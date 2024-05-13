Разбита колонна вражеской техники, пытавшаяся совершить прорыв на Харьковщине. ВИДЕО

Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ уничтожили танки-черепахи и БМП-2 противника. Речь идет о колонне, которая пыталась осуществить прорыв на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 ОШБР.

Как отмечается, оккупантов разбили ударными дронами и бригадной артиллерией.

"Три единицы техники - уничтожены безвозвратно и еще четыре - поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили - минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей.

Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта - не достигнуты", - говорится в сообщении.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По состоянию на 14.00 13.05.2024, по данным Генштаба, враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы на Харьковщине.