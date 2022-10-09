Реверсное движение, которое оккупанты запустили по Керченскому мосту, очень ограничено - 10 автомобилей в одну сторону, 10 в другую, - Чубаров

Россия пытается организовать реверсное сообщение по Крымскому мосту и паромную переправу, но эффективность этих действий сомнительна.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал во время общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, им (оккупантам. - Ред.) удалось сделать реверсное сообщение. Там две ветки автомобильного полотна. По второй ветке они пускают реверс: 10 машин в одну сторону, 10 в другую, но насколько это эффективно, очень трудно сказать, потому что нет данных. Но ... много раз звучало о том, что всем так называемым туристам из России, которые находятся в оккупированном Крыму, местные власти позволяют находиться в тех местах, где они отдыхали, за счет местных бюджетов. Это говорит о том, что они не способны эвакуировать тех, кто от страха захотел сразу вернуться домой", - сказал Чубаров.

По его словам, оккупационные "власти" Крыма обратились к руководству Краснодарского края с просьбой устроить тех, кто хотел через мост въехать в Крым. Это свидетельствует о том, что люди на автотранспорте не могут проехать по мосту.

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Чубаров также отметил, что оккупанты наладили паромную переправу, однако объемы перевозок мизерны по сравнению с теми, которые были через мост.

"На сегодня мы имеем такие данные, что со вчерашнего дня, когда они восстановили паром, он работает, но он маломощный. У нас есть данные, что до утра было три рейса. Из Крыма этими тремя рейсами они перебросили в сторону России 26 грузовиков и 13 в Крым. Это ничто (по сравнению с тем), когда было сообщение с Крымом через мост", - сказал глава Меджлиса.

По его словам, пока нет информации, в каком состоянии на мосту железнодорожная ветка.

"Кажется, они (оккупанты. - Ред.) протестировали ее ночью, хотя говорят, что отправили пассажирские поезда, в том числе Симферополь-Москва. Возможно. Но ведь большие сомнения, что они были с пассажирами. Возможно, они рискнули протестировать эту ветку, потому что утверждают, что пожар не вызвал таких разрушительных последствий для железнодорожного полотна", - отметил Чубаров.

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Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.