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НПЗ в Волгоградской области РФ возобновил работу после атаки беспилотников, - Reuters

НПЗ у Росії

На прошлой неделе российский "Лукойл" перезапустил ключевую производственную установку на своем Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, крупнейшем на юге России, который был закрыт в начале мая после повреждения в результате атаки беспилотника.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что завод, производственная мощность которого составляет около 300 000 баррелей в сутки, загорелся 12 мая после удара беспилотника.

Источники агентства сообщили, что в результате атаки была повреждена установка CDU-1.

"Установка CDU -1 имеет мощность 18 590 тонн нефти в сутки и годовой объем производства 6,5 млн тонн нефти, или 130 000 баррелей в сутки. Она составляет 43% мощностей НПЗ и обеспечила 49% фактической переработки нефти в первом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области, - росСМИ

В феврале Волгоградский НПЗ также был атакован беспилотниками, но смог провести техническое обслуживание в течение 18 дней.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, ночью 12 мая неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. Об атаке дронов также сообщили власти Липецкой области. В результате удара на предприятии возник пожар, который потушили к утру.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, по данным западных СМИ из-за украинских атак на НПЗ цены на дизтопливо в России поднялись на 10% за последнюю неделю.

В начале мая 2024 года в Краснодарском крае РФ в районе поселка Афипский прогремели взрывы. Там расположен НПЗ.

Глава Пентагона Остин ранее заявил, что атаки на российские НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки и призвал Украину сосредоточиться на военных целях.

В то же время посол Украины Маркарова заявила, что Украина не получала никаких официальных сообщений от США с просьбой прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России своим оружием.

9 мая в российском Башкортостане беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Салаватнефтеоргсинтез", а также две нефтебазы вблизи города Анапа в Краснодарском крае.

В ночь 10 мая неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Калуга.

Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки беспилотников в ночь на субботу, 27 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе остановился после атаки украинских дронов, - Reuters. ФОТО

Автор: 

НПЗ (239) россия (95413)


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Топ комментарии
+11
Ви не вмієте писати заголовки. Ось так треба:

НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу та чекає на новий візит добрих безпилотників.
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21.05.2024 14:53
+6
Вчора зареєструвалося та сере.
Який розмін? Рашисти знищують нашу інфраструктуру не дивлячись, бʼємо ми в відповідь, чи ні. Ви, мабуть, ще ***** будете цитувати, що він не має злих намірів та хоче лише санітарну зону зробити...
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21.05.2024 15:11
+5
попытки что-то родить у тебя тролля дуже потужні...
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21.05.2024 15:04
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Правила форума Совет форумчан
дуже сумно...
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21.05.2024 14:51 Ответить
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21.05.2024 14:52 Ответить
"Бобри" вже збираються в "хрестовий" політ на НПЗ Волгоградської обл.
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21.05.2024 14:53 Ответить
Ви не вмієте писати заголовки. Ось так треба:

НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу та чекає на новий візит добрих безпилотників.
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21.05.2024 14:53 Ответить
Треба повторити.
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21.05.2024 14:55 Ответить
попытки что-то родить у тебя тролля дуже потужні...
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21.05.2024 15:04 Ответить
я не троль але поділяю цю думку,тактика комариних укусів НПХ на фоні тотального руйнування наших ТЕС ГЕС заводів тощо,просто ганебна! або відверта робота на Путіна...
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21.05.2024 16:15 Ответить
иди на путина - ты не интересен...
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21.05.2024 16:20 Ответить
ты тролль читай
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21.05.2024 17:05 Ответить
Вчора зареєструвалося та сере.
Який розмін? Рашисти знищують нашу інфраструктуру не дивлячись, бʼємо ми в відповідь, чи ні. Ви, мабуть, ще ***** будете цитувати, що він не має злих намірів та хоче лише санітарну зону зробити...
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21.05.2024 15:11 Ответить
спасибі мудрим та педантичним німецьким бюргерам за те,що розказують нам нерозумним що є ху! милий,Херр,продовжуй так і надалі!
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21.05.2024 16:19 Ответить
Де вони працювали? Харківську ТЕЦ-5 в 2022 році розбомбили. А в 2023-му та 2024-му вони добомбили те, що в 2022-му не змогли. Це кремлівський наратив, що українські ТЕЦ - це відповідь за російські НПЗ. Це все рівно, що казати, що обстріли Харкова - це відповідь на обстріли Білгорода. Подивиться на Салтівку - її розбомбили, коли ще жодної вибухівки на Білгород не прилетіло.
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21.05.2024 18:31 Ответить
Сьогодні рашисти КАБами знищили місто Золочів Харківської області. Скажіть, будь ласка, це відповідь за що? Що ми кацапам вдарили, що вони знищили в пил пів-міста там?
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21.05.2024 18:37 Ответить
треба вказувати, на які джерела посилається Reuters.
neftegaz.ru про це ніде не пише.
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21.05.2024 15:03 Ответить
Напрошуються на повтор.
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21.05.2024 15:07 Ответить
тактика комариних укусів НПЗ на фоні тотального руйнування наших ТЕС ГЕС заводів тощо,просто ганебна! або відверта робота на Путіна...
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21.05.2024 16:17 Ответить
Який вихід? Припинити бити і тоді ***** припинить бити по українським містам?
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21.05.2024 18:38 Ответить
Ви,німецькі бюргери,розбираєтеся тільки у вироб-ві авто,сосисках та пиві. В українській війні нічого не розуміли і не розумієте найелементарнішого. Треба бити так щоб НПЗ могли відновити через 5 років мінімум,бити тактичними ракетами,влаштовувати диверсії на місці,нашо всі ці Громи,Сапсани,Коршуни,Нептуни? Але Йермак суворо заборонив Зе їх застосовувати....Чи ви незнаєте хто Йермак?
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21.05.2024 19:27 Ответить
Я розуміюсь ще в політиці. Це підкреслює той факт, що я раніше вас на 8 років зареєструвався на Цензорі та беру участь у диспутах.
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21.05.2024 22:31 Ответить
я на Цензорі зареєстрований був з квітня 14,під іншим ніком. але це дрібниці,я дискутую з України,інколи під обстрілами тощо,а ви з Німеччини,отримуючи дармові євро від сердобольних німців,пайки,отоварюючись в тз. русскіх магазинах...для молодого,здорового лобяри може й непогано але в цей час русня винищує Харків,ЗСУ спливає кров"ю захищаючи Харків коли генерали Сирського просто саботують будь-який опір... Ну і як вас назвати? думаю,самі здогадаєтесь.
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21.05.2024 22:59 Ответить
***** пішло чмо прокацапське з кацапськими наративами. Я ніколи не отримував "дармові євро від сердобольних німців". Я - підприємець, за 22 роки роздвинув успішний бізнес між Україною та Німеччиною. Всі мої партнери в Україні підвищили рівень бізнесу завдяки комерції з моєю фірмою з 2010 - 2020 р. в рази! Місця робочі додавали десятками. І ти, лайно, будеш мені щось вказувати? Україна була б в камʼяному віці без комерційних звʼязків з Заходом. Німеччина й зараз допомогає Україні, бо сотнями підприємців було зроблено позитивний імідж проєвропейскої країни. Більше нічого писати не буду, бо чмоняці та жебраку зі стереотипами "дармові євро від сердобольних німців" нічого, як і кацапу, не докажеш. Живи далі з лайном в голові. Тебе ***** ракети стріляє на голову, а тобі українці в Німеччині не такі.
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21.05.2024 23:16 Ответить
Ізригаєш гов.но ротярою? Значить,я попав в точку.... Я тут 10 років і навчився розшифровувати кацапів і просто говн.о,з півоборота. Я таку купку лайна як ти вже давно тут примітив-це ж ти тут сіяв пургу,що ти в 14-му захистив Харків зі зброєю в рукав але потім розчарувався в Україні і здриснув в Німеччину? Ти! А тепер ти крутий бізнесюк і фірмач між Німеччиною та Україною і т.д.? Яких тільки тут подонків і моральних пі. да. рів не зустрінеш...Коротше,йди
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21.05.2024 23:46 Ответить
чому не відповідаїш,чувак закривший грудью Харьков в 2014? піймався,заціпило?дешевка...
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22.05.2024 15:56 Ответить
 
 