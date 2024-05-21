НПЗ у Волгоградській області РФ відновив роботу після атаки безпілотників, - Reuters

Минулого тижня російський "Лукойл" перезапустив ключову виробничу установку на своєму Волгоградському нафтопереробному заводі, найбільшому на півдні Росії, який був закритий на початку травня після пошкодження в результаті атаки безпілотника.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завод, виробнича потужність якого становить близько 300 000 барелів на добу, загорівся 12 травня після удару безпілотника.

Джерела агенції повідомили, що в результаті атаки було пошкоджено установку CDU-1.

"Установка CDU -1 має потужність 18 590 тонн нафти на добу і річний обсяг виробництва 6,5 млн тонн нафти, або 130 000 барелів на добу. Вона становить 43% потужностей НПЗ і забезпечила 49% фактичної переробки нафти в першому кварталі 2024 року", - йдеться у повідомленні.

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У лютому Волгоградський НПЗ також був атакований безпілотниками, але зміг провести технічне обслуговування впродовж 18 днів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уночі 12 травня невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. Про атаку дронів також повідомила влада Липецької області. Унаслідок удару на підприємстві виникла пожежа, яку загасили до ранку.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ через українські атаки на НПЗ ціни на дизпаливо в Росії піднялись на 10% за останній тиждень.

На початку травня 2024 року у Краснодарському краї РФ в районі селища Афіпський пролунали вибухи. Там розташовано НПЗ.

Глава Пентагону Остін раніше заявив, що атаки на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки та закликав Україну зосередитися на військових цілях.

Водночас посол України Маркарова заявила, що Україна не отримувала жодних офіційних повідомлень від США із проханням припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії своєю зброєю.

9 травня у російському Башкортостані безпілотники атакували нафтопереробне підприємство "Салаватнефтеоргсинтез", а також дві нафтобази поблизу міста Анапа у Краснодарському краї.

У ніч 10 травня невідомі дрони атакували нафтопереробний завод в російському місті Калуга.

Слов’янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки безпілотників у ніч на суботу, 27 квітня.

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