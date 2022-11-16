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На деоккупированной Херсонщине обнаружили 63 тела замученных оккупантами людей

монастирський

Денис Монастырский отметил, что уже возбуждено 436 производств по результатам выявления первых признаков военных преступлений оккупантов, в области выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В области обнаружено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских. В частности, известно, что в четырех из этих мест людей точно пытали.

"Также проводится эксгумация тел тех, кто был замучен там. Сейчас выявлено 63 тела на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не прошли мимо населенных пунктов и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений", - сказал министр.

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Напомним, 11 ноября колонна украинских воинов вошла в Херсон. Жители города встретили бойцов цветами и флагами. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину возвращает Херсон.

"Наши защитники на подступах, спецподразделения уже в городе", - отметил глава государства.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег, что большая территория Херсонской области заминирована россиянами, и призвал украинцев не спешить возвращаться на освобожденные территории. Также стало известно, что Россия уничтожила всю энергосистему Херсона. Российские оккупанты во время отступления из Херсона на левый берег Днепра подорвали телевизионную вышку.

12 ноября в город вернулась Нацполиция, там начались стабилизационные мероприятия. В тот же день в Херсон вернулось украинское телевидение и радио.

14 ноября в город приехал президент Владимир Зеленский. При его участии произошло официальное поднятие государственного флага в деоккупированном Херсоне.

Автор: 

пытки (842) смерть (9248) эксгумация (149) деоккупация (847) Монастырский Денис (335) Херсонская область (4862)


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Сколько же горя принесли эти ******... Вечная память жертвам террористической гадюшни.
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16.11.2022 22:57 Ответить
Самое большое преступление, это то, что какой то мент выдает разрешение на огнестрел уголовникам. Когда Монастырский начнет с этим разбираться?
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16.11.2022 23:28 Ответить
Почему власть не доказывает на всех международных площадках , что ГЕНОЦИД украинцев происходит в центре Европы Срочно прекратить ,общими усилиями , как во время 2-й мировой , когда уничтожали евреев ,а Сегодня Украинцев НА своей родной Земле ,если отказываешься ПРЕВРАЩАТЬСЯ В КАЦАПОВ , СОВКОДРОЧЕРОВ , ПУТИНИСТОВ И РАШИСТСКУЮ МРАЗЬ⁉️
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17.11.2022 03:10 Ответить
А тере хай монастирський розкаже їм як преZЕрватив і його челядь А Х У Є Н Н О готувалися до війни.
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17.11.2022 12:57 Ответить
 
 