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Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше адвокат Червінського Сергій Лисенко повідомив, що прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство.

Після початку судового засідання адвокати ексрозвідника заявили відвід судді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство, - адвокат Лисенко

Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 01
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 02
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 03
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 04
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 05
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 06
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 07
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 08
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 09
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 10
Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського 11

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Також читайте: Розвідник Червінський - прокурорам: Я не розумію, який злочин я скоїв. Покажіть мені у справі, де я передав інформацію росіянам

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

суд (11700) Богачук Олег (1457) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+18
Свободу Роману Червінському і негайно ‼️‼️‼️
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16.10.2023 11:43
+18
Просто АХРЕНЕТЬ ! А эти судьи участвующие в этом судилище , не думают что к ним будут вопросы ? После смены власти ?
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16.10.2023 11:43
+17
Дєрьмаківщина.
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16.10.2023 11:51
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Зелений суд
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16.10.2023 11:43 Відповісти
ще одне "шоу" імені ванюшки баканафффа згадалося мені: "хто стрілял в шифіра....?!" -кричав клоун по-телебаченю.... буцім-то важливіших тем в Україні не було....
"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....

думай-ТЕ....
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16.10.2023 11:50 Відповісти
Болотяний з тиною
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16.10.2023 11:51 Відповісти
Свободу Роману Червінському і негайно ‼️‼️‼️
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16.10.2023 11:43 Відповісти
Просто АХРЕНЕТЬ ! А эти судьи участвующие в этом судилище , не думают что к ним будут вопросы ? После смены власти ?
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16.10.2023 11:43 Відповісти
Судді, прокурори...
Ці маріонетки прислуговують будь-якій владі, чим будь-яка влада з задоволенням і користується.
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16.10.2023 11:48 Відповісти
Ну, не пиСди про "будь-якій владі" - до 19-го вони тільки палки в колеса вставляли владі, а не прислуговували. Вони, суди і судді, як були ватно-портновськими, так ними і залишились, а після осідання зеленого гівна в перше крісло країни вони й взагалі почали жити тільки для себе, бо вся влада в країні після 19-го так і живе - їм насрати на інтереси держави, бо головне для них свої інтереси В державі, а от тих, хто їм заважає набити свої кармани, вони і переслідують - це патріотів військових, опозицію та всіх, хто завадив здати Україну кацапам, як вони розраховували.
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16.10.2023 12:12 Відповісти
Якщо ви чогось не знаєте, це не означає, що цього не може бути.
Якщо вас послухати, то до 19-го року судді та прокурори були білі та пухнасті. Більшої маячні давно не чув
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16.10.2023 12:46 Відповісти
"ватно-портновськими" це білими та пушистими?
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16.10.2023 12:53 Відповісти
Не змінюйте тему. Я написав про те, що судді та прокурори незмінно прислуговують (і прислуговували) будь-якій владі.
/взагалі почали жити тільки для себе/ - вони завжди так жили.
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16.10.2023 13:12 Відповісти
Крім того, щоб пиСдіти, треба ще й уважно читати, ЩО тобі пишуть, а не тупити на своєму.
"Вони, суди і судді, як були ватно-портновськими, так ними і залишились"
А прислуговували вони тільки тим, хто давав їм жити так, як вони хотіли! І ніколи(!!!) ківаловсько-татаровські орли в судах не тільки НЕ служили владі 2014-2019рр., а робили все щоб зламати все, та влада робила, затягували через суди любе починання, любі зміни! І особливо ті зміни, що стосувались суддів та їхньої імперії. Почитайте скільки всього портновські бики протянули через той ОАСК знаменитого уйобка судді Вовк!
Але ж вам просто це не потрібно, бо задача у вас зовсім інша.
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16.10.2023 20:13 Відповісти
Free Roman Chervinskiy
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16.10.2023 11:44 Відповісти
все здравомыслящие украинцы должны запомнить всерьез и надолго персонажей всех противоправных криминальных зашкваров для последующей настоящей люстрации всех участников,думаю что осознанные противоправные противозаконные действия в условиях войны должны караться только пожизненым!!
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16.10.2023 11:47 Відповісти
Навіщо утримувати та годувати зрадників та посіпак. Розстріл, або на гілляку.
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16.10.2023 12:08 Відповісти
Дєрьмаківщина.
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16.10.2023 11:51 Відповісти
Негайно звільніть Романа Червінського з під феесбешної варти, покидькі!
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16.10.2023 11:52 Відповісти
5 августа 2020 года указом Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского назначен заместителем руководителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Офиса Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020-1 [1] .
Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] . Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] .
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16.10.2023 11:58 Відповісти
В 2019 мы прыгнули в пропасть.
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16.10.2023 12:13 Відповісти
В Зелену Діру.
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16.10.2023 12:54 Відповісти
Окремі епізоди,які майже не визивають резонанс у суспільстві. Окремі блоги, анонси і далі тиша.....ніхто не думає, що може опинитися на місці Червінського. Не на разі- смертельно для України.
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16.10.2023 11:53 Відповісти
Кишенькова філософія правління. Нема нічого дивного в тому, що носії такого психотипу стаханівськими темпами будують якраз те, що найпростіше будується в умовах моно: автократію. Бараки не потребують складних архітектурних рішень. А от демократія з системами противаг, звітністю, громадським контролем і прозорістю дій - це заскладно для них і вкрай невигідно..
Тому і паплюжать (Чесних та Порядних Людей ) на кшталт Червінського.Його Правда їх не влаштовує ! Але так буде не завше. І багато кому за це доведеться відповідати !
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16.10.2023 11:57 Відповісти
"Оманський дует" - зєлєнський і єрмак - особисто злили інфу кацапам та диктатору лукашенко. Від цього їм вже не відмитися, як і військовим які досі не арештували цих державних зрадників. Але суд буде! Одні сядуть (або падуть) за зраду, а інші за сприяня зрадникам.
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16.10.2023 11:57 Відповісти
З яким затяттям поспішають особи в кривосудді виконати замовлення боневтіка+татарова!!
З таким же завзяттям, ці ж особи, карали і учасників Майдану!! Татаров може засвідчити з генпрокурорами !
Беркуню з керівниуами повідпускали, ці ж суддівські та прокурорські, а Патріотів, марудили по камерам СІЗО, під патронатом того ж президента та ВРУ !!

