбилиси....
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23.09.2022 13:51
+24
Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає...
_________________________________________________________________________________

О, привет.
А как назвать ответ Николая Пескова(он же "господин Песков") в ответ на вызов в военкомат.
Это истерическая реакция в чистом виде
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23.09.2022 13:32
+24
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23.09.2022 13:45
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Пітьма мобілізує живу силу на війну з Україною.
Що раз цей холодний молох закручує у свій вир усе більше податного люду, що так скажено підтримував свого правителя у вбивствах українців.
А кінцевий квадрат в алгоритмі буття вирваних з повсякдення мобілізантів - смерть в Україні.
Схема алгоритму тут.
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23.09.2022 13:28 Відповісти
представьте, сидят шойблу и питун и составляют план:
2 день: захват Київа
30 день: уйопуєм з підкиєва хітрим маньовром
45 день: палимо у відсіку з ************ і топимо Москву разом з 500-ами морячьками
60 день: топимо кілька барж навколо Зміїного, демонструємо шаг доброї волі і валимо звідти
90 день: підриваємо свої аеродроми у Криму
100 день: влаштовуємо турнір-забіг на велику дистанцію з Сумської, Чернігівської областей
150 день: повторюємо забіг у Харківський області, передаємо ЗСУ важке озброєння у кількості 400 штук різної техніки

- Чудовий план, мій президент!!
- А то!
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23.09.2022 14:02 Відповісти
- када начнем серьезна, мой президент?
- де-та на 200 день! обьявляем мобилизацию и набираем 300 тьіщ алкашей!
- прекрасно-прекрасно
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23.09.2022 14:12 Відповісти
piskov - ti svajevo ushlopka na front uzhe zapakoval ?
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23.09.2022 13:29 Відповісти
Його виродок казав же, що рєшіт ета па-другому 😄
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23.09.2022 13:53 Відповісти


Угадайте с трех раз, кто отец этого "мальчика", что в центре?

(для справки: справа - муж маргариты симоньян тигран кеосаян)
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23.09.2022 18:56 Відповісти
вставай ванька с военкомата звонят.....
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23.09.2022 13:29 Відповісти
А ваню как ветром сдуло!
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23.09.2022 14:03 Відповісти
где-то я уже это слышал?А,вспомнил! "Без паники!"
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23.09.2022 13:29 Відповісти
дійно, чого істерити, баби ісчо нарожают
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23.09.2022 13:29 Відповісти
от китайцев
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23.09.2022 13:31 Відповісти
А його національність буде не "русский", а "китайский".
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23.09.2022 14:20 Відповісти
Твой сынуля уже всё объяснил
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23.09.2022 13:30 Відповісти
опа, смари хто заговорил!
ты с сыном проконсультировался или сам такой умный?
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23.09.2022 13:31 Відповісти
Только что то твой сын истерил и звал папку чтобы защитил его от военкома. Может приведешь своего сына за руку на могилизацию?
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23.09.2022 13:31 Відповісти
Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає...
_________________________________________________________________________________

О, привет.
А как назвать ответ Николая Пескова(он же "господин Песков") в ответ на вызов в военкомат.
Это истерическая реакция в чистом виде
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23.09.2022 13:32 Відповісти
Вата! Спокуха! Кожен йде до РВС з своїм чорним мішком, купуйте, бо родіна під санкціями
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23.09.2022 13:34 Відповісти
Оце правда!
Нема чого скимлити: самі вибрали монстра.
Підгавкували, коли він нищив Грузію, Сирію, Україну, а тепер вже пізно.
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23.09.2022 13:34 Відповісти
росєяні - то вища каста на московії. А думка пересічного бидла нікому не цікава.
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23.09.2022 13:36 Відповісти
Канєшно! Нє нада паніковать! Просто "втарая армія міра" внєзапно зникла в Україні з кінцями, зникли "вагнєровци", зникли "кадировци", розчинилися так, що прийшлося грести загальною мобілізацією (не ******* про "часткову") стадо цивільних.
І кацапське стадо почало щось підозрювати і в паніці бігає по загону. Тепер не "па тєліку" будуть "мачіть хахлов" под пивко, а мочити будуть вже їх.
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23.09.2022 13:38 Відповісти
Washington Post повідомив, що Вашингтон у закритій формі попередив про конкретні наслідки для кремля, якщо рашисти спробують застосувати тактичну ядерну зброю в Україні Що саме зроблять з ********** не повідомляється, але не сумніваюся, що зроблять те, що належить з таким лайном
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23.09.2022 13:38 Відповісти
Будуть "Пекельні санкції - 2"?
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23.09.2022 14:59 Відповісти
Нашему царю показали фигу

