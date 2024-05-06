Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Сейчас украинская армия работает по стандартам НАТО, а наша страна находится в шаге от приглашения в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы и теперь находимся в шаге от приглашения (в НАТО. - ред.)", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что Украина рассчитывает на то, что все члены НАТО примут решение относительно заявки нашей страны на членство в Альянсе на следующем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле этого года.

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Когда Украину пригласят в НАТО?

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что место Украины по праву в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

В МИД Польши заявили, что на саммите НАТО в Вашингтоне планируют обсудить планы по укреплению безопасности Украины. Также сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день не все члены НАТО согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.