Україна перебуває за крок до запрошення у НАТО, - Шмигаль

Наразі українська армія працює за стандартами НАТО, а наша країна перебуває за крок до запрошення у НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи і тепер перебуваємо за крок до запрошення (в НАТО. - ред.)", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що Україна розраховує на те, що всі члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки нашої країни на членство в Альянсі на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року.

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Коли Україну запросять у НАТО?

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що місце України по праву в НАТО. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів

У МЗС Польщі заявили, що на саміті НАТО у Вашингтоні планують обговорити плани щодо зміцнення безпеки України. Також повідомлялося, що станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.