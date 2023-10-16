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Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ранее адвокат Червинского Сергей Лысенко сообщил, что прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие.

После начала судебного заседания адвокаты экс-разведчика заявили отвод судьи.

Читайте также: Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 01
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 02
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 03
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 04
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 05
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 06
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 07
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 08
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 09
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 10
Шевченковский райсуд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Червинского 11

Читайте также: Прокуратура настаивает на продлении сроков расследования по делу полковника Червинского, несмотря на то, что СБУ завершила следствие, - адвокат Лысенко

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведчик Червинский – прокурорам: Я не понимаю, какое преступление я совершил. Покажите мне в деле, где я передал информацию россиянам

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

Смотрите также: Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

суд (25111) Богачук Олег (1462) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+18
Свободу Роману Червінському і негайно ‼️‼️‼️
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16.10.2023 11:43
+18
Просто АХРЕНЕТЬ ! А эти судьи участвующие в этом судилище , не думают что к ним будут вопросы ? После смены власти ?
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16.10.2023 11:43
+17
Дєрьмаківщина.
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16.10.2023 11:51
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Зелений суд
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16.10.2023 11:43 Ответить
ще одне "шоу" імені ванюшки баканафффа згадалося мені: "хто стрілял в шифіра....?!" -кричав клоун по-телебаченю.... буцім-то важливіших тем в Україні не було....
"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....

думай-ТЕ....
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16.10.2023 11:50 Ответить
Болотяний з тиною
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16.10.2023 11:51 Ответить
Свободу Роману Червінському і негайно ‼️‼️‼️
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16.10.2023 11:43 Ответить
Просто АХРЕНЕТЬ ! А эти судьи участвующие в этом судилище , не думают что к ним будут вопросы ? После смены власти ?
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16.10.2023 11:43 Ответить
Судді, прокурори...
Ці маріонетки прислуговують будь-якій владі, чим будь-яка влада з задоволенням і користується.
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16.10.2023 11:48 Ответить
Ну, не пиСди про "будь-якій владі" - до 19-го вони тільки палки в колеса вставляли владі, а не прислуговували. Вони, суди і судді, як були ватно-портновськими, так ними і залишились, а після осідання зеленого гівна в перше крісло країни вони й взагалі почали жити тільки для себе, бо вся влада в країні після 19-го так і живе - їм насрати на інтереси держави, бо головне для них свої інтереси В державі, а от тих, хто їм заважає набити свої кармани, вони і переслідують - це патріотів військових, опозицію та всіх, хто завадив здати Україну кацапам, як вони розраховували.
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16.10.2023 12:12 Ответить
Якщо ви чогось не знаєте, це не означає, що цього не може бути.
Якщо вас послухати, то до 19-го року судді та прокурори були білі та пухнасті. Більшої маячні давно не чув
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16.10.2023 12:46 Ответить
"ватно-портновськими" це білими та пушистими?
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16.10.2023 12:53 Ответить
Не змінюйте тему. Я написав про те, що судді та прокурори незмінно прислуговують (і прислуговували) будь-якій владі.
/взагалі почали жити тільки для себе/ - вони завжди так жили.
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16.10.2023 13:12 Ответить
Крім того, щоб пиСдіти, треба ще й уважно читати, ЩО тобі пишуть, а не тупити на своєму.
"Вони, суди і судді, як були ватно-портновськими, так ними і залишились"
А прислуговували вони тільки тим, хто давав їм жити так, як вони хотіли! І ніколи(!!!) ківаловсько-татаровські орли в судах не тільки НЕ служили владі 2014-2019рр., а робили все щоб зламати все, та влада робила, затягували через суди любе починання, любі зміни! І особливо ті зміни, що стосувались суддів та їхньої імперії. Почитайте скільки всього портновські бики протянули через той ОАСК знаменитого уйобка судді Вовк!
Але ж вам просто це не потрібно, бо задача у вас зовсім інша.
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16.10.2023 20:13 Ответить
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 11:44 Ответить
все здравомыслящие украинцы должны запомнить всерьез и надолго персонажей всех противоправных криминальных зашкваров для последующей настоящей люстрации всех участников,думаю что осознанные противоправные противозаконные действия в условиях войны должны караться только пожизненым!!
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16.10.2023 11:47 Ответить
Навіщо утримувати та годувати зрадників та посіпак. Розстріл, або на гілляку.
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16.10.2023 12:08 Ответить
Дєрьмаківщина.
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16.10.2023 11:51 Ответить
Негайно звільніть Романа Червінського з під феесбешної варти, покидькі!
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16.10.2023 11:52 Ответить
5 августа 2020 года указом Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского назначен заместителем руководителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Офиса Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020-1 [1] .
Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] . Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] .
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16.10.2023 11:58 Ответить
В 2019 мы прыгнули в пропасть.
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16.10.2023 12:13 Ответить
В Зелену Діру.
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16.10.2023 12:54 Ответить
Окремі епізоди,які майже не визивають резонанс у суспільстві. Окремі блоги, анонси і далі тиша.....ніхто не думає, що може опинитися на місці Червінського. Не на разі- смертельно для України.
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16.10.2023 11:53 Ответить
Кишенькова філософія правління. Нема нічого дивного в тому, що носії такого психотипу стаханівськими темпами будують якраз те, що найпростіше будується в умовах моно: автократію. Бараки не потребують складних архітектурних рішень. А от демократія з системами противаг, звітністю, громадським контролем і прозорістю дій - це заскладно для них і вкрай невигідно..
Тому і паплюжать (Чесних та Порядних Людей ) на кшталт Червінського.Його Правда їх не влаштовує ! Але так буде не завше. І багато кому за це доведеться відповідати !
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16.10.2023 11:57 Ответить
"Оманський дует" - зєлєнський і єрмак - особисто злили інфу кацапам та диктатору лукашенко. Від цього їм вже не відмитися, як і військовим які досі не арештували цих державних зрадників. Але суд буде! Одні сядуть (або падуть) за зраду, а інші за сприяня зрадникам.
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16.10.2023 11:57 Ответить
З яким затяттям поспішають особи в кривосудді виконати замовлення боневтіка+татарова!!
З таким же завзяттям, ці ж особи, карали і учасників Майдану!! Татаров може засвідчити з генпрокурорами !
Беркуню з керівниуами повідпускали, ці ж суддівські та прокурорські, а Патріотів, марудили по камерам СІЗО, під патронатом того ж президента та ВРУ !!