Зеля тому і набрав, цих АНТИукраїнських суддівських+прокурорських, щоб ВОНИ більше нагадили Українцям, поки Захисники зайняті знищенням московського хамазу! Оманщина, себе проявляє і в цьому!
Пильнуймо Україну та контролюймо свору на посадах!
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16.10.2023 12:14 Відповісти
Під час повномаштабної війни, один з накращих розвідників у клітці.
Цікаво, кому це вигідно, окрім кацапів?
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16.10.2023 12:21 Відповісти
Дрібна помста дрібних людей! Я сподіваюсь, що все скоро зміниться. Ті хто зараз знущається над Романом Червінським, самі сядуть до в'язниці!
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16.10.2023 12:21 Відповісти
когда мы уже будем жить в этой стране как люди?....или надо для этого на всех столбах развесить всех прокуроров и судей?...не одна ***** при власти не может навести порядок как в цивилизованной стране...когда уже вы мрази наворуетесь..гондурасы...ипучие....как хотят так и судят...фемиды нет от слова совсем, одна коррупция.....гавно какое-то не судят, а вот патриотов на ура...гниды продажные....короче твари.
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16.10.2023 12:36 Відповісти
В 70-ті Італія знаходилася в подібній ситуації, але з'явилися "червоні бригади" і добре зробили щеплення від корупції, особливо судовій владі та прокурорам.
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16.10.2023 14:52 Відповісти
дермаківське правосуддя по-зєлєнськи
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16.10.2023 12:52 Відповісти
Що цікаво, бл, патріоти! Ніхто не наважиться прямо в залі обматюкати і сказати правду в очі суддям, що про них думають люди? Щоб , блді, не могли заснути без пігулок! і так кожне засідання! Це ж не в окопи на штурм йти!
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16.10.2023 13:06 Відповісти
У мене таке враження, що у нас офіцерів рівня Каддафі не має, від слова взагалі. Над їхнім колегою патріотом України, колаборанти з ОПи фактично знищаються, а навколо тиша і навколо ні души, сумно.
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16.10.2023 14:49 Відповісти
своїми бездумними діями відносно бойових офіцерів ЗСУ і ГУР, генерала Кривоноса і полковника Червінського президент зі своїми посіпаками з ОП опустили себе нижче плінтуса. Коли глянеш список співробітників ОП стає сумно за це зборище агентури ФСБ, посіпак Яника, Захарченко, партіїї регіонів, ОПЗЖ, а про суддів і прокурорів взагалі нічого говорити. А головне, що це зборище готується до чергових виборів, ще й на щось надіється.
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30.10.2023 18:04 Відповісти
 
 