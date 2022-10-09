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Новини Окуповані території Війна
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Реверсний рух, який окупанти запустили Керченським мостом, дуже обмежений - 10 авто в один бік, 10 в інший, - Чубаров

керченський

Росія намагається організувати реверсне сполучення Кримським мостом і поромну переправу, але ефективність цих дій під сумнівом.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав під час загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Здається, їм (окупантам. - Ред.) вдалося зробити реверсне сполучення. Там дві гілки автомобільного полотна. По другій гілці вони пускають реверс: 10 машин в один бік, 10 в інший, але наскільки це ефективно, дуже важко сказати, бо немає даних. Багато разів лунало про те, що всім так званим туристам з Росії, які перебувають в окупованому Криму, місцева влада дає змогу перебувати в тих місцях, де вони відпочивали, коштом місцевих бюджетів. Це говорить про те, що вони не здатні евакуювати тих, хто від страху захотів одразу повернутися додому", - сказав Чубаров.

За його словами, окупаційна "влада" Криму звернулася до керівництва Краснодарського краю з проханням влаштувати тих, хто хотів через міст в'їхати у Крим. Це свідчить про те, що люди на автотранспорті не можуть проїхати мостом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія від початку року витратила на охорону Керченського мосту понад 2 млрд рублів, - BBC

Чубаров також зазначив, що окупанти налагодили поромну переправу, проте обсяги перевезень мізерні порівняно з тими, які були через міст.

"На сьогодні ми маємо такі дані, що звечора, коли вони відновили пором, він працює, але він малопотужний. У нас є дані, що до ранку було три рейси. З Криму цими трьома рейсами вони перекинули у бік росії 26 вантажівок і 13 до Криму. Це ніщо (порівняно з тим), коли було сполучення з Кримом через міст", - сказав голова Меджлісу.

За його словами, поки що немає інформації, в якому стані на мосту залізнична гілка.

"Здається, вони (окупанти. - Ред.) протестували її вночі, хоча говорять, що відправили пасажирські потяги, в тому числі Сімферополь-Москва. Можливо. Але ж великі сумніви, що вони були з пасажирами. Можливо, вони ризикнули протестувати цю гілку, бо стверджують, що пожежа не спричинила таких руйнівних наслідків для залізничного полотна", - зауважив Чубаров.

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Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Ранком 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Чубаров Рефат (563) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+12
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09.10.2022 13:54
+11
Я ридаю від горя 😂😂😂
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09.10.2022 13:55
+10
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09.10.2022 14:00
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Це зараз по 10, подивимось що далі Про залізничне сполучення нічого вже не кажу, там вирішили звичайними пасажирами протестувати залишли колій
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09.10.2022 13:51 Відповісти
верно будет не залишЛи , а залишRu
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09.10.2022 14:09 Відповісти
на вантажі військового призначення це впливає.
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09.10.2022 13:52 Відповісти
Якщо враховувати,що в кацапів,як в і скрізь в СРСР рух був по вузьких дорогах,то що є друга полоса,що її немає- абсолютно до ліхтаря.Дивує повна необізнаність в ситуації по мосту самого Чубарова.Він точно хоче,як і всі татари,щоб Крим був український?Ніяких інформаторів,ніяких достовірних новин-ні бе ні ме...Дайте нам Крим,а ми будемо його собі якось ділити і населяти-так пане Чубаров?
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09.10.2022 14:42 Відповісти
они как всегда на нашем горбу хотят выехать
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09.10.2022 15:09 Відповісти
Реверсный рух... Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а кацапам - трында.
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09.10.2022 13:52 Відповісти
Туда, сюда, обратно. Кацапы привыкшие.
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09.10.2022 13:54 Відповісти
Це извечная кацапозагадка про амбарный замок и ключик к нему.
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09.10.2022 13:56 Відповісти
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09.10.2022 13:54 Відповісти
Я ридаю від горя 😂😂😂
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09.10.2022 13:55 Відповісти
В мене вже й сльози щастя скiнчилися, та те пусте - все ще також "ТУЖУ".
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09.10.2022 13:58 Відповісти
нехай тепер вся верхівка рашистів сяде в поїзд і протестує залізничну гілку найбезпечнішого моста світу
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09.10.2022 13:56 Відповісти
ПАне, доцiльнiше , пiсля вчорашнiх керченських подiй, най кремлядь крисами в банцi вирiшуе подальшу свою долю.
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09.10.2022 14:00 Відповісти
Реверсний рух, який окупанти запустити Керченським мостом, дуже обмежений

Кореляція з розумовим рівнем росіян детектед.
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09.10.2022 14:00 Відповісти
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09.10.2022 14:00 Відповісти
Дмитрий Науменко - sure, переобутый.
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09.10.2022 14:04 Відповісти
Всі нормальні люди й так знали, що кацапія - то гавно.

Страна говна

Да, у России достоинств не счесть, -
Вся чудесами полна,
Много людей там прекраснейших есть,
Но еще больше, - говна.

Рулит кацапами ботоксный гном, -
- Ждёт нас великий успех,
Жрите говно, заедая говном, -
Наше говно лучше всех!

