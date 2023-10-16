Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее адвокат Червинского Сергей Лысенко сообщил, что прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие.

После начала судебного заседания адвокаты экс-разведчика заявили отвод судьи.

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Читайте также: Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

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Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук