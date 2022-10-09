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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Реверсное движение, которое оккупанты запустили по Керченскому мосту, очень ограничено - 10 автомобилей в одну сторону, 10 в другую, - Чубаров

керченський

Россия пытается организовать реверсное сообщение по Крымскому мосту и паромную переправу, но эффективность этих действий сомнительна.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал во время общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кажется, им (оккупантам. - Ред.) удалось сделать реверсное сообщение. Там две ветки автомобильного полотна. По второй ветке они пускают реверс: 10 машин в одну сторону, 10 в другую, но насколько это эффективно, очень трудно сказать, потому что нет данных. Но ... много раз звучало о том, что всем так называемым туристам из России, которые находятся в оккупированном Крыму, местные власти позволяют находиться в тех местах, где они отдыхали, за счет местных бюджетов. Это говорит о том, что они не способны эвакуировать тех, кто от страха захотел сразу вернуться домой", - сказал Чубаров.

По его словам, оккупационные "власти" Крыма обратились к руководству Краснодарского края с просьбой устроить тех, кто хотел через мост въехать в Крым. Это свидетельствует о том, что люди на автотранспорте не могут проехать по мосту.

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Чубаров также отметил, что оккупанты наладили паромную переправу, однако объемы перевозок мизерны по сравнению с теми, которые были через мост.

"На сегодня мы имеем такие данные, что со вчерашнего дня, когда они восстановили паром, он работает, но он маломощный. У нас есть данные, что до утра было три рейса. Из Крыма этими тремя рейсами они перебросили в сторону России 26 грузовиков и 13 в Крым. Это ничто (по сравнению с тем), когда было сообщение с Крымом через мост", - сказал глава Меджлиса.

По его словам, пока нет информации, в каком состоянии на мосту железнодорожная ветка.

"Кажется, они (оккупанты. - Ред.) протестировали ее ночью, хотя говорят, что отправили пассажирские поезда, в том числе Симферополь-Москва. Возможно. Но ведь большие сомнения, что они были с пассажирами. Возможно, они рискнули протестировать эту ветку, потому что утверждают, что пожар не вызвал таких разрушительных последствий для железнодорожного полотна", - отметил Чубаров.

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Напомним, мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года. В декабре 2019-го россия запустила по нему железнодорожное сообщение, после чего США ввели дополнительные санкции.

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Утром 8 октября на Крымском мосту пылал сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, но впоследствии возобновили.

Оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Автор: 

Чубаров Рефат (941) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+12
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09.10.2022 13:54
+11
Я ридаю від горя 😂😂😂
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09.10.2022 13:55
+10
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09.10.2022 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Це зараз по 10, подивимось що далі Про залізничне сполучення нічого вже не кажу, там вирішили звичайними пасажирами протестувати залишли колій
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09.10.2022 13:51 Ответить
верно будет не залишЛи , а залишRu
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09.10.2022 14:09 Ответить
на вантажі військового призначення це впливає.
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09.10.2022 13:52 Ответить
Якщо враховувати,що в кацапів,як в і скрізь в СРСР рух був по вузьких дорогах,то що є друга полоса,що її немає- абсолютно до ліхтаря.Дивує повна необізнаність в ситуації по мосту самого Чубарова.Він точно хоче,як і всі татари,щоб Крим був український?Ніяких інформаторів,ніяких достовірних новин-ні бе ні ме...Дайте нам Крим,а ми будемо його собі якось ділити і населяти-так пане Чубаров?
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09.10.2022 14:42 Ответить
они как всегда на нашем горбу хотят выехать
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09.10.2022 15:09 Ответить
Реверсный рух... Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а кацапам - трында.
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09.10.2022 13:52 Ответить
Туда, сюда, обратно. Кацапы привыкшие.
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09.10.2022 13:54 Ответить
Це извечная кацапозагадка про амбарный замок и ключик к нему.
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09.10.2022 13:56 Ответить
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09.10.2022 13:54 Ответить
Я ридаю від горя 😂😂😂
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09.10.2022 13:55 Ответить
В мене вже й сльози щастя скiнчилися, та те пусте - все ще також "ТУЖУ".
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09.10.2022 13:58 Ответить
нехай тепер вся верхівка рашистів сяде в поїзд і протестує залізничну гілку найбезпечнішого моста світу
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09.10.2022 13:56 Ответить
ПАне, доцiльнiше , пiсля вчорашнiх керченських подiй, най кремлядь крисами в банцi вирiшуе подальшу свою долю.
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09.10.2022 14:00 Ответить
Реверсний рух, який окупанти запустити Керченським мостом, дуже обмежений

Кореляція з розумовим рівнем росіян детектед.
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09.10.2022 14:00 Ответить
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09.10.2022 14:00 Ответить
Дмитрий Науменко - sure, переобутый.
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09.10.2022 14:04 Ответить
Всі нормальні люди й так знали, що кацапія - то гавно.

