Розбито колону ворожої техніки, яка намагалася здійснити прорив на Харківщині. ВIДЕО

Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БМП-2 противника. Йдеться про колону, яка намагалася здійснити прорив на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 ОШБР.

Як зазначається, окупантів розбили ударними дронами та бригадною артилерією.

"Три одиниці техніки - знищено безповоротно та ще чотири - уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили - мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів.

Весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту - не досягнуто", - йдеться у повідомленні.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Уранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Станом на 14.00 13.05.2024, за даними Генштабу, ворог мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці на Харківщині.