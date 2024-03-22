Все поезда продолжают движение, несмотря на массированную российскую атаку, - Укрзалізниця

Несмотря на очередную массированную атаку по Украине, все поезда продолжают свое движение.

Об этом в телеграме сообщает Укрзалізниця, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ночных обстрелов есть несколько обесточенных участков, задействованы резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение", - говорится в сообщении.

Так, на Харьковском узле все поезда, включая скоростные Hyundai Rotem, будут тянуть тепловозы.

Читайте: Враг осуществил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко

Харьковский вокзал был переведен на резервное питание. "Все системы работают, "Фортеця Незламності" и детское пространство открыты для посетителей", - подчеркнули в "Укрзалізниці".

Где можно узнать о задержках?

Задержки поездов можно увидеть на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.

Что делать опоздавшим на поезд из-за обстрелов?

Пассажиров, пропустивших рейс из-за обстрелов или вынужденной остановки метро, "Укрзалізниця" по тому же билету примет на следующий рейс аналогичного направления.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

Также читайте: Враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время, - Галущенко