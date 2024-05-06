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Новости Война
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Украина находится в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Сейчас украинская армия работает по стандартам НАТО, а наша страна находится в шаге от приглашения в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью канадскому телеканалу CBC заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наша армия работает по стандартам НАТО. Мы осуществили все необходимые реформы и теперь находимся в шаге от приглашения (в НАТО. - ред.)", - сказал он.

Шмыгаль также заявил, что Украина рассчитывает на то, что все члены НАТО примут решение относительно заявки нашей страны на членство в Альянсе на следующем саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне в июле этого года.

Также читайте: Шмыгаль об отправке войск НАТО в Украину: Будем рады, но пока что просим об оружии

Когда Украину пригласят в НАТО?

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что место Украины по праву в НАТО. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО возможно только после победы.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО достигли уровня отношений наибольшего за все время независимости Украины. В частности, Зеленский рассчитывает получить приглашение Украины в НАТО во время саммита Североатлантического альянса, который состоится этим летом в Вашингтоне. Также Цензор.НЕТ информировал, что Столтенберг прибыл в Киев и обсудил с Зеленским фонд оборонной поддержки Украины на €100 миллиардов

В МИД Польши заявили, что на саммите НАТО в Вашингтоне планируют обсудить планы по укреплению безопасности Украины. Также сообщалось, что по состоянию на сегодняшний день не все члены НАТО согласны пригласить Украину присоединиться к Альянсу.

Автор: 

членство в НАТО (1506) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+8
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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06.05.2024 11:20
+7
Тунель рухомий. Рухається разом з спостерігачем.
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06.05.2024 11:21
+7
Рівно такої довжини, як правління зеленого найвеличнівшивого сцаря.
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06.05.2024 11:27
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"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается. "
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06.05.2024 11:15 Ответить
Тунель рухомий. Рухається разом з спостерігачем.
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06.05.2024 11:21 Ответить
Якщо врахувати, що спостерігач стоїть на місці, то перспектива - постійне вічне наближення.
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06.05.2024 11:28 Ответить
Навіть можна і назад рухатися (що у нас і відбувається) - перспектива не зміниться.
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06.05.2024 11:32 Ответить
Та не вже? І якої довжини цей крок
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06.05.2024 11:16 Ответить
Як до Плутона, а може й далі.
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06.05.2024 11:21 Ответить
Рівно такої довжини, як правління зеленого найвеличнівшивого сцаря.
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06.05.2024 11:27 Ответить
Може . А США і Німеччина проти
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06.05.2024 11:17 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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06.05.2024 11:20 Ответить
Є нескінченний натівський дюйм, незабаром з'явиться ще і крок.
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06.05.2024 11:22 Ответить
Це так само реально як і "мільйон дронів" або "супутник" від Притули...
Вони десь є але їх не видно...так і з перспективами вступу в НАТО...
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06.05.2024 11:23 Ответить
То есть за шаг до завершения войны... Ведь без этого, никакого приглашения не будет.
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06.05.2024 11:24 Ответить
Щось сьогодні шмигаля до хєра на цензорі... К чому б це?
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06.05.2024 11:24 Ответить
Отак на килимку перед дверима НАТО Україна і буде топтатися допоки зелене чмо при владі.
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06.05.2024 11:25 Ответить
"Тепер про попередження. 1. Генсек заявив, що у випадку якщо українська влада буде продовжувати "політику безглуздого та з явною корупційною складовою політику витрачання власних бюджетних грошей на сумнівні чи відверто непотрібні цілі, то це стане приводом "для повного перегляду нашої політики щодо подальшої підтримки України Альянсом взагалі".
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06.05.2024 11:28 Ответить
шмаголь знає , а НАТО не знає
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06.05.2024 11:28 Ответить
вже з років 15 як перебуває
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06.05.2024 11:28 Ответить
Не з цими бородатими пиками.
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06.05.2024 11:29 Ответить
... І етот шаг длінєє жизнііі...(с)

Досить нам вже свою тупу зелену локшину впарювати, це тобі не зомбомарахвон.
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06.05.2024 11:30 Ответить
Локшина зі шпинатом?
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06.05.2024 11:34 Ответить
Брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... (с)
Та ніяк, *****, нє прєвратятся!
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06.05.2024 11:33 Ответить
Смішно, коли про такі печі запитують у фунта...
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06.05.2024 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=w4EnVIFjTvA
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06.05.2024 11:43 Ответить
Ахметівський шморгаль нас туди не допхає,зелідор теж.
А виборів зараз не буде,як це добре для русні.
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06.05.2024 11:54 Ответить
Про стандарты НАТО тонко, особенно им соответствуют навчальни центры...
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06.05.2024 11:58 Ответить
Главное после войны вот таким шмыгалчям не дать уйти и судить их. Только не так как люстрировали в 2015 году.
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06.05.2024 12:06 Ответить
Вони ще за підготовку до пандемії не відповіли, коли під час Дельти цілі кисневі війни розгорнулися.
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06.05.2024 12:10 Ответить
За брехню ж немає відповідальності у чиновників? Немає.
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06.05.2024 12:09 Ответить
Раніше до комунізму вели прохіндєї ніяк не могли довести так і зникла держава. Тепер до іншого світлого майбутнього ведуть. Але щось майже нічого не змінилося. Навіть відкат до УРСР відбувається.
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06.05.2024 12:12 Ответить
Даа???!!!
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06.05.2024 12:17 Ответить
Це така сама дурня, у виконанні лисого телепня, на кшталт тієї, що Україна повністю подолала корупцію, як одну з вимог для вступу у ЄС.
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06.05.2024 12:52 Ответить
Менеджер Ахметова як завжди брехло
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06.05.2024 13:29 Ответить
Дурень думкою багатіє. Ніхто до НАТО Україну не візьме. Тим паче зараз. Хотіли би - давно взяли. Обіцяють нібито після Перемоги, але то таке. Справа в тому , що без членства України в НАТО ця війна може тривати дуже довго. Дилема
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06.05.2024 13:36 Ответить
Он хоть понял Шо *****нуЛ ?
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06.05.2024 13:39 Ответить
Ця нікчемна, продажна і злодюжна камарілья уже настільки запиз.ілися і зневажають Українців, що навіть не "фільтрують базар". Пиз.ять усе що попало аби лиш "відмітитися що вони існують, що типа у нас є "керівництво".
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06.05.2024 14:20 Ответить
Декілька днів назад по приїзду до Київа Столтенберга було сказано, що до закінчення війни про Україну в НАТО і мови не буде. То навіщо Шмигалю так брехати? Щоб що? - Щоб тебе визнали дебілом? Чи так наш Премьєр-міністр сказав, що війна от-от скінчиться?
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06.05.2024 14:29 Ответить
Ещё чуть-чуть и уговаривать начнут, что бы Украина членом стала.
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06.05.2024 15:42 Ответить
Ох і брехуни при владі, яке НАТО? Поки зелене лайно при владі нас ніхто нікуди не пригласить. Янелох вже не тики українцям поперек горла , вже і нашим партнерам набридла хамовита поведінка, брехня та ігнор рекомендацій від партнерів, зеленський вже токсичний, від нього вже нудить усіх і кожного🤮🤮🤮🤮🤮
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06.05.2024 18:38 Ответить
 
 