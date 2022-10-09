Реверсное движение, которое оккупанты запустили по Керченскому мосту, очень ограничено - 10 автомобилей в одну сторону, 10 в другую, - Чубаров
Россия пытается организовать реверсное сообщение по Крымскому мосту и паромную переправу, но эффективность этих действий сомнительна.
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал во время общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Кажется, им (оккупантам. - Ред.) удалось сделать реверсное сообщение. Там две ветки автомобильного полотна. По второй ветке они пускают реверс: 10 машин в одну сторону, 10 в другую, но насколько это эффективно, очень трудно сказать, потому что нет данных. Но ... много раз звучало о том, что всем так называемым туристам из России, которые находятся в оккупированном Крыму, местные власти позволяют находиться в тех местах, где они отдыхали, за счет местных бюджетов. Это говорит о том, что они не способны эвакуировать тех, кто от страха захотел сразу вернуться домой", - сказал Чубаров.
По его словам, оккупационные "власти" Крыма обратились к руководству Краснодарского края с просьбой устроить тех, кто хотел через мост въехать в Крым. Это свидетельствует о том, что люди на автотранспорте не могут проехать по мосту.
Чубаров также отметил, что оккупанты наладили паромную переправу, однако объемы перевозок мизерны по сравнению с теми, которые были через мост.
"На сегодня мы имеем такие данные, что со вчерашнего дня, когда они восстановили паром, он работает, но он маломощный. У нас есть данные, что до утра было три рейса. Из Крыма этими тремя рейсами они перебросили в сторону России 26 грузовиков и 13 в Крым. Это ничто (по сравнению с тем), когда было сообщение с Крымом через мост", - сказал глава Меджлиса.
По его словам, пока нет информации, в каком состоянии на мосту железнодорожная ветка.
"Кажется, они (оккупанты. - Ред.) протестировали ее ночью, хотя говорят, что отправили пассажирские поезда, в том числе Симферополь-Москва. Возможно. Но ведь большие сомнения, что они были с пассажирами. Возможно, они рискнули протестировать эту ветку, потому что утверждают, что пожар не вызвал таких разрушительных последствий для железнодорожного полотна", - отметил Чубаров.
Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.
Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.
Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Кореляція з розумовим рівнем росіян детектед.
Страна говна
Да, у России достоинств не счесть, -
Вся чудесами полна,
Много людей там прекраснейших есть,
Но еще больше, - говна.
Рулит кацапами ботоксный гном, -
- Ждёт нас великий успех,
Жрите говно, заедая говном, -
Наше говно лучше всех!
Всё это было не раз уж давно, -
Что вам, - отшибло мозги? -
Снова в штанах у России говно, -
А виноваты враги.
Вам бы, кацапы, пора стать умней, -
Вспомните притчу одну, -
Если сидите по шею в говне, -
То не гоните волну.
Тяжкие скоро грядут времена, -
Нужно вам очень спешить,
Вот бы в России не стало говна, -
Эх, - как могли бы вы жить...
Лихо круги нарезает страна,
Вечно спеша от невзгод,
Вдаль разлетаются брызги говна, -
Тащится русский народ.
Данте сейчас, как 700 лет назад, -
Если б воспрял ото сна, -
Тихо сказал бы, - "Да это же ад, -
Только круги из говна".
Мир, как обычно, крутил у виска,
И удивлялся потом, -
- Вот же послал нам Господь дурака, -
Всех поливает говном.
Сколько ни бейся, как рыба об лёд, -
Только опять всё равно
Этот упрямый несносный народ
Гордо вступает в говно.
Ну тоді ще поїжте його. Велииикою такою ложкою. Так щоб досхочу.
Щоб твоя радість від повернення України була назавжди.
"****** здатність балки в умовах вогневого впливу тривалістю 60 хвилин не забезпечена", а за пунктом П.4.15 "критична температура сталі балки становить Ɵa,cr = 531 °С".
Відповідно до кривої на рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 °С вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (> 800 °С) веде до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції й врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.
Детальніше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg
Тре і другу так поруч занурити...