Зеля тому і набрав, цих АНТИукраїнських суддівських+прокурорських, щоб ВОНИ більше нагадили Українцям, поки Захисники зайняті знищенням московського хамазу! Оманщина, себе проявляє і в цьому!
Пильнуймо Україну та контролюймо свору на посадах!
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16.10.2023 12:14 Ответить
Під час повномаштабної війни, один з накращих розвідників у клітці.
Цікаво, кому це вигідно, окрім кацапів?
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16.10.2023 12:21 Ответить
Дрібна помста дрібних людей! Я сподіваюсь, що все скоро зміниться. Ті хто зараз знущається над Романом Червінським, самі сядуть до в'язниці!
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16.10.2023 12:21 Ответить
когда мы уже будем жить в этой стране как люди?....или надо для этого на всех столбах развесить всех прокуроров и судей?...не одна ***** при власти не может навести порядок как в цивилизованной стране...когда уже вы мрази наворуетесь..гондурасы...ипучие....как хотят так и судят...фемиды нет от слова совсем, одна коррупция.....гавно какое-то не судят, а вот патриотов на ура...гниды продажные....короче твари.
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16.10.2023 12:36 Ответить
В 70-ті Італія знаходилася в подібній ситуації, але з'явилися "червоні бригади" і добре зробили щеплення від корупції, особливо судовій владі та прокурорам.
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16.10.2023 14:52 Ответить
дермаківське правосуддя по-зєлєнськи
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16.10.2023 12:52 Ответить
Що цікаво, бл, патріоти! Ніхто не наважиться прямо в залі обматюкати і сказати правду в очі суддям, що про них думають люди? Щоб , блді, не могли заснути без пігулок! і так кожне засідання! Це ж не в окопи на штурм йти!
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16.10.2023 13:06 Ответить
У мене таке враження, що у нас офіцерів рівня Каддафі не має, від слова взагалі. Над їхнім колегою патріотом України, колаборанти з ОПи фактично знищаються, а навколо тиша і навколо ні души, сумно.
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16.10.2023 14:49 Ответить
своїми бездумними діями відносно бойових офіцерів ЗСУ і ГУР, генерала Кривоноса і полковника Червінського президент зі своїми посіпаками з ОП опустили себе нижче плінтуса. Коли глянеш список співробітників ОП стає сумно за це зборище агентури ФСБ, посіпак Яника, Захарченко, партіїї регіонів, ОПЗЖ, а про суддів і прокурорів взагалі нічого говорити. А головне, що це зборище готується до чергових виборів, ще й на щось надіється.
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30.10.2023 18:04 Ответить
 
 