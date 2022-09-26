"Луцького терориста" Кривоша засудили до 13 років ув’язнення

У Луцькому міськрайонному суді 26 вересня завершили розгляд справи Максима Кривоша, який в липні 2020 року захопив у центрі Луцька автобус із 13-ма заручниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За рішенням суду наступні 13 років Кривош проведе за ґратами.

Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.

Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Максима Кривоша осудним. Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.

Окрім тюремного ув'язнення судді покарали засудженого конфіскацією усього майна, яким він офіційно володіє. У коментарі Суспільному Максим Кривош зазначив, що оскаржувати вирок суду не буде. "Не бачу в цьому ніякого сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую", - додав він.

Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Сторона обвинувачення наполягала на ув'язненні терміном 15 років. Зі слів прокурора Вадима Старчука, чи буде оскарження - оголосять згодом.

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Нагадаємо, вранці 21 липня 2020 року невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

У терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

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