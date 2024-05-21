НПЗ в Волгоградской области РФ возобновил работу после атаки беспилотников, - Reuters

На прошлой неделе российский "Лукойл" перезапустил ключевую производственную установку на своем Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем на юге России, который был закрыт в начале мая после повреждения в результате атаки беспилотника.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что завод, производственная мощность которого составляет около 300 000 баррелей в сутки, загорелся 12 мая после удара беспилотника.

Источники агентства сообщили, что в результате атаки была повреждена установка CDU-1.

"Установка CDU -1 имеет мощность 18 590 тонн нефти в сутки и годовой объем производства 6,5 млн тонн нефти, или 130 000 баррелей в сутки. Она составляет 43% мощностей НПЗ и обеспечила 49% фактической переработки нефти в первом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

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В феврале Волгоградский НПЗ также был атакован беспилотниками, но смог провести техническое обслуживание в течение 18 дней.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области. В результате удара на предприятии возник пожар, который потушили к утру.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки беспилотников в ночь на субботу, 27 апреля.

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