Шевченківський райсуд розглядає клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Червінського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Раніше адвокат Червінського Сергій Лисенко повідомив, що прокуратура наполягає на продовженні строків розслідування у справі полковника Червінського, попри те, що СБУ завершила слідство.
Після початку судового засідання адвокати ексрозвідника заявили відвід судді.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....
думай-ТЕ....
Ці маріонетки прислуговують будь-якій владі, чим будь-яка влада з задоволенням і користується.
Якщо вас послухати, то до 19-го року судді та прокурори були білі та пухнасті. Більшої маячні давно не чув
/взагалі почали жити тільки для себе/ - вони завжди так жили.
"Вони, суди і судді, як були ватно-портновськими, так ними і залишились"
А прислуговували вони тільки тим, хто давав їм жити так, як вони хотіли! І ніколи(!!!) ківаловсько-татаровські орли в судах не тільки НЕ служили владі 2014-2019рр., а робили все щоб зламати все, та влада робила, затягували через суди любе починання, любі зміни! І особливо ті зміни, що стосувались суддів та їхньої імперії. Почитайте скільки всього портновські бики протянули через той ОАСК знаменитого уйобка судді Вовк!
Але ж вам просто це не потрібно, бо задача у вас зовсім інша.
Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] . Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] .
Тому і паплюжать (Чесних та Порядних Людей ) на кшталт Червінського.Його Правда їх не влаштовує ! Але так буде не завше. І багато кому за це доведеться відповідати !
З таким же завзяттям, ці ж особи, карали і учасників Майдану!! Татаров може засвідчити з генпрокурорами !
Беркуню з керівниуами повідпускали, ці ж суддівські та прокурорські, а Патріотів, марудили по камерам СІЗО, під патронатом того ж президента та ВРУ !!
Зеля тому і набрав, цих АНТИукраїнських суддівських+прокурорських, щоб ВОНИ більше нагадили Українцям, поки Захисники зайняті знищенням московського хамазу! Оманщина, себе проявляє і в цьому!
Пильнуймо Україну та контролюймо свору на посадах!
Цікаво, кому це вигідно, окрім кацапів?