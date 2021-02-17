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СБУ (10030) суд (8039) Максим Кривош (38)

СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо "луцького терориста" Кривоша

Новини Цензор.НЕТ Події

СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збройного терориста Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив у центрі Луцька рейсовий автобус з пасажирами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами СБ України, він звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

- ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників),

- ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),

- ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності),

- ч.ч. 1 і 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами),

- ч. 1 ст. 280 (примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків),

- ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом)

- ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

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Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом.

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик.Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Автор: Анастасія Потіха
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Вот это сработали птенцы бакланова...завершили следствие века..😃
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17.02.2021 10:11 Відповісти
Бюрократична машина працює повільно.
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17.02.2021 10:16 Відповісти
По идиоту можно быстро... Ну да, он не таможенник...
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17.02.2021 10:13 Відповісти
Актер аваковский
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17.02.2021 10:23 Відповісти
требуем, чтоб судебные заседания были открытыми !))) (шоу должно продолжаться)))))
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17.02.2021 10:24 Відповісти
Интересно, на чем его реально за ж@пу взяли, что он на это подписался?.. СБУ направила до суду обвинувальний акт щодо "луцького терориста" Кривоша - Цензор.НЕТ 5925
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17.02.2021 11:29 Відповісти
 
 