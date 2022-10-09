Реверсний рух, який окупанти запустили Керченським мостом, дуже обмежений - 10 авто в один бік, 10 в інший, - Чубаров
Росія намагається організувати реверсне сполучення Кримським мостом і поромну переправу, але ефективність цих дій під сумнівом.
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав під час загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Здається, їм (окупантам. - Ред.) вдалося зробити реверсне сполучення. Там дві гілки автомобільного полотна. По другій гілці вони пускають реверс: 10 машин в один бік, 10 в інший, але наскільки це ефективно, дуже важко сказати, бо немає даних. Багато разів лунало про те, що всім так званим туристам з Росії, які перебувають в окупованому Криму, місцева влада дає змогу перебувати в тих місцях, де вони відпочивали, коштом місцевих бюджетів. Це говорить про те, що вони не здатні евакуювати тих, хто від страху захотів одразу повернутися додому", - сказав Чубаров.
За його словами, окупаційна "влада" Криму звернулася до керівництва Краснодарського краю з проханням влаштувати тих, хто хотів через міст в'їхати у Крим. Це свідчить про те, що люди на автотранспорті не можуть проїхати мостом.
Чубаров також зазначив, що окупанти налагодили поромну переправу, проте обсяги перевезень мізерні порівняно з тими, які були через міст.
"На сьогодні ми маємо такі дані, що звечора, коли вони відновили пором, він працює, але він малопотужний. У нас є дані, що до ранку було три рейси. З Криму цими трьома рейсами вони перекинули у бік росії 26 вантажівок і 13 до Криму. Це ніщо (порівняно з тим), коли було сполучення з Кримом через міст", - сказав голова Меджлісу.
За його словами, поки що немає інформації, в якому стані на мосту залізнична гілка.
"Здається, вони (окупанти. - Ред.) протестували її вночі, хоча говорять, що відправили пасажирські потяги, в тому числі Сімферополь-Москва. Можливо. Але ж великі сумніви, що вони були з пасажирами. Можливо, вони ризикнули протестувати цю гілку, бо стверджують, що пожежа не спричинила таких руйнівних наслідків для залізничного полотна", - зауважив Чубаров.
Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.
Ранком 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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Кореляція з розумовим рівнем росіян детектед.
Страна говна
Да, у России достоинств не счесть, -
Вся чудесами полна,
Много людей там прекраснейших есть,
Но еще больше, - говна.
Рулит кацапами ботоксный гном, -
- Ждёт нас великий успех,
Жрите говно, заедая говном, -
Наше говно лучше всех!
Всё это было не раз уж давно, -
Что вам, - отшибло мозги? -
Снова в штанах у России говно, -
А виноваты враги.
Вам бы, кацапы, пора стать умней, -
Вспомните притчу одну, -
Если сидите по шею в говне, -
То не гоните волну.
Тяжкие скоро грядут времена, -
Нужно вам очень спешить,
Вот бы в России не стало говна, -
Эх, - как могли бы вы жить...
Лихо круги нарезает страна,
Вечно спеша от невзгод,
Вдаль разлетаются брызги говна, -
Тащится русский народ.
Данте сейчас, как 700 лет назад, -
Если б воспрял ото сна, -
Тихо сказал бы, - "Да это же ад, -
Только круги из говна".
Мир, как обычно, крутил у виска,
И удивлялся потом, -
- Вот же послал нам Господь дурака, -
Всех поливает говном.
Сколько ни бейся, как рыба об лёд, -
Только опять всё равно
Этот упрямый несносный народ
Гордо вступает в говно.
Ну тоді ще поїжте його. Велииикою такою ложкою. Так щоб досхочу.
Щоб твоя радість від повернення України була назавжди.
"****** здатність балки в умовах вогневого впливу тривалістю 60 хвилин не забезпечена", а за пунктом П.4.15 "критична температура сталі балки становить Ɵa,cr = 531 °С".
Відповідно до кривої на рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 °С вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (> 800 °С) веде до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції й врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.
Детальніше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg
Тре і другу так поруч занурити...