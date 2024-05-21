НПЗ в Волгоградской области РФ возобновил работу после атаки беспилотников, - Reuters
На прошлой неделе российский "Лукойл" перезапустил ключевую производственную установку на своем Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем на юге России, который был закрыт в начале мая после повреждения в результате атаки беспилотника.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что завод, производственная мощность которого составляет около 300 000 баррелей в сутки, загорелся 12 мая после удара беспилотника.
Источники агентства сообщили, что в результате атаки была повреждена установка CDU-1.
"Установка CDU -1 имеет мощность 18 590 тонн нефти в сутки и годовой объем производства 6,5 млн тонн нефти, или 130 000 баррелей в сутки. Она составляет 43% мощностей НПЗ и обеспечила 49% фактической переработки нефти в первом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.
В феврале Волгоградский НПЗ также был атакован беспилотниками, но смог провести техническое обслуживание в течение 18 дней.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области. В результате удара на предприятии возник пожар, который потушили к утру.
Атаки на российские НПЗ
Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.
В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.
Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.
В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.
9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.
В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.
Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки беспилотников в ночь на субботу, 27 апреля.
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НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу та чекає на новий візит добрих безпилотників.
Який розмін? Рашисти знищують нашу інфраструктуру не дивлячись, бʼємо ми в відповідь, чи ні. Ви, мабуть, ще ***** будете цитувати, що він не має злих намірів та хоче лише санітарну зону зробити...
neftegaz.ru про це ніде не пише.