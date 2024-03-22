Всі поїзди продовжують рух попри масовану російську атаку, - Укрзалізниця

Попри чергову масовану російську атаку по Україні, всі поїзди продовжують свій рух.

Про це у телеграмі повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті нічних обстрілів маємо декілька знеструмлених ділянок, задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух", - йдеться у повідомленні.

Так, у Харківському вузлі всі поїзди, в тому числі швидкісні Hyundai Rotem, тягнутимуть тепловози.

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Харківський вокзал перевели на резервне живлення. "Всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів", - наголосили в Укрзалізниці.

Де побачити затримки?

Затримки поїздів можна побачити на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

Що робити тим, хто запізнився на поїзд через обстріли?

Пасажирів, які пропустили рейс через обстріли або вимушену зпинку метро, Укрзалізниця за тим же квитком прийме на наступний рейс аналогічного напрямку.

Атака на українську енергетику

Вранці 22 березня росіяни здійснюють масову атаку на українські енергетичні об’єкти. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині, Вінниччині та на Дніпропетровщині. На Сумщині запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Внаслідок атаки знеструмлено одну з ліній живлення Запорізької АЕС, на станції є загроза блекауту.

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