Всё это было не раз уж давно, -
Что вам, - отшибло мозги? -
Снова в штанах у России говно, -
А виноваты враги.

Вам бы, кацапы, пора стать умней, -
Вспомните притчу одну, -
Если сидите по шею в говне, -
То не гоните волну.

Тяжкие скоро грядут времена, -
Нужно вам очень спешить,
Вот бы в России не стало говна, -
Эх, - как могли бы вы жить...

Лихо круги нарезает страна,
Вечно спеша от невзгод,
Вдаль разлетаются брызги говна, -
Тащится русский народ.

Данте сейчас, как 700 лет назад, -
Если б воспрял ото сна, -
Тихо сказал бы, - "Да это же ад, -
Только круги из говна".

Мир, как обычно, крутил у виска,
И удивлялся потом, -
- Вот же послал нам Господь дурака, -
Всех поливает говном.

Сколько ни бейся, как рыба об лёд, -
Только опять всё равно
Этот упрямый несносный народ
Гордо вступает в говно.
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09.10.2022 14:10 Відповісти
А вона завжи була гімном. Все пізнається в порівнянні. (а ще ж має бути каміння з неба). (для кращого розуміння і порівняння).
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09.10.2022 16:15 Відповісти
І щоб пересвідчитись, що рассєя, то гівно, треба було його скуштувати.
Ну тоді ще поїжте його. Велииикою такою ложкою. Так щоб досхочу.
Щоб твоя радість від повернення України була назавжди.
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09.10.2022 17:20 Відповісти
А самое главное что рашисты теперь будут ездить етим мостом только в памперсах
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09.10.2022 14:03 Відповісти
...и не ездить - тоже в памперсах, бо скоро Крым снова наш будет.
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09.10.2022 14:05 Відповісти
Да, ездить ж/д мостом который пол дня горел а потом раскаленный мост тушили морской водой, еще то удовольствие. Рашисты придумали новый экстрим-атракцион
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09.10.2022 14:09 Відповісти
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09.10.2022 14:10 Відповісти
А ко всему, дай, бог, хорошую зиму, со 100500 ледяными торосами. По ледоходу мост унесет в открытое море.
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09.10.2022 14:12 Відповісти
Как бы там ни было, а "крымский референдум" дал всему старт..Мне вот интересно, а операцию "Механический апельсин" никто НЕ изучал??Ведь разработали её кацапы ещё в 2008-м году!!То есть, у нас те, кому положено, ЧТО эти 6 лет делали??А крымчане-продажные, им оправдания никакого НЕТ!
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09.10.2022 14:24 Відповісти
По уцілілому авто мосту ракети аж самі в тому самому місці просяться. а по залізничному можна в любому іншому місці. В ідеалі - штук 3-5 АТАМСS по арках, вони впадут, розвалять всі три мости і припинять судноплавство і навігацію.
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09.10.2022 14:28 Відповісти
Когда горели цистерни на мосту я понял что ему трындец при нагреве бетона нагревается и арматура..если ее варили из порошковой металлургии...или любого другого металла низкого качества,то этот мост простоит не больше года,с учётом штормов и ветра а холодные месяцы...он упадет сам по себе...☠️💀👽что Ссср схлопнецца что карточный сибирский берлога...
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09.10.2022 14:52 Відповісти
Згідно пункту П.4.14 додатку "П" ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 "Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість":
"****** здатність балки в умовах вогневого впливу тривалістю 60 хвилин не забезпечена", а за пунктом П.4.15 "критична температура сталі балки становить Ɵa,cr = 531 °С".
Відповідно до кривої на рисунку П.16 для незахищеної шаром бетону сталевої балки її температура досягає більше 800 °С вже після 30 хвилин дії вогню при пожежі.
Тривала (більше години) дія високих температур (> 800 °С) веде до збільшення зернистості в структурі сталі і до її крихкості, що призводить до мікротріщин у несучих балках металевої конструкції й врешті до її руйнування під дією зовнішніх навантажень.

Детальніше тут: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1579018205263110144?s=20&t=WQ19brOkKUyHFRJ8HoHdRg

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09.10.2022 15:46 Відповісти
Сам бетон теж не дуже "любить" високі температури. А там було спекотно. На фото видно, як металеве огородження деформувалося від власної ваги.
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09.10.2022 17:25 Відповісти
Следующая атака путлера на Крымский мост запланирована на 14 октября... Покрова Пресвятой Богородицы...
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09.10.2022 14:56 Відповісти
Гарно впала одна полоса..
Тре і другу так поруч занурити...
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09.10.2022 15:04 Відповісти
В цій статті є одна добра новина для москальні. США ввели санкції за запуск цього мосту, тому якщо він буде зруйнований, то частину санкцій можуть зняти )))))))))))) Радуйся москальня, життя налагоджується, санкції знімають )))))))))))))
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09.10.2022 15:06 Відповісти
нехай перейдуть на телеги. Буде як у лірика евроазійства Некрасова Смотрю подимается медленно вгору парнишка, тянущий кобилу за хвост....
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09.10.2022 16:47 Відповісти
 
 