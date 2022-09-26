"Луцкого террориста" Кривоша приговорили к 13 годам заключения
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В Луцком горрайонном суде 26 сентября завершили рассмотрение дела Максима Кривоша, который в июле 2020 года захватил в центре Луцка автобус с 13 заложниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По решению суда следующие 13 лет Кривош проведет за решеткой.
Во время оглашения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.
Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Кривоша вменяемым. Среди преступлений, за которые судили мужчину – захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.
Кроме тюремного заключения судьи наказали осужденного конфискацией всего имущества, которым он официально владеет. В комментарии Суспільному Максим Кривош отметил, что обжаловать приговор суда не будет. "Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", – добавил он.
Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование - объявят позже.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.. Полиция Харьковщины сообщила, что дома у задержанного сообщника террориста изъяли оружие и взрывчатку.
Задержанному в Харькове мужчине 44 года, в 2014-2015 гг. он был волонтером в зоне АТО и привез оттуда оружие, обнаруженное во время обыска. За незаконное обращение с оружием ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Суд отправил Кривоша в СИЗО без права залога. На заседании по избранию меры пресечения он отрицал наличие сообщников.
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