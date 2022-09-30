Росія поховала надію на повернення миру дипломатичним шляхом, - Науседа

Рішення РФ про "приєднання" Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України є незаконним і нікчемним. Режим Путіна перетнув ще одну червону лінію.

Про це йдеться у заяві президента Литви Гітанаса Науседи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Росія вкотре грубо порушила міжнародне право і поховала надію на мирне врегулювання конфлікту. Сьогодні дедалі відчайдушніший режим Путіна перетнув ще одну червону лінію. Оголошене рішення про анексію Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України є незаконним і нікчемним", - вказав політик.

Він наголосив, що рано чи пізно Росії доведеться розплачуватися.

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"Їй доведеться відповідати за Бучу, Ірпінь та Ізюм. За розстріл мирних жителів Краматорська, які втікали, і за нещодавній кривавий напад на гуманітарний конвой у Запоріжжі. А також за ядерний та енергетичний шантаж. Україна ніколи не забуде ці злочини. І ми, литовці, також", - зазначив Науседа.

Звертаючись до литовського народу, він наголосив, що сьогодні в Україні вирішується доля Литви.

"В Україні вирішується доля всієї Європи. Якщо ми не зупинимо агресора зараз, ми ризикуємо втратити все, що створили за три десятиліття щоденної наполегливої праці. Ось чому Литва ніколи і за жодних обставин не визнає фіктивні "референдуми" в окупованих регіонах і їхні результати. Так само, як не визнає більш ранню анексію Кримського півострова. І весь цивілізований світ зробить те саме", - додав президент.

Науседа наголосив, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ - це Україна.

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"Ми і далі надаватимемо економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні до її остаточної перемоги. Ми і далі наполягатимемо на максимально жорстких міжнародних санкціях проти Росії. Це найменше, що ми можемо зробити. У цю темну годину, яка завжди настає перед світанком, ми твердо знаємо, що боротьба України за свободу - це наша боротьба, і ми переможемо", - повідомив він.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.