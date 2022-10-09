Реверсний рух, який окупанти запустили Керченським мостом, дуже обмежений - 10 авто в один бік, 10 в інший, - Чубаров

Росія намагається організувати реверсне сполучення Кримським мостом і поромну переправу, але ефективність цих дій під сумнівом.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров сказав під час загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Здається, їм (окупантам. - Ред.) вдалося зробити реверсне сполучення. Там дві гілки автомобільного полотна. По другій гілці вони пускають реверс: 10 машин в один бік, 10 в інший, але наскільки це ефективно, дуже важко сказати, бо немає даних. Багато разів лунало про те, що всім так званим туристам з Росії, які перебувають в окупованому Криму, місцева влада дає змогу перебувати в тих місцях, де вони відпочивали, коштом місцевих бюджетів. Це говорить про те, що вони не здатні евакуювати тих, хто від страху захотів одразу повернутися додому", - сказав Чубаров.

За його словами, окупаційна "влада" Криму звернулася до керівництва Краснодарського краю з проханням влаштувати тих, хто хотів через міст в'їхати у Крим. Це свідчить про те, що люди на автотранспорті не можуть проїхати мостом.

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Чубаров також зазначив, що окупанти налагодили поромну переправу, проте обсяги перевезень мізерні порівняно з тими, які були через міст.

"На сьогодні ми маємо такі дані, що звечора, коли вони відновили пором, він працює, але він малопотужний. У нас є дані, що до ранку було три рейси. З Криму цими трьома рейсами вони перекинули у бік росії 26 вантажівок і 13 до Криму. Це ніщо (порівняно з тим), коли було сполучення з Кримом через міст", - сказав голова Меджлісу.

За його словами, поки що немає інформації, в якому стані на мосту залізнична гілка.

"Здається, вони (окупанти. - Ред.) протестували її вночі, хоча говорять, що відправили пасажирські потяги, в тому числі Сімферополь-Москва. Можливо. Але ж великі сумніви, що вони були з пасажирами. Можливо, вони ризикнули протестувати цю гілку, бо стверджують, що пожежа не спричинила таких руйнівних наслідків для залізничного полотна", - зауважив Чубаров.

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Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Ранком 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.