https://www.youtube.com/watch?v=3ejQbEPAn-o
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23.09.2022 13:40 Відповісти
Піськов вже зробив пластичну операцію сину, замаскувавши його під араба, а тепер стоїть у черзі на зміну зовнішності та полу. Симоньян та Скабеева, навпаки, замаскуються під китаянок, а Соловьову і маскуватись не треба, зразу видно - підар.
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23.09.2022 13:40 Відповісти
замоскував під бабу, а не під араба
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23.09.2022 13:57 Відповісти
Патерь нет,все идёт по плану...Киев взяли за три дня и семь месяцев... хенерал Каздлашенков не даст сбрехать..,но МогилиZaцыя спасет☠️☠️ РабZeю от дебилиZaции...☠️☠️🦍🦍карочи рабZeя встала с кален...🤣🦍
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23.09.2022 13:42 Відповісти
кацапы! мабилизируйтесь и на кремль! писькова можете четвертовать в кабинете,а ***** выкуривайте с бункера! вас же 300 тыщ!
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23.09.2022 13:43 Відповісти
*Пролы никогда не восстанут.*(с)
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23.09.2022 13:49 Відповісти
С большим энтузиазмом весь рабздейский народ встретил радостную и долгожданную весть о мобиоблизации всех оставшихся уродов! Массовые гуляния происходят по всей пока еще сране.
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23.09.2022 13:44 Відповісти
То они истерят от радости.
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23.09.2022 13:44 Відповісти
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23.09.2022 13:45 Відповісти
Через семь месяцев после того, как захватили Киев за два дня, объявлена мобилизация. Все идет по плану. Прошу отнестись с пониманием.
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23.09.2022 13:47 Відповісти
"Просто потрібно тверезо та вдумливо до цього ставитися" ))))) от это он подколол мобмяско по самым сильным их сторонам, трезвости и вдувчивости )))
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23.09.2022 13:47 Відповісти
Apocalypto @Apocalypto321
В Мелитополе ночью взорвали квартиру с семьей коллаборантов. Взрыв произошел в доме по улице Шмидта, 40. Погибли 2 человека - жители Мелитополя. Как сообщают интернет-издания, погибла семья коллаборнатов. Оксана Дерябина - бывшая заместитель начальника железнодорожной станции "Мелитополь". После прихода орков возглавила станцию, принимала непосредственное участие в организации поставок вооружения и рашистских боеприпасов в северном направлении и вывозом похищенного зерна в южном. Сергей Дерябин - также являлся сотрудником железнодорожной станции "Мелитополь» и работал в подчинении жены. Говорят, был подкаблучником. Кроме того, в Мелитополе сегодня утром прогремел еще один взрыв примерно в 7 утра по улице А. Невского в районе охранной структуры орков. В чей дом прилетела взрывчатка, уточняется.
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23.09.2022 13:48 Відповісти
Файно
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23.09.2022 13:56 Відповісти
СМЕРТЬ ЗРАДНИКАМ !!!
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23.09.2022 14:39 Відповісти
Мелитополь... улица Сашки Невского... Ну-ну... "Это позор какой-то!" (с)
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23.09.2022 18:21 Відповісти
мешок для паники не повод. мешок - это спортивный снаряд, забеги устраивали, помнится, в мешках. Это тоже можно считать забегом - кто первый в мешок. Разве это повод для истерики?
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23.09.2022 13:49 Відповісти
Тбилиси....
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23.09.2022 13:51 Відповісти
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23.09.2022 13:55 Відповісти
Маршал Жюков чито у нас на Киевскам направлении?
товаристч Сралин...дела плохо... киевская группировка попала в окружение и сложила оружие...в плен попало 655 000 солдат и офицеров,товаристч Сралин...
ви хатитэ сказат что Киев сдан?
Да, товаристч Сралин...
Жюков...Ви больше не начальник штаба РККА ...
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23.09.2022 13:52 Відповісти
Ага, військомати самі ********** через завантаження "мобіками"
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23.09.2022 14:05 Відповісти
Піськов: "Приводов для истерики нет. Ну подумаешь, погибнуть можете. Ну и что? Я то буду жив. Не нервничайте."
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23.09.2022 14:06 Відповісти
Писюнкоф, а твой поросёнощенок, тоже утилизирован в Украину! Как раз в самом соку, для "армии" копростана!
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23.09.2022 14:06 Відповісти
Для мобілізованих москалів життя стане як в іграх RPG з відкритим світом без можливості розпочати все з початку. Перебуваючи у ворожому оточенні, у тому числі серед своїх, тепер треба знайти собі одяг, їжу, амуніцію, спробувати прокачати скіли, і не вмерти в перший же день.
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23.09.2022 14:07 Відповісти
А сынка падла отмазал.
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23.09.2022 14:10 Відповісти
Поводов нет, а истерика есть
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23.09.2022 14:11 Відповісти
ну жил ты мирной жизнью, а потом проснулся немножко мертвый, какая тут истерика может быть...
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23.09.2022 14:15 Відповісти
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
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23.09.2022 14:19 Відповісти
Не "стерика", но *****.
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23.09.2022 14:21 Відповісти
А чего ж это у твоего гнилого сперматозоида, Письков, была истерическая реакция?
А?
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23.09.2022 14:35 Відповісти
Спочатку нема причин для паніки, а тепер для істерики😀
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23.09.2022 14:38 Відповісти
Справа у тому що чому тоді діти син Пєскова не воює ? Син Медвєдєва ? Бо вони їх і не збирались відправляти на війну . Краще відправити бідних студентів .
Якщо поглянути на другу світову війну то син Йосипа Сталіна Яків Сталін він також приймав участь у війні і загинув у таборі для військовополонених.
Але у путинят такого немає самі не йдуть дітей своїх не дають і нехай гинуть за їхні утопічні інтереси люди з малозабезпечених сімей а також інші народи.
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23.09.2022 14:41 Відповісти
А другий син Сталіна, Василь теж воював, був, навіть був здаєть командиром авіаполку.
Та й діти різних радянських начальників теж були на фронті.
Це вас не ******* Росія.
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23.09.2022 18:30 Відповісти
Ну да сын писькова не в армии.
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23.09.2022 15:13 Відповісти
Погоджуюся, вже не істерика а дрисня.
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23.09.2022 15:58 Відповісти
Всё по плану! Потерь нет! Пакетов хватит на всех, не толпимся!
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23.09.2022 19:00 Відповісти
ага твій синочок вдумливо відмазається від могилізації
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23.09.2022 20:04 Відповісти
 
 