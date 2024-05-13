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Новини
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Розбито колону ворожої техніки, яка намагалася здійснити прорив на Харківщині. ВIДЕО

Сили підрозділів Третьої штурмової бригади та суміжних 66-ї ОМБр, 77-ї бригади ДШВ знищили танки-черепахи та БМП-2 противника. Йдеться про колону, яка намагалася здійснити прорив на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 3 ОШБР.

Як зазначається, окупантів розбили ударними дронами та бригадною артилерією.

"Три одиниці техніки - знищено безповоротно та ще чотири - уражено. Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили - мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів.

Весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту - не досягнуто", - йдеться у повідомленні.

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Атаки військ РФ на Харківщині

Уранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Станом на 14.00 13.05.2024, за даними Генштабу, ворог мав частковий успіх у районі населеного пункту Лук’янці на Харківщині.

Автор: 

танк (2060) Харківщина (6054) знищення (7172) БМП (407) 3 Окрема штурмова бригада (424) 66 окрема механізована бригада (26)


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Топ коментарі
+32
ДЯкуємо , воїни. Завдяки Вам кацапи здійснили прорив на той світ.
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13.05.2024 17:22
+20
вони продовжують випробовувати ефектитвність пересувних караван-сараїв.
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13.05.2024 17:21
+8
Воїнів 3 штурмової повернули захищати Малу Батьківщину. Нехіло звіздолять мокшів.
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13.05.2024 17:47
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вони продовжують випробовувати ефектитвність пересувних караван-сараїв.
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13.05.2024 17:21 Відповісти
скоріше за все, кулібіни самі роблять
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13.05.2024 17:40 Відповісти
от мені цікаво - цей шифер обертається разом з баштою, чи стрілять можно тільки у напрямку руху?
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13.05.2024 17:53 Відповісти
думаю , є різні моделі і скрізь різні характеристики і одна на іншу не схожа
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13.05.2024 17:55 Відповісти
ні, подивився. Ніхєра не обертається, бо шифером закритий по самі катки. Тобто з гармати можно стріляти тільки вперед. Це гарна опція.
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13.05.2024 17:58 Відповісти
Алга-сарай, розвернувся на 180 градусів і знову алга.
"Нам не ведомо слово назад".
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13.05.2024 20:39 Відповісти
Вони "продовжують", хоч щось роблять для захисту, а в нас тупо відвели. Я вже мовчу про тактику - "ідіть тримайте", нахер весь цей генералітет, їх на бригаду вистачить
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14.05.2024 08:12 Відповісти
ДЯкуємо , воїни. Завдяки Вам кацапи здійснили прорив на той світ.
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13.05.2024 17:22 Відповісти
Воїнів 3 штурмової повернули захищати Малу Батьківщину. Нехіло звіздолять мокшів.
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13.05.2024 17:47 Відповісти

Всім велика дяка і шана.
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13.05.2024 17:49 Відповісти
Не всі , там черкащан багато , молоді хлопці спортсмени разом з Дмитром Кухарчуком .
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13.05.2024 19:15 Відповісти
Це ті, хто нові? Мангали імба? Судячі по відео - на Харківт йдуть геть новв
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13.05.2024 17:27 Відповісти
Якщо азовці взялися за справу - русні пзда!
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13.05.2024 17:50 Відповісти
Там ніби на сьомій секунді залізний капут з'являється. Ось тільки незрозуміло, чи підбили його
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13.05.2024 17:58 Відповісти
а чого оператори на москальській балакають? теріново їм мовного омбудсмена кремня відрядити на перевірку
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13.05.2024 18:05 Відповісти
Ну чому ж тільки його? Ще й львівську орлицю можна.
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13.05.2024 18:11 Відповісти
це безумовно)))
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13.05.2024 18:12 Відповісти
Слава ЗСУ!
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13.05.2024 18:34 Відповісти
Нормально мы им вспыпали но это на луганском направлении я там был
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13.05.2024 21:32 Відповісти
 
 