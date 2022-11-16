На деокупованій Херсонщині наразі виявили 63 тіла закатованих окупантами людей

Денис Монастирський зазначив, що вже порушено 436 проваджень за результатами виявлення перших ознак воєнних злочинів окупантів, в області виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

В області виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних. Зокрема, відомо, що у чотирьох із цих місць людей точно катували.

"Також проводиться ексгумація тіл тих, хто був закатований там. Наразі виявлено 63 тіла на всій території Херсонщини, але ми маємо розуміти, що пошуки лише розпочалися. Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць катувань і поховань жертв таких злочинів", - сказав міністр.

Також читайте: На деокупованій Херсонщині виявляють катівні та місця поховань

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.