Страна говна

Да, у России достоинств не счесть, -
Вся чудесами полна,
Много людей там прекраснейших есть,
Но еще больше, - говна.

Рулит кацапами ботоксный гном, -
- Ждёт нас великий успех,
Жрите говно, заедая говном, -
Наше говно лучше всех!

Всё это было не раз уж давно, -
Что вам, - отшибло мозги? -
Снова в штанах у России говно, -
А виноваты враги.

Вам бы, кацапы, пора стать умней, -
Вспомните притчу одну, -
Если сидите по шею в говне, -
То не гоните волну.

Тяжкие скоро грядут времена, -
Нужно вам очень спешить,
Вот бы в России не стало говна, -
Эх, - как могли бы вы жить...

Лихо круги нарезает страна,
Вечно спеша от невзгод,
Вдаль разлетаются брызги говна, -
Тащится русский народ.

Данте сейчас, как 700 лет назад, -
Если б воспрял ото сна, -
Тихо сказал бы, - "Да это же ад, -
Только круги из говна".

Мир, как обычно, крутил у виска,
И удивлялся потом, -
- Вот же послал нам Господь дурака, -
Всех поливает говном.

Сколько ни бейся, как рыба об лёд, -
Только опять всё равно
Этот упрямый несносный народ
Гордо вступает в говно.
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09.10.2022 14:10 Ответить
А вона завжи була гімном. Все пізнається в порівнянні. (а ще ж має бути каміння з неба). (для кращого розуміння і порівняння).
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09.10.2022 16:15 Ответить
І щоб пересвідчитись, що рассєя, то гівно, треба було його скуштувати.
Ну тоді ще поїжте його. Велииикою такою ложкою. Так щоб досхочу.
Щоб твоя радість від повернення України була назавжди.
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09.10.2022 17:20 Ответить
А самое главное что рашисты теперь будут ездить етим мостом только в памперсах
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09.10.2022 14:03 Ответить
...и не ездить - тоже в памперсах, бо скоро Крым снова наш будет.
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09.10.2022 14:05 Ответить
Да, ездить ж/д мостом который пол дня горел а потом раскаленный мост тушили морской водой, еще то удовольствие. Рашисты придумали новый экстрим-атракцион
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09.10.2022 14:09 Ответить
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09.10.2022 14:10 Ответить
А ко всему, дай, бог, хорошую зиму, со 100500 ледяными торосами. По ледоходу мост унесет в открытое море.
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09.10.2022 14:12 Ответить
Как бы там ни было, а "крымский референдум" дал всему старт..Мне вот интересно, а операцию "Механический апельсин" никто НЕ изучал??Ведь разработали её кацапы ещё в 2008-м году!!То есть, у нас те, кому положено, ЧТО эти 6 лет делали??А крымчане-продажные, им оправдания никакого НЕТ!
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09.10.2022 14:24 Ответить
По уцілілому авто мосту ракети аж самі в тому самому місці просяться. а по залізничному можна в любому іншому місці. В ідеалі - штук 3-5 АТАМСS по арках, вони впадут, розвалять всі три мости і припинять судноплавство і навігацію.
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09.10.2022 14:28 Ответить
Когда горели цистерни на мосту я понял что ему трындец при нагреве бетона нагревается и арматура..если ее варили из порошковой металлургии...или любого другого металла низкого качества,то этот мост простоит не больше года,с учётом штормов и ветра а холодные месяцы...он упадет сам по себе...☠️💀👽что Ссср схлопнецца что карточный сибирский берлога...
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09.10.2022 14:52 Ответить
Згідно пункту П.4.14 додатку "П" ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 "Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість":
"****** здатність балки в умовах вогневого впливу тривалістю 60 хвилин не забезпечена", а за пунктом П.4.15 "критична температура сталі балки становить Ɵa,cr = 531 °С".
Відповідно до кривої на рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 °С вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (> 800 °С) веде до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції й врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.

Детальніше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg

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09.10.2022 15:46 Ответить
Сам бетон теж не дуже "любить" високі температури. А там було спекотно. На фото видно, як металеве огородження деформувалося від власної ваги.
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09.10.2022 17:25 Ответить
Следующая атака путлера на Крымский мост запланирована на 14 октября... Покрова Пресвятой Богородицы...
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09.10.2022 14:56 Ответить
Гарно впала одна полоса..
Тре і другу так поруч занурити...
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09.10.2022 15:04 Ответить
В цій статті є одна добра новина для москальні. США ввели санкції за запуск цього мосту, тому якщо він буде зруйнований, то частину санкцій можуть зняти )))))))))))) Радуйся москальня, життя налагоджується, санкції знімають )))))))))))))
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09.10.2022 15:06 Ответить
нехай перейдуть на телеги. Буде як у лірика евроазійства Некрасова Смотрю подимается медленно вгору парнишка, тянущий кобилу за хвост....
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09.10.2022 16:47 Ответить
 
 