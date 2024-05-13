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Разбита колонна вражеской техники, пытавшаяся совершить прорыв на Харьковщине. ВИДЕО

Силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ уничтожили танки-черепахи и БМП-2 противника. Речь идет о колонне, которая пыталась осуществить прорыв на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 3 ОШБР.

Как отмечается, оккупантов разбили ударными дронами и бригадной артиллерией.

"Три единицы техники - уничтожены безвозвратно и еще четыре - поражены. Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили - минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей.

Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта - не достигнуты", - говорится в сообщении.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По состоянию на 14.00 13.05.2024, по данным Генштаба, враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы на Харьковщине.

Автор: 

танк (2248) Харьковщина (5577) уничтожение (6860) БМП (397) 3-я Отдельная штурмовая бригада (412) 66 отдельная механизированная бригада (27)


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Топ комментарии
+32
ДЯкуємо , воїни. Завдяки Вам кацапи здійснили прорив на той світ.
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13.05.2024 17:22
+20
вони продовжують випробовувати ефектитвність пересувних караван-сараїв.
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13.05.2024 17:21
+8
Воїнів 3 штурмової повернули захищати Малу Батьківщину. Нехіло звіздолять мокшів.
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13.05.2024 17:47
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Правила форума Совет форумчан
вони продовжують випробовувати ефектитвність пересувних караван-сараїв.
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13.05.2024 17:21 Ответить
скоріше за все, кулібіни самі роблять
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13.05.2024 17:40 Ответить
от мені цікаво - цей шифер обертається разом з баштою, чи стрілять можно тільки у напрямку руху?
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13.05.2024 17:53 Ответить
думаю , є різні моделі і скрізь різні характеристики і одна на іншу не схожа
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13.05.2024 17:55 Ответить
ні, подивився. Ніхєра не обертається, бо шифером закритий по самі катки. Тобто з гармати можно стріляти тільки вперед. Це гарна опція.
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13.05.2024 17:58 Ответить
Алга-сарай, розвернувся на 180 градусів і знову алга.
"Нам не ведомо слово назад".
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13.05.2024 20:39 Ответить
Вони "продовжують", хоч щось роблять для захисту, а в нас тупо відвели. Я вже мовчу про тактику - "ідіть тримайте", нахер весь цей генералітет, їх на бригаду вистачить
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14.05.2024 08:12 Ответить
ДЯкуємо , воїни. Завдяки Вам кацапи здійснили прорив на той світ.
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13.05.2024 17:22 Ответить
Воїнів 3 штурмової повернули захищати Малу Батьківщину. Нехіло звіздолять мокшів.
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13.05.2024 17:47 Ответить

Всім велика дяка і шана.
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13.05.2024 17:49 Ответить
Не всі , там черкащан багато , молоді хлопці спортсмени разом з Дмитром Кухарчуком .
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13.05.2024 19:15 Ответить
Це ті, хто нові? Мангали імба? Судячі по відео - на Харківт йдуть геть новв
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13.05.2024 17:27 Ответить
Якщо азовці взялися за справу - русні пзда!
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13.05.2024 17:50 Ответить
Там ніби на сьомій секунді залізний капут з'являється. Ось тільки незрозуміло, чи підбили його
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13.05.2024 17:58 Ответить
а чого оператори на москальській балакають? теріново їм мовного омбудсмена кремня відрядити на перевірку
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13.05.2024 18:05 Ответить
Ну чому ж тільки його? Ще й львівську орлицю можна.
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13.05.2024 18:11 Ответить
це безумовно)))
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13.05.2024 18:12 Ответить
Слава ЗСУ!
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13.05.2024 18:34 Ответить
Нормально мы им вспыпали но это на луганском направлении я там был
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13.05.2024 21:32 Ответить
 
 