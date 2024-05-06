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Україна перебуває за крок до запрошення у НАТО, - Шмигаль

денис,шмигаль

Наразі українська армія працює за стандартами НАТО, а наша країна перебуває за крок до запрошення у НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наша армія працює за стандартами НАТО. Ми здійснили всі необхідні реформи і тепер перебуваємо за крок до запрошення (в НАТО. - ред.)", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що Україна розраховує на те, що всі члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки нашої країни на членство в Альянсі на наступному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні цього року.

Також читайте: Шмигаль про відправку військ НАТО в Україну: Будемо раді, але поки що просимо про зброю

Коли Україну запросять у НАТО?

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що місце України по праву в НАТО. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО можливо лише після перемоги.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна та НАТО досягли рівня відносин найбільшого за весь час незалежності України. Зокрема, Зеленський розраховує отримати запрошення України до НАТО під час саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться цього літа у Вашингтоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що Столтенберг прибув до Києва та обговорив із Зеленським фонд оборонної підтримки України на €100 мільярдів

У МЗС Польщі заявили, що на саміті НАТО у Вашингтоні планують обговорити плани щодо зміцнення безпеки України. Також повідомлялося, що станом на сьогоднішній день не всі члени НАТО згодні запросити Україну приєднатися до Альянсу.

Автор: 

членство в НАТО (1715) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+8
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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06.05.2024 11:20
+7
Тунель рухомий. Рухається разом з спостерігачем.
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06.05.2024 11:21
+7
Рівно такої довжини, як правління зеленого найвеличнівшивого сцаря.
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06.05.2024 11:27
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"Наконец-то появился свет в конце туннеля, вот только туннель, ****, не заканчивается. "
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06.05.2024 11:15 Відповісти
Тунель рухомий. Рухається разом з спостерігачем.
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06.05.2024 11:21 Відповісти
Якщо врахувати, що спостерігач стоїть на місці, то перспектива - постійне вічне наближення.
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06.05.2024 11:28 Відповісти
Навіть можна і назад рухатися (що у нас і відбувається) - перспектива не зміниться.
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06.05.2024 11:32 Відповісти
Та не вже? І якої довжини цей крок
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06.05.2024 11:16 Відповісти
Як до Плутона, а може й далі.
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06.05.2024 11:21 Відповісти
Рівно такої довжини, як правління зеленого найвеличнівшивого сцаря.
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06.05.2024 11:27 Відповісти
Може . А США і Німеччина проти
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06.05.2024 11:17 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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06.05.2024 11:20 Відповісти
Є нескінченний натівський дюйм, незабаром з'явиться ще і крок.
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06.05.2024 11:22 Відповісти
Це так само реально як і "мільйон дронів" або "супутник" від Притули...
Вони десь є але їх не видно...так і з перспективами вступу в НАТО...
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06.05.2024 11:23 Відповісти
То есть за шаг до завершения войны... Ведь без этого, никакого приглашения не будет.
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06.05.2024 11:24 Відповісти
Щось сьогодні шмигаля до хєра на цензорі... К чому б це?
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06.05.2024 11:24 Відповісти
Отак на килимку перед дверима НАТО Україна і буде топтатися допоки зелене чмо при владі.
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06.05.2024 11:25 Відповісти
"Тепер про попередження. 1. Генсек заявив, що у випадку якщо українська влада буде продовжувати "політику безглуздого та з явною корупційною складовою політику витрачання власних бюджетних грошей на сумнівні чи відверто непотрібні цілі, то це стане приводом "для повного перегляду нашої політики щодо подальшої підтримки України Альянсом взагалі".
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06.05.2024 11:28 Відповісти
шмаголь знає , а НАТО не знає
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06.05.2024 11:28 Відповісти
вже з років 15 як перебуває
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06.05.2024 11:28 Відповісти
Не з цими бородатими пиками.
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06.05.2024 11:29 Відповісти
... І етот шаг длінєє жизнііі...(с)

Досить нам вже свою тупу зелену локшину впарювати, це тобі не зомбомарахвон.
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06.05.2024 11:30 Відповісти
Локшина зі шпинатом?
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06.05.2024 11:34 Відповісти
Брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... (с)
Та ніяк, *****, нє прєвратятся!
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06.05.2024 11:33 Відповісти
Смішно, коли про такі печі запитують у фунта...
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06.05.2024 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w4EnVIFjTvA
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06.05.2024 11:43 Відповісти
Ахметівський шморгаль нас туди не допхає,зелідор теж.
А виборів зараз не буде,як це добре для русні.
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06.05.2024 11:54 Відповісти
Про стандарты НАТО тонко, особенно им соответствуют навчальни центры...
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06.05.2024 11:58 Відповісти
Главное после войны вот таким шмыгалчям не дать уйти и судить их. Только не так как люстрировали в 2015 году.
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06.05.2024 12:06 Відповісти
Вони ще за підготовку до пандемії не відповіли, коли під час Дельти цілі кисневі війни розгорнулися.
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06.05.2024 12:10 Відповісти
За брехню ж немає відповідальності у чиновників? Немає.
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06.05.2024 12:09 Відповісти
Раніше до комунізму вели прохіндєї ніяк не могли довести так і зникла держава. Тепер до іншого світлого майбутнього ведуть. Але щось майже нічого не змінилося. Навіть відкат до УРСР відбувається.
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06.05.2024 12:12 Відповісти
Даа???!!!
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06.05.2024 12:17 Відповісти
Це така сама дурня, у виконанні лисого телепня, на кшталт тієї, що Україна повністю подолала корупцію, як одну з вимог для вступу у ЄС.
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06.05.2024 12:52 Відповісти
Менеджер Ахметова як завжди брехло
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06.05.2024 13:29 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Ніхто до НАТО Україну не візьме. Тим паче зараз. Хотіли би - давно взяли. Обіцяють нібито після Перемоги, але то таке. Справа в тому , що без членства України в НАТО ця війна може тривати дуже довго. Дилема
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06.05.2024 13:36 Відповісти
Он хоть понял Шо *****нуЛ ?
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06.05.2024 13:39 Відповісти
Ця нікчемна, продажна і злодюжна камарілья уже настільки запиз.ілися і зневажають Українців, що навіть не "фільтрують базар". Пиз.ять усе що попало аби лиш "відмітитися що вони існують, що типа у нас є "керівництво".
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06.05.2024 14:20 Відповісти
Декілька днів назад по приїзду до Київа Столтенберга було сказано, що до закінчення війни про Україну в НАТО і мови не буде. То навіщо Шмигалю так брехати? Щоб що? - Щоб тебе визнали дебілом? Чи так наш Премьєр-міністр сказав, що війна от-от скінчиться?
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06.05.2024 14:29 Відповісти
Ещё чуть-чуть и уговаривать начнут, что бы Украина членом стала.
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06.05.2024 15:42 Відповісти
Ох і брехуни при владі, яке НАТО? Поки зелене лайно при владі нас ніхто нікуди не пригласить. Янелох вже не тики українцям поперек горла , вже і нашим партнерам набридла хамовита поведінка, брехня та ігнор рекомендацій від партнерів, зеленський вже токсичний, від нього вже нудить усіх і кожного🤮🤮🤮🤮🤮
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06.05.2024 18:38 Відповісти
 
 