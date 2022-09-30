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Россия похоронила надежду на возвращение мира дипломатическим путем, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

науседа

Решение РФ о "присоединении" Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины незаконно и ничтожно. Режим Путина пересек еще одну красную линию.

Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Россия в очередной раз грубо нарушила международное право и похоронила надежду на мирное урегулирование конфликта. Сегодня все более отчаянный режим Путина пересек еще одну красную линию. Объявленное решение об аннексии Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины является незаконным и никчемным", - отметил политик.

Он подчеркнул, что рано или поздно России придется расплачиваться.

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"Ей придется отвечать за Бучу, Ирпень и Изюм. За расстрел убегающих мирных жителей Краматорска и за недавнее кровавое нападение на гуманитарный конвой в Запорожье. А также за ядерный и энергетический шантаж. Украина никогда не забудет эти преступления. И мы, литовцы, также", - отметил Науседа.

Обращаясь к литовскому народу, он подчеркнул, что сегодня в Украине решается судьба Литвы.

"В Украине решается судьба всей Европы. Если мы не остановим агрессора сейчас, мы рискуем потерять все, что создали за три десятилетия ежедневного упорного труда. Вот почему Литва никогда и ни при каких обстоятельствах не признает фиктивные "референдумы" в оккупированных регионах и их результаты. Так же, как не признает более раннюю аннексию Крымского полуострова. И весь цивилизованный мир сделает то же самое", – добавил президент.

Науседа подчеркнул, что Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это Украина.

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"Мы и дальше будем оказывать экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку Украине до ее окончательной победы. Мы будем и дальше настаивать на максимально жестких международных санкциях против России. Это наименшее, что мы можем сделать. В этот темный час, который всегда наступает перед рассветом, мы твердо знаем, что борьба Украины за свободу – это наша борьба, и мы победим", - сообщил он.

Напомним, назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили, что с 23 по 27 сентября на оккупированных территориях будут проходить "референдумы" по присоединению к РФ.

28 сентября марионетки Кремля на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Луганской областей объявили результаты своих псевдореферендумов за присоединение к РФ. Предполагается, что результаты свидетельствуют в пользу вхождения областей в РФ.

На фоне заявлений РФ о признании результатов псевдореферендумов и присоединении частично оккупированных областей президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО.

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Перед подписанием "договоров о присоединении" 30 сентября Путин выступил с обращением. Он сказал, что РФ на аннексированных территориях Украины "навсегда".

Еще во время выступления Путина начала появляться критика со стороны западных стран и заявления о том, что незаконная аннексия не будет признана и ничего не изменит.

После заседания СНБО подписана заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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Топ комментарии
+7
а до этого еще были надежды ? Горбатого только могила исправит...
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30.09.2022 19:10
+7
А раніше бубочка думав що треба просто перестати стріляти та відвести війська наші і буде мир
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30.09.2022 19:13
+7
Не тільки,от -не надо! Він ще хотів стати на коліна перед путлером та залянути йому у зенкі. Це після того ,як киборги гинули за донецький аєропорт ,наприклад, коли їх декілька разів хотіли євокуювати,але ніхто не погоджувався ,вже не було ні стелі ,ні стін,а вони стояли на захисті України,стояли до останього. Після цього робити заяви про те, щоб стати перед ізвергом та катом українців на коліна...
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30.09.2022 19:19
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а до этого еще были надежды ? Горбатого только могила исправит...
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30.09.2022 19:10 Ответить
А раніше бубочка думав що треба просто перестати стріляти та відвести війська наші і буде мир
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30.09.2022 19:13 Ответить
Не тільки,от -не надо! Він ще хотів стати на коліна перед путлером та залянути йому у зенкі. Це після того ,як киборги гинули за донецький аєропорт ,наприклад, коли їх декілька разів хотіли євокуювати,але ніхто не погоджувався ,вже не було ні стелі ,ні стін,а вони стояли на захисті України,стояли до останього. Після цього робити заяви про те, щоб стати перед ізвергом та катом українців на коліна...
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30.09.2022 19:19 Ответить
Що йому скаже тато Бєня, те він і думає.
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30.09.2022 19:19 Ответить
ні ,думати він не може, але вміє говорити ....кого він мені нагадує...
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30.09.2022 19:22 Ответить
А бубачка получит теперь атомную войну.у путина сорвёт башню и полетит
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30.09.2022 19:51 Ответить
Андрофаги нічого не ховають. вони ватагою зїдають все зразу, жеруть аж поки не подавляться.
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30.09.2022 19:13 Ответить
А чё?вы реально думаете,что путлер не применит атомное оружие?он загнан в угол,ему больше ничего не осталось
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30.09.2022 20:12 Ответить
а ми раїсю давно поховали
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30.09.2022 19:13 Ответить
карочє ,мединський ***** у зіндані буде читати донцова вголос..
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30.09.2022 19:14 Ответить
як завжди профукали час - а це те що не повернути - прийнявши б Україну на випередження в НАТО і сьогоднішньої війни ніколи б не було ... а тепер буде те, що буде попереду...
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30.09.2022 19:15 Ответить
И СЛАВА БОГУ... Мира с ними не будет никогда... как, честно говоря, никогда и не было..
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30.09.2022 19:16 Ответить
нам вже *****, сорри, нічого це не змінить
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30.09.2022 19:18 Ответить
Зато весь мир увидел что такое ***** и какие его цели. Говорило что цель *спесаперации* донецкая и луганская область, а на самом деле захватил кусок Украины до которого дотянулся
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30.09.2022 19:21 Ответить
Сьогодні путін толкнув антиамериканську промову.
Тепер понятно, хто зірвав газопроводи північний поток.
Путін. Щоб Європа подумала, що це зробила америка. Щоб настроїти Європу проти америки.
Це все було зроблено до сьогоднішньої промови путіна.
І в своїй промові він дуже сильно налаштовував європу проти америки. І про газозопроводи говорив, " європа дивіться, це америка проти вас теракт зробила.
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30.09.2022 19:24 Ответить
Vcera Iz Litvi vasa 40 brigada po angliski xoroso govoriat .Litva liudi kupili i peredali droni i ecio masinu chrabrim vojnam.

https://twitter.com/i/status/1575551737145933824
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30.09.2022 19:24 Ответить
Дякуємо браттям-литовцям. Ви найнадійніший наш союзник. Може ще колись ВКЛ у якійсь формі відродиться для спокою в Європі. Ми змогли б.
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30.09.2022 20:17 Ответить
За 20 столетий самым умным дипломатом был на рабZee только один чувак...Литвинов... установил дипломатические отношения с США в 1933 году и привлек миллиарды долларов в СССР дохлый...,по потом его сменил негодяй и подонок Молотов...
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30.09.2022 19:46 Ответить
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30.09.2022 20:08 Ответить
 
 