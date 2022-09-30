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Росія поховала надію на повернення миру дипломатичним шляхом, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

науседа

Рішення РФ про "приєднання" Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України є незаконним і нікчемним. Режим Путіна перетнув ще одну червону лінію.

Про це йдеться у заяві президента Литви Гітанаса Науседи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Росія вкотре грубо порушила міжнародне право і поховала надію на мирне врегулювання конфлікту. Сьогодні дедалі відчайдушніший режим Путіна перетнув ще одну червону лінію. Оголошене рішення про анексію Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України є незаконним і нікчемним", - вказав політик.

Він наголосив, що рано чи пізно Росії доведеться розплачуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фейкові референдуми. Фейкові результати", - президент Литви Науседа про псевдореферендуми РФ

"Їй доведеться відповідати за Бучу, Ірпінь та Ізюм. За розстріл мирних жителів Краматорська, які втікали, і за нещодавній кривавий напад на гуманітарний конвой у Запоріжжі. А також за ядерний та енергетичний шантаж. Україна ніколи не забуде ці злочини. І ми, литовці, також", - зазначив Науседа.

Звертаючись до литовського народу, він наголосив, що сьогодні в Україні вирішується доля Литви.

"В Україні вирішується доля всієї Європи. Якщо ми не зупинимо агресора зараз, ми ризикуємо втратити все, що створили за три десятиліття щоденної наполегливої праці. Ось чому Литва ніколи і за жодних обставин не визнає фіктивні "референдуми" в окупованих регіонах і їхні результати. Так само, як не визнає більш ранню анексію Кримського півострова. І весь цивілізований світ зробить те саме", - додав президент.

Науседа наголосив, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це Україна.

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"Ми і далі надаватимемо економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні до її остаточної перемоги. Ми і далі наполягатимемо на максимально жорстких міжнародних санкціях проти Росії. Це найменше, що ми можемо зробити. У цю темну годину, яка завжди настає перед світанком, ми твердо знаємо, що боротьба України за свободу - це наша боротьба, і ми переможемо", - повідомив він.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
а до этого еще были надежды ? Горбатого только могила исправит...
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30.09.2022 19:10
+7
А раніше бубочка думав що треба просто перестати стріляти та відвести війська наші і буде мир
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30.09.2022 19:13
+7
Не тільки,от -не надо! Він ще хотів стати на коліна перед путлером та залянути йому у зенкі. Це після того ,як киборги гинули за донецький аєропорт ,наприклад, коли їх декілька разів хотіли євокуювати,але ніхто не погоджувався ,вже не було ні стелі ,ні стін,а вони стояли на захисті України,стояли до останього. Після цього робити заяви про те, щоб стати перед ізвергом та катом українців на коліна...
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30.09.2022 19:19
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а до этого еще были надежды ? Горбатого только могила исправит...
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30.09.2022 19:10 Відповісти
А раніше бубочка думав що треба просто перестати стріляти та відвести війська наші і буде мир
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30.09.2022 19:13 Відповісти
Не тільки,от -не надо! Він ще хотів стати на коліна перед путлером та залянути йому у зенкі. Це після того ,як киборги гинули за донецький аєропорт ,наприклад, коли їх декілька разів хотіли євокуювати,але ніхто не погоджувався ,вже не було ні стелі ,ні стін,а вони стояли на захисті України,стояли до останього. Після цього робити заяви про те, щоб стати перед ізвергом та катом українців на коліна...
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30.09.2022 19:19 Відповісти
Що йому скаже тато Бєня, те він і думає.
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30.09.2022 19:19 Відповісти
ні ,думати він не може, але вміє говорити ....кого він мені нагадує...
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30.09.2022 19:22 Відповісти
А бубачка получит теперь атомную войну.у путина сорвёт башню и полетит
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30.09.2022 19:51 Відповісти
Андрофаги нічого не ховають. вони ватагою зїдають все зразу, жеруть аж поки не подавляться.
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30.09.2022 19:13 Відповісти
А чё?вы реально думаете,что путлер не применит атомное оружие?он загнан в угол,ему больше ничего не осталось
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30.09.2022 20:12 Відповісти
а ми раїсю давно поховали
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30.09.2022 19:13 Відповісти
карочє ,мединський ***** у зіндані буде читати донцова вголос..
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30.09.2022 19:14 Відповісти
як завжди профукали час - а це те що не повернути - прийнявши б Україну на випередження в НАТО і сьогоднішньої війни ніколи б не було ... а тепер буде те, що буде попереду...
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30.09.2022 19:15 Відповісти
И СЛАВА БОГУ... Мира с ними не будет никогда... как, честно говоря, никогда и не было..
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30.09.2022 19:16 Відповісти
нам вже *****, сорри, нічого це не змінить
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30.09.2022 19:18 Відповісти
Зато весь мир увидел что такое ***** и какие его цели. Говорило что цель *спесаперации* донецкая и луганская область, а на самом деле захватил кусок Украины до которого дотянулся
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30.09.2022 19:21 Відповісти
Сьогодні путін толкнув антиамериканську промову.
Тепер понятно, хто зірвав газопроводи північний поток.
Путін. Щоб Європа подумала, що це зробила америка. Щоб настроїти Європу проти америки.
Це все було зроблено до сьогоднішньої промови путіна.
І в своїй промові він дуже сильно налаштовував європу проти америки. І про газозопроводи говорив, " європа дивіться, це америка проти вас теракт зробила.
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30.09.2022 19:24 Відповісти
Vcera Iz Litvi vasa 40 brigada po angliski xoroso govoriat .Litva liudi kupili i peredali droni i ecio masinu chrabrim vojnam.

https://twitter.com/i/status/1575551737145933824
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30.09.2022 19:24 Відповісти
Дякуємо браттям-литовцям. Ви найнадійніший наш союзник. Може ще колись ВКЛ у якійсь формі відродиться для спокою в Європі. Ми змогли б.
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30.09.2022 20:17 Відповісти
За 20 столетий самым умным дипломатом был на рабZee только один чувак...Литвинов... установил дипломатические отношения с США в 1933 году и привлек миллиарды долларов в СССР дохлый...,по потом его сменил негодяй и подонок Молотов...
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30.09.2022 19:46 Відповісти
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30.09.2022 20:08 Відповісти
 
 