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НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу після атаки безпілотників, - Reuters

НПЗ у Росії

Минулого тижня російський "Лукойл" перезапустив ключову виробничу установку на своєму Волгоградському нафтопереробному заводі, найбільшому на півдні Росії, який був закритий на початку травня після пошкодження в результаті атаки безпілотника.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завод, виробнича потужність якого становить близько 300 000 барелів на добу, загорівся 12 травня після удару безпілотника.

Джерела агенції повідомили, що в результаті атаки було пошкоджено установку CDU-1.

"Установка CDU -1 має потужність 18 590 тонн нафти на добу і річний обсяг виробництва 6,5 млн тонн нафти, або 130 000 барелів на добу. Вона становить 43% потужностей НПЗ і забезпечила 49% фактичної переробки нафти в першому кварталі 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області, - росЗМІ

У лютому Волгоградський НПЗ також був атакований безпілотниками, але зміг провести технічне обслуговування впродовж 18 днів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Про атаку дронів також повідомила влада Липецької області. Унаслідок удару на підприємстві виникла пожежа, яку загасили до ранку.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

9 травня у російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез", а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки безпілотників у ніч на суботу, 27 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтопереробний завод у Туапсе зупинився після атаки українських дронів, - Reuters. ФОТО

Автор: 

НПЗ (588) росія (65007)


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Топ коментарі
+11
Ви не вмієте писати заголовки. Ось так треба:

НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу та чекає на новий візит добрих безпилотників.
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21.05.2024 14:53
+6
Вчора зареєструвалося та сере.
Який розмін? Рашисти знищують нашу інфраструктуру не дивлячись, бʼємо ми в відповідь, чи ні. Ви, мабуть, ще ***** будете цитувати, що він не має злих намірів та хоче лише санітарну зону зробити...
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21.05.2024 15:11
+5
попытки что-то родить у тебя тролля дуже потужні...
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21.05.2024 15:04
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дуже сумно...
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21.05.2024 14:51 Відповісти
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21.05.2024 14:52 Відповісти
"Бобри" вже збираються в "хрестовий" політ на НПЗ Волгоградської обл.
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21.05.2024 14:53 Відповісти
Ви не вмієте писати заголовки. Ось так треба:

НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу та чекає на новий візит добрих безпилотників.
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21.05.2024 14:53 Відповісти
Треба повторити.
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21.05.2024 14:55 Відповісти
попытки что-то родить у тебя тролля дуже потужні...
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21.05.2024 15:04 Відповісти
я не троль але поділяю цю думку,тактика комариних укусів НПХ на фоні тотального руйнування наших ТЕС ГЕС заводів тощо,просто ганебна! або відверта робота на Путіна...
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21.05.2024 16:15 Відповісти
иди на путина - ты не интересен...
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21.05.2024 16:20 Відповісти
ты тролль читай
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21.05.2024 17:05 Відповісти
Вчора зареєструвалося та сере.
Який розмін? Рашисти знищують нашу інфраструктуру не дивлячись, бʼємо ми в відповідь, чи ні. Ви, мабуть, ще ***** будете цитувати, що він не має злих намірів та хоче лише санітарну зону зробити...
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21.05.2024 15:11 Відповісти
спасибі мудрим та педантичним німецьким бюргерам за те,що розказують нам нерозумним що є ху! милий,Херр,продовжуй так і надалі!
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21.05.2024 16:19 Відповісти
Де вони працювали? Харківську ТЕЦ-5 в 2022 році розбомбили. А в 2023-му та 2024-му вони добомбили те, що в 2022-му не змогли. Це кремлівський наратив, що українські ТЕЦ - це відповідь за російські НПЗ. Це все рівно, що казати, що обстріли Харкова - це відповідь на обстріли Білгорода. Подивиться на Салтівку - її розбомбили, коли ще жодної вибухівки на Білгород не прилетіло.
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21.05.2024 18:31 Відповісти
Сьогодні рашисти КАБами знищили місто Золочів Харківської області. Скажіть, будь ласка, це відповідь за що? Що ми кацапам вдарили, що вони знищили в пил пів-міста там?
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21.05.2024 18:37 Відповісти
треба вказувати, на які джерела посилається Reuters.
neftegaz.ru про це ніде не пише.
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21.05.2024 15:03 Відповісти
Напрошуються на повтор.
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21.05.2024 15:07 Відповісти
тактика комариних укусів НПЗ на фоні тотального руйнування наших ТЕС ГЕС заводів тощо,просто ганебна! або відверта робота на Путіна...
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21.05.2024 16:17 Відповісти
Який вихід? Припинити бити і тоді ***** припинить бити по українським містам?
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21.05.2024 18:38 Відповісти
Ви,німецькі бюргери,розбираєтеся тільки у вироб-ві авто,сосисках та пиві. В українській війні нічого не розуміли і не розумієте найелементарнішого. Треба бити так щоб НПЗ могли відновити через 5 років мінімум,бити тактичними ракетами,влаштовувати диверсії на місці,нашо всі ці Громи,Сапсани,Коршуни,Нептуни? Але Йермак суворо заборонив Зе їх застосовувати....Чи ви незнаєте хто Йермак?
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21.05.2024 19:27 Відповісти
Я розуміюсь ще в політиці. Це підкреслює той факт, що я раніше вас на 8 років зареєструвався на Цензорі та беру участь у диспутах.
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21.05.2024 22:31 Відповісти
я на Цензорі зареєстрований був з квітня 14,під іншим ніком. але це дрібниці,я дискутую з України,інколи під обстрілами тощо,а ви з Німеччини,отримуючи дармові євро від сердобольних німців,пайки,отоварюючись в тз. русскіх магазинах...для молодого,здорового лобяри може й непогано але в цей час русня винищує Харків,ЗСУ спливає кров"ю захищаючи Харків коли генерали Сирського просто саботують будь-який опір... Ну і як вас назвати? думаю,самі здогадаєтесь.
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21.05.2024 22:59 Відповісти
***** пішло чмо прокацапське з кацапськими наративами. Я ніколи не отримував "дармові євро від сердобольних німців". Я - підприємець, за 22 роки роздвинув успішний бізнес між Україною та Німеччиною. Всі мої партнери в Україні підвищили рівень бізнесу завдяки комерції з моєю фірмою з 2010 - 2020 р. в рази! Місця робочі додавали десятками. І ти, лайно, будеш мені щось вказувати? Україна була б в камʼяному віці без комерційних звʼязків з Заходом. Німеччина й зараз допомогає Україні, бо сотнями підприємців було зроблено позитивний імідж проєвропейскої країни. Більше нічого писати не буду, бо чмоняці та жебраку зі стереотипами "дармові євро від сердобольних німців" нічого, як і кацапу, не докажеш. Живи далі з лайном в голові. Тебе ***** ракети стріляє на голову, а тобі українці в Німеччині не такі.
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21.05.2024 23:16 Відповісти
Ізригаєш гов.но ротярою? Значить,я попав в точку.... Я тут 10 років і навчився розшифровувати кацапів і просто говн.о,з півоборота. Я таку купку лайна як ти вже давно тут примітив-це ж ти тут сіяв пургу,що ти в 14-му захистив Харків зі зброєю в рукав але потім розчарувався в Україні і здриснув в Німеччину? Ти! А тепер ти крутий бізнесюк і фірмач між Німеччиною та Україною і т.д.? Яких тільки тут подонків і моральних пі. да. рів не зустрінеш...Коротше,йди
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21.05.2024 23:46 Відповісти
чому не відповідаїш,чувак закривший грудью Харьков в 2014? піймався,заціпило?дешевка...
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22.05.2024 15:56 Відповісти